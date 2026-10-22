काशी में एयर शो : आसमान में दिखा अद्भुत नजारा; नीचे धधकती चिताएं तो ऊपर गूंजा वायुसेना का शौर्य
वायुसेना का कौशल देख हर-हर महादेव का उद्घोष करते रहे दर्शक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 6:15 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 6:20 PM IST
वाराणसी: काशी में गुरुवार को आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला. यहां भारतीय वायुसेना के एयर शो ने एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया, जिसने लोगों को रोमांचित करने के साथ-साथ भावुक भी कर दिया. एक तरफ जहां गंगा के ऊपर आसमान में वायुसेना के कौशल का प्रदर्शन देख लोग उत्साहित नजर आए, तो दूसरी तरफ हरिश्चंद्र घाट पर अपनों को अंतिम विदाई देते भावुक थे.
दरअसल, हरिश्चंद्र घाट पर गुरुवार का दृश्य सामान्य नहीं था. घाट पर अंतिम संस्कार की परंपरा अपने क्रम में चल रही थी. किसी परिवार के लिए यह अपनों से बिछड़ने का दुखद क्षण था, तो दूसरी ओर गंगा के ऊपर विमानों का रोमांचक प्रदर्शन लोगों का ध्यान खींच रहा था. आसमान में तेजी से गुजरते विमानों को देखकर दर्शक उत्साहित हो रहे थे और इस अनूठे पल को अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे थे.
वहीं, अपनों को अंतिम विदाई देते लोगों की निगाहें भी रह-रहकर आसमान की ओर उठ जाती थीं. एक ही समय पर जहां एक ओर अपनों को खोने का गम था, तो दूसरी ओर देश की सैन्य शक्ति को देख गर्व और उत्साह का माहौल नजर आ रहा था. भारतीय वायुसेना का कौशल देखकर लोगों ने हर-हर महादेव का उद्घोष भी किया.
हरिश्चंद्र घाट पर मौजूद स्थानीय निवासी संतोष यादव ने कहा कि दुनिया में शायद ही कहीं काशी जैसा नजारा देखने को मिलता होगा, जहां एक ही स्थान पर दुख और रोमांच के अलग-अलग भाव मौजूद हैं. एयर शो के दौरान दिखाई दिया दृश्य इसी परंपरा की याद दिला रहा था.
वहीं, दर्शक शार्दुल ठाकुर ने बताया कि ब तक इस तरह का एयर शो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था. ऐसे कार्यक्रमों को पहले टेलीविजन पर देखा था. काशी में विमानों को अपनी आंखों के सामने करतब दिखाते देखना उनके लिए अलग अनुभव रहा.
एयर शो के पहले दिन रविदास घाट से लेकर नमो घाट तक गंगा किनारे दर्शकों की भारी भीड़ दिखाई दी. कई दर्शक कार्यक्रम शुरू होने से दो से तीन घंटे पहले ही घाटों पर पहुंच गए थे, ताकि उन्हें बेहतर स्थान मिल सके.
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