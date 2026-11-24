Mock Drill: कोटपुटली में एयर स्ट्राइक का अलर्ट, कंपनी में मचा हड़कंप, 50 लोगों को निकाला सुरक्षित
कार्रवाई के दौरान अलग-अलग विभागों के रिस्पॉन्स टाइम और उनके बीच तालमेल को परखा गया.
Published : November 24, 2026 at 11:10 AM IST
बहरोडः कोटपूतली जिले के मोहनपुरा स्थित आदित्य बिरला समूह के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में मंगलवार को मॉक ड्रिल आयोजित की गई. प्लांट में अचानक एयर स्ट्राइक की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सहित पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, दमकल और चिकित्सा विभाग की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं. इस दौरान राहत एवं बचाव दलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्लांट में फंसे 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. वहीं, 10 लोगों को घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया.
कोटपुटली बहरोड जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य हवाई हमले जैसी आपातकालीन स्थिति में विभिन्न विभागों की तत्परता, आपसी समन्वय और राहत एवं बचाव कार्यों की क्षमता का परीक्षण करना था. एयर स्ट्राइक की सूचना मिलते ही संबंधित विभागों को अलर्ट किया गया.
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रेस्पांस टाइम और विभागों के तालमेल को परखाः जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सोहन सिंह नरुका और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों की कमान संभाली. चिकित्सा विभाग की टीमों ने घायलों को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया और एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया. इस दौरान एसडीआरएफ की टीम ने रस्सियों और विशेष उपकरणों की मदद से ऊंचे स्ट्रक्चर पर फंसे घायल व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतारने का लाइव डेमो भी दिया. पूरी कार्रवाई के दौरान अलग-अलग विभागों के रिस्पॉन्स टाइम और उनके बीच तालमेल को परखा गया.
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50 लोगों को निकाला बाहरः कोटपुटली बहरोड जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान 50 लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 10 लोग घायल पाए गए. उन्होंने कहा कि आपदा कभी भी पूर्व सूचना देकर नहीं आती. ऐसे में सभी विभागों का सतर्क, सजग और आपसी समन्वय के साथ तैयार रहना बेहद जरूरी है. इस प्रकार के अभ्यास से आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है. उन्होंने अस्पताल प्रशासन सहित सभी संबंधित विभागों की तत्परता और समन्वय की सराहना की. अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक नाजिम अली ने बताया कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य प्लांट में हवाई हमले जै सी स्थिति उत्पन्न होने पर राहत एवं बचाव कार्यों, घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने और अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्थाओं की तैयारियों का आकलन करना था. उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई में लगे समय के आधार पर संबंधित विभागों के रिस्पॉन्स टाइम का मूल्यांकन भी किया जाएगा.
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