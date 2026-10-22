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काशी में एयर शो : आसमान में दिखा अद्भुत नजारा; नीचे धधकती चिताएं तो ऊपर गूंजा वायुसेना का शौर्य

काशी में एयर शो ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: काशी में गुरुवार को आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला. यहां भारतीय वायुसेना के एयर शो ने एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया, जिसने लोगों को रोमांचित करने के साथ-साथ भावुक भी कर दिया. एक तरफ जहां गंगा के ऊपर आसमान में वायुसेना के कौशल का प्रदर्शन देख लोग उत्साहित नजर आए, तो दूसरी तरफ हरिश्चंद्र घाट पर अपनों को अंतिम विदाई देते भावुक थे.

काशी में एयर शो (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, हरिश्चंद्र घाट पर गुरुवार का दृश्य सामान्य नहीं था. घाट पर अंतिम संस्कार की परंपरा अपने क्रम में चल रही थी. किसी परिवार के लिए यह अपनों से बिछड़ने का दुखद क्षण था, तो दूसरी ओर गंगा के ऊपर विमानों का रोमांचक प्रदर्शन लोगों का ध्यान खींच रहा था. आसमान में तेजी से गुजरते विमानों को देखकर दर्शक उत्साहित हो रहे थे और इस अनूठे पल को अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे थे.