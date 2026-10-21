वाराणसी में एयर शो; महाकुंभ की तर्ज पर रेलवे ने की बड़ी प्लानिंग, होल्डिंग एरिया तैयार, चार स्पेशल रूट पर चलेंगी शेड्यूल ट्रेनें
जानिए किन रूट पर होगा ट्रेनों का संचालन, क्या है तैयारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:56 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 8:02 PM IST
वाराणसी: आध्यात्मिक नगरी काशी में 22, 24 और 25 अक्टूबर को होने वाले एयर शो को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. बुधवार को हुए फाइनल ग्रैंड रिहर्सल में जिस तरह से वायु सेना ने अपनी ताकत बनारस के आसमान में दिखाई उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी है. अपनी ताकत और जज्बे के साथ सेना का अद्भुत प्रदर्शन हर किसी को गौरवान्वित करने वाला था. यही वजह है कि तीन दिनों के इस मेगा अस शो में हिस्सा लेने के लिए 30 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है.
प्रशासन तैयारी भी इस एंगल से कर रहा है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेलवे की होने वाली है, क्योंकि बनारस के दो सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जिसमें काशी और वाराणसी सिटी शामिल है, उनको भीड़ नियंत्रित करने के नजरिए से बंद करने की तैयारी की गई है, जबकि वाराणसी के मुख्य कैंट रेलवे स्टेशन पर भीड़ दुगने से भी ज्यादा होने की संभावना के चलते यहां महाकुंभ जैसी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से कई शेड्यूल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा, जो यहां होने वाली भीड़ को तत्काल खाली करने का काम करेगी. इस बारे में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर अर्पित गुप्ता का कहना है कि वाराणसी में तीन दिनों तक होने वाले और शो की वजह से बनारस में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आने का अनुमान है. अब यह हम नहीं कह सकते कौन किस तरफ़ से ज्यादा संख्या में आएगा और किस तरफ वापस जाएगा. इसलिए हमने तैयारी बिल्कुल महाकुंभ की तर्ज पर शुरू की है. महाकुंभ में जिस तरह से हम बाहर पार्किंग एरिया में बड़ा होल्डिंग एरिया बनाए थे उसी तर्ज पर हमने बहुत बड़े लेवल पर होर्डिंग एरिया बनाने का काम शुरू कर दिया और लगभग फाइनल भी हो चुका है.
फिलहाल यह सारी चीज सेवा के साथ हुई बैठक में डिसाइड भी की गई है. लोकल प्रशासन की तरफ से भी इस पर सहमति बनी है. सबसे बड़ी बात यह है कि तीन दिनों तक होने वाले और शो के दौरान नमो घाट के पास स्थित काशी रेलवे स्टेशन और वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का निर्धारण ठहराव रद्द किया जा सकता है.
इसकी तैयारी भी लगभग फाइनल है बस नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है. स्टेशन डायरेक्टर का कहना है कि इसे देखते हुए हम अपनी तैयारी में मुकम्मल कर रहे हैं. वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विशेष निगरानी और ट्रेनों के ठहराव की स्थिति को भी मैनेज करने का काम किया जाएगा. फिलहाल यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है, क्योंकि यह दोनों स्टेशन नमो घाट से 500 से 1 किलोमीटर के एरिया में ही है सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने रेलवे से ट्रेनों को रन थ्रू गुजारने का प्रस्ताव भी दिया है. एयर शो में प्रधानमंत्री के आने के मद्देनजर 25 अक्टूबर को दिन में 12:00 बजे से 3:00 के बीच ठहरने वाली 10 ट्रेनों के परिचालन में बदलाव होगा. रेल प्रशासन ने चार स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है. भीड़ का आकलन अधिक होने पर इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी. काशी स्टेशन को वाराणसी जंक्शन के सैटेलाइट स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है. जहां करीब 31 ट्रेनों के यात्रियों को उतारने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. फिलहाल और शो के समय 10 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का टकराव यहां से बदला जाएगा.
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