ETV Bharat / state

Mock Drill: कोटपुटली में एयर स्ट्राइक का अलर्ट, कंपनी में मचा हड़कंप, 50 लोगों को निकाला सुरक्षित

घायल को लेकर जाते बचाव राहतकर्मी. ( ETV Bharat behror )

बहरोडः कोटपूतली जिले के मोहनपुरा स्थित आदित्य बिरला समूह के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में मंगलवार को मॉक ड्रिल आयोजित की गई. प्लांट में अचानक एयर स्ट्राइक की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सहित पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, दमकल और चिकित्सा विभाग की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं. इस दौरान राहत एवं बचाव दलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्लांट में फंसे 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. वहीं, 10 लोगों को घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया.