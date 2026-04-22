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रेलवे स्टेशन पर एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल, कलेक्टर ने विभागों के रिस्पॉन्स टाइम पर जताया संतोष

झालावाड़ सिटी रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल के दौरान आम यात्री असहज हो गए. हालांकि मॉक ड्रिल की जानकारी मिलने पर राहत की सांस ली.

Relief operations during a mock drill
मॉक ड्रिल के दौरान राहत कार्य (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 3:41 PM IST

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झालावाड़: झालावाड़ सिटी रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई. इसके तहत सूचना पर अलग-अलग विभागों की इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंची. जिनमें मेडिकल टीमें, सिविल डिफेंस व आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का रैला सा लग गया. इस बीच सूचना मिलने पर पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी जिनमें जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, एसपी अमित बुडानिया, एडीएम सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे.

मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने विभागों के रिस्पॉन्स टाइम को लेकर संतोष जताया. वहीं मौके पर पहुंची आपदा प्रबंधन टीमों ने हादसे में संभावित घायलों को अस्पताल पहुंचाने तक का डेमो किया. मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन की तैयारी को समय-समय पर चेक किया जाता है. उसी को लेकर आज एयर स्ट्राइक की सूचना प्रेषित की गई थी.

मॉक ड्रिल में दिखी विभागों की त्वरित सक्रियता, देखें (ETV Bharat Jhalawar)

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पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों सहित आपदा प्रबंधन की टीमों ने अच्छा रिस्पांस किया. प्रशासन द्वारा आगे भी समय-समय पर मॉक ड्रिल की जाती रहेगी. इधर सिटी रेलवे स्टेशन पर एक साथ इतने अधिकारी व प्रशासनिक हमला पहुंचने पर वहां मौजूद रेल यात्री भी सकते में आ गए. बाद में मॉक ड्रिल की जानकारी मिलने पर राहत की सांस ली.

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JHALAWAR RAILWAY STATION
एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल
MOCK DRILL OF AIR STRIKE
MOCK DRILL AT RAILWAY STATION

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