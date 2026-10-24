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ऑफ सीजन में एयर शो ने दिया बनारस को बड़ा ऑक्सीजन, देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार किया बूम

ऑफ सीजन में एयर शो से देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार में बूम. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: धर्म व आध्यात्म की नगरी काशी पर्यटन का एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है. काशी के पर्यटन का एक टाइम कैलेंडर निर्धारित होता है. नवरात्र में यहां भीड़ आती है दशहरा तक रहती है और फिर हल्का ब्रेक लगने के बाद देव दीपावली से पर्यटकों की भीड़ बनारस में दिखती है.

सबसे बड़ी बात यह है कि दशहरे के बाद के लगभग 20- 25 दिन बनारस में लो टूरिज्म यानी ऑफ सीजन के लिए जाने जाते रहे हैं और यह ट्रेंड बहुत पुराना है, लेकिन इस बार वाराणसी में 22, 24 और 25 अक्टूबर को हो रहे और शो ने इस ट्रेंड को बदल कर रख दिया है.

प्रशासन ने इन दो दिनों में ही अकेले 20 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई है, जो यह स्पष्ट कर रहा है कि बनारस में टूरिज्म का फ्लो इन तीन-चार दिनों में ही एक महीने के आंकड़े को पार करने वाला है.

ऑफ सीजन में एयर शो से देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार में बूम. (ETV Bharat)

100 से ज्यादा विमान कर्तव्य दिखाएंगे और 52 फाइटर जेट, 15 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सूर्य किरण एरोबिक टीम सहित कई विंटेज हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल होंगे.

पहले यह शेड्यूल 24, 25, 26 अक्टूबर का था, लेकिन अंतिम में इसे 22-24 और 25 का किया गया. मुख्य शो 24 और 25 अक्टूबर को होने वाला है. जिसमें 25 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े वीआईपीज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

ऑफ सीजन में एयर शो से देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार में बूम. (ETV Bharat)

भारतीय वायु सेवा के 94 वें स्थापना दिवस पर पहली बार काशी के आसमान में राफेल, सुखोई मिराज और तेजस की धमक देखने को मिल रही है.

दरअसल, वाराणसी में तीन दिन होने वाले और शो विंग ओवर गंगा ने काशी के लिए डबल बूस्टर का काम किया है. इसने काशी की टूरिज्म इकोनॉमी को वह ऑक्सीजन दिया है, जो पहले कभी अक्टूबर के महीने में नहीं मिलती थी.

ऑफ सीजन में एयर शो से देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार में बूम. (ETV Bharat)

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पर नवंबर में दीपावली के बाद देव दीपावली से पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू होता था, जो होली तक जारी रहता था, लेकिन अक्टूबर के ऑफ सीजन में पर्यटकों के आने से नवंबर में होने वाली देव दीपावली के पहले ही बनारस को डबल बूस्टर पर्यटन की दृष्टि से मिल गया है.

ऑफ सीजन में एयर शो से देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार में बूम. (ईटीवी भारत)

काशी में पहले दिन 22 अक्टूबर को एयर शो में भारी भीड़ देखने को मिली, अब 24 और 25 तारीख के और शो में इससे भी ज्यादा भीड़ के होने का अनुमान है. खुद प्रशासन ने 30 लाख से ज्यादा के भीड़ के आने के अंदेशा लगाया है, जो यह स्पष्ट कर रहा है कि बनारस में ऑफ सीजन का पर्यटक फ्लो भी इस बार बहुत ज़बरदस्त हो गया है.

वाराणसी धार्मिक नगरी के लिए जानी जाती है लेकिन अब यहां पर हो रहे एडवेंचरस टूर और ऐसी आयोजनों ने लोगों की मानसिकता को बदलने के साथ ही बनारस में टूरिज्म के धार्मिक महत्व के साथ एक अलग नजरिया को भी पेश किया है.

ऑफ सीजन में एयर शो से देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार में बूम. (ETV Bharat)

इस बारे में टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल मेहता का कहना है कि यह बहुत बड़ी बात है कि बनारस में अक्टूबर के महीने में पर्यटकों के आने की उम्मीद जगी है, क्योंकि आमतौर पर यह देखने में आता था.

ऑफ सीजन में एयर शो से देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार में बूम. (ETV Bharat)

यही ट्रेंड भी था कि दशहरा खत्म होने के बाद हर कोई अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाने के लिए वापस जाने लगता था और लगभग 20-25 दिन वाराणसी में पर्यटक ना के बराबर रहते थे और देव दीपावली का इंतजार करना पड़ता था.

ऑफ सीजन में एयर शो से देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार में बूम. (ETV Bharat)

इस वक्त होटल खाली पड़े रहते थे, दुकानों पर भीड़ नहीं होती थी बाजार में बिल्कुल सूनापन दिखाई देता था, लेकिन इस बार 3 दिन के इस एयर शो ने एक नया बूस्टर देने का काम किया है.

ऑफ सीजन में एयर शो से देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार में बूम. (ETV Bharat)

बनारस के पर्यटन उद्योग पर राहुल का कहना है कि पहले नवरात्रि के बाद 10 -15 दिन होटल पर डिस्काउंट ऑफर चलाए जाते थे. टैक्सी पर भी डिस्काउंट ऑफर के साथ लोगों को इसकी बुकिंग दी जाती थी, लेकिन इस बार स्थिति यह है कि अकेले बनारस के 400, 500 कमरों को आर्मी और एयरफोर्स के लोगों ने ही बुक कर रखा है, क्योंकि यहां पर लगभग 15 दिन पहले से ही स्पेशल टीम में रिहर्सल और तैयारी के लिए आई हुई है.

ऑफ सीजन में एयर शो से देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार में बूम. (ETV Bharat)

इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में बनारस में गाड़ियों की बुकिंग हुई है, जो सेना के साथ ही लगी हुई है, बाहर से भी बहुत गाड़ियों को बुलाना पड़ा है, इसके अतिरिक्त वीआईपीज भी कंटिन्यू आने का प्लान बना है और बहुत से वीआईपीज बनारस में हैं भी जो कहीं ना कहीं से बनारस के टूरिस्ट कारोबार को एक ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है.

ऑफ सीजन में एयर शो से देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार में बूम. (ETV Bharat)

राहुल का कहना है कि 23, 24, 25, 26 या यूं कहें कि 30 अक्टूबर तक वाराणसी के तमाम होटलों में बुकिंग है. साड़ी कारोबारी की भी बल्ले-बल्ले हैं, क्योंकि आने वाले लोग शॉपिंग भी करते हैं हर तरह से यहां छोटे-बड़े कारोबारी को यह और शो बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है.

ऑफ सीजन में एयर शो से देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार में बूम. (ETV Bharat)

इस बारे में साड़ी कारोबारी प्रियांशु पाठक का कहना है कि निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन होने ज़रूरी है साल भर में एक बड़ा आयोजन होने से ऑफ सीजन में पर्यटकों के आने से हमें भी उम्मीद जगाती है, क्योंकि एक पर्यटक सिर्फ होटल या शहर के हिस्से तक सीमित नहीं रहता, वह छोटे-छोटे कारोबारी, साड़ी व्यापारियों टैक्सी नाविकों हर किसी को बिजनेस देता है और इस एयर शो ने कहीं ना कहीं से सभी को फायदा पहुंचाया है.

ऑफ सीजन में एयर शो से देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार में बूम. (ETV Bharat)

वही लगभग 30 सालों से इंटरनेशनल टूरिस्ट को बनारस घुमाने वाले गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन (गाडका) के पूर्व अध्यक्ष शैलेश त्रिपाठी का कहना है कि "इसमें कहने में कोई भी दोहराय नहीं है कि इस बार किसी और शो ने बनारस के पर्यटन कारोबार को एक नया बूस्टर दिया है, क्योंकि मैं खुद इस चीज को देख रहा हूं दो दिन से मैं एक अमेरिकी ग्रुप को यूपी का टूर करवा रहा हूं, उसमें शामिल बहुत से लोग मुझे बार-बार यही पूछ रहे हैं कि क्या हम भी यह और शो देख सकते हैं. आप समझिए कि अमेरिका से आने वाले लोग भी इस कार्यक्रम के लिए कितना उत्साहित है. बहुत से लोग ऐसे हैं जो 21 और 22 तारीख को स्पेशली इसी आयोजन के लिए बनारस पहुंचे हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है कि ऐसा सीज़न जब कोई बनारस में रहता नहीं था उसे वक्त इस एयर शो को रखा गया है ताकि एक स्पीड पर्यटन की बनी रहे और बनारस के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश का पर्यटन कारोबार बूस्ट कर सके."