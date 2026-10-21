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वाराणसी में एयर शो; महाकुंभ की तर्ज पर रेलवे ने की बड़ी प्लानिंग, होल्डिंग एरिया तैयार, चार स्पेशल रूट पर चलेंगी शेड्यूल ट्रेनें

वाराणसी में एयर शो की तैयारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: आध्यात्मिक नगरी काशी में 22, 24 और 25 अक्टूबर को होने वाले एयर शो को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. बुधवार को हुए फाइनल ग्रैंड रिहर्सल में जिस तरह से वायु सेना ने अपनी ताकत बनारस के आसमान में दिखाई उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी है. अपनी ताकत और जज्बे के साथ सेना का अद्भुत प्रदर्शन हर किसी को गौरवान्वित करने वाला था. यही वजह है कि तीन दिनों के इस मेगा अस शो में हिस्सा लेने के लिए 30 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है.

वाराणसी में एयर शो की तैयारी (Video Credit; ETV Bharat) प्रशासन तैयारी भी इस एंगल से कर रहा है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेलवे की होने वाली है, क्योंकि बनारस के दो सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जिसमें काशी और वाराणसी सिटी शामिल है, उनको भीड़ नियंत्रित करने के नजरिए से बंद करने की तैयारी की गई है, जबकि वाराणसी के मुख्य कैंट रेलवे स्टेशन पर भीड़ दुगने से भी ज्यादा होने की संभावना के चलते यहां महाकुंभ जैसी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

वाराणसी कैंट (Photo Credit; ETV Bharat) सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से कई शेड्यूल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा, जो यहां होने वाली भीड़ को तत्काल खाली करने का काम करेगी. इस बारे में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर अर्पित गुप्ता का कहना है कि वाराणसी में तीन दिनों तक होने वाले और शो की वजह से बनारस में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आने का अनुमान है. अब यह हम नहीं कह सकते कौन किस तरफ़ से ज्यादा संख्या में आएगा और किस तरफ वापस जाएगा. इसलिए हमने तैयारी बिल्कुल महाकुंभ की तर्ज पर शुरू की है. महाकुंभ में जिस तरह से हम बाहर पार्किंग एरिया में बड़ा होल्डिंग एरिया बनाए थे उसी तर्ज पर हमने बहुत बड़े लेवल पर होर्डिंग एरिया बनाने का काम शुरू कर दिया और लगभग फाइनल भी हो चुका है. एयरशो की तैयारी (Photo Credit; ETV Bharat) वाराणसी में एयर शो की तैयारी (Photo Credit; ETV Bharat) चौकस सुरक्षा व्यवस्था (Photo Credit; ETV Bharat) इसके साथ ही साथ मेडिकल टीमों के साथ फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस की तैनाती भी की जा रही है. यह बेहद आवश्यक कार्य है, क्योंकि भीड़ जिस तरह से होने वाली है. उसे नियंत्रित करने और उसे पर निगरानी करना बहुत जरूरी है. इसलिए 200 से ज्यादा सीसी कैमरा के जरिए अपने स्पेशल हाईटेक कंट्रोल रूम से निगरानी करने के लिए अभी एक दर्जन से ज्यादा टीमों को लगाया गया है. 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिवेट रहेगा ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत इन तीन दिनों के दौरान ना हो.उन्होंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तीन अलग-अलग रूट पर शेड्यूल ट्रेनों का संचालन करेंगे. इसमें प्रयागराज, सुल्तानपुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अलावा गया रूट की तरफ ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. यह तीन ऐसे रुट हैं, जो वाराणसी से 200 किलोमीटर के अंदर के दायरे में हैं. इसलिए स्टेशन पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करते हुए तत्काल स्टेशन को खाली करवाने के लिए इन स्पेशल रैक के जरिए हम भीड़ को आसपास 200 किलोमीटर के रेंज में डाइवर्ट करने का काम करेंगे, ताकि स्टेशन पर कोई भी गंभीर स्थिति ना बने.