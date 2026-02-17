सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का एयर शो, जलमहल के ऊपर विमानों की हैरतअंगेज उड़ान 20 और 22 फरवरी को
सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम विक्ट्री रोल, डायमंड फॉर्मेशन, एरोहेड, लूप, कार्टव्हील और हार्ट शेप पैटर्न हवा में बनाते हैं.
Published : February 17, 2026 at 4:05 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 4:30 PM IST
जयपुर: सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम 20 और 22 फरवरी को जयपुर के आसमान में भव्य एयर शो करने जा रही है. जहां जलमहल के ऊपर 9 विमानों का शानदार प्रदर्शन दर्शकों को रोमांचित करेगा. भारतीय वायुसेना की ऐम्बेसडर कही जाने वाली यह टीम अपनी सटीकता, कौशल और बेहतरीन तालमेल के लिए दुनिया भर में मशहूर है. लाल-सफेद रंग के हॉक Mk-132 जेट विमानों से टीम लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान और लोकप्रिय डीएनए मॉडल जैसे रोमांचक करतब दिखाएगी, जो पायलटों की उच्च स्तरीय दक्षता का प्रदर्शन माने जाते हैं.
किए 800 से अधिक शो: वर्ष 1996 में स्थापित यह टीम एशिया की एकमात्र नौ-विमान एरोबैटिक टीम है और दुनिया की चुनिंदा प्रदर्शन टीमों में गिनी जाती है. अब तक 800 से अधिक शो कर चुकी यह टीम चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है. टीम के विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से लाइसेंस के तहत किया जाता है और ये विमान 5 मीटर से भी कम दूरी पर बेहद करीबी गठन में उड़ान भरते हैं.
पढ़ें: तरंग शक्ति 2024 : एयर शो से 'तिरंगा' हुआ आसमान, दर्शक हुए मंत्रमुग्ध - Tarang shakti 2024
इस टीम के हाथ होगी जिम्मेदारी: सूर्यकिरण एयर शो टीम का नेतृत्व अजय दसरथी कर रहे हैं, जबकि डिप्टी लीडर तेजेश्वर सिंह हैं. तकनीकी दल का नेतृत्व अभिमन्यु त्यागी, संदीप धायल और मनील शर्मा संभाल रहे हैं. टीम के कमेंटेटर और प्रशासक कंवल संधू हैं. खास बात यह है कि टीम में जयपुर के तीन पायलट, राजेश काजला, अंकित वशिष्ठ और संजेश सिंह भी शामिल हैं. हाल ही में टीम के विमानों में स्वदेशी तकनीक से विकसित रंगीन धुआं उत्पन्न करने वाले स्मोक पॉड्स जोड़े गए हैं, जिन्हें नासिक स्थित वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो में तैयार किया गया है. इसके जरिए एयर शो के दौरान आसमान में तिरंगे के रंगों की आकर्षक छटा बिखेरी जाएगी. यह उपलब्धि भारत की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग क्षमता और स्वदेशी नवाचार का प्रतीक मानी जा रही है.
पढ़ें: बीकानेर में भारतीय वायुसेना का एयर शो, जांबाजों ने आसमान में दिखाए हैरतअंगेज करतब
सदैव सर्वोत्कृष्ट की भावना: सूर्यकिरण टीम का आदर्श वाक्य सदैव सर्वोत्कृष्ट है, जिसे सदस्य कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन के माध्यम से जीवन में उतारते हैं. रक्षा जनसंपर्क शाखा के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन के अनुसार जयपुर में होने वाला यह एयर शो न केवल दर्शकों के लिए रोमांचक दृश्य अनुभव होगा, बल्कि भारतीय वायुसेना की पेशेवर क्षमता और तकनीकी उत्कृष्टता का जीवंत प्रदर्शन भी साबित होगा.
पढ़ें: सूर्यकिरण का डिस्प्ले कल, सारंग सुखोई भी दिखायेंगे करतब - Surya Kiran Aerobatic Display
इसलिए खास है सूर्यकिरण एरोबैटिक: सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम भारतीय वायुसेना की आधिकारिक एरोबैटिक डिस्प्ले टीम है, जिसका मकसद हवाई कौशल का प्रदर्शन करने के साथ-साथ युवाओं को वायुसेना में करियर के लिए प्रेरित करना भी है. यह टीम आमतौर पर 9 विमानों के फॉर्मेशन में प्रदर्शन करती है, लेकिन अभ्यास या विशेष परिस्थितियों में 5 या 7 विमानों के साथ भी शो किया जा सकता है. शो के दौरान किए जाने वाले प्रमुख एरोबैटिक पैटर्न में विक्ट्री रोल, डायमंड फॉर्मेशन, एरोहेड, लूप, कार्टव्हील और हार्ट शेप शामिल होते हैं. प्रदर्शन से पहले पायलट कई चरणों में रिकी (Reconnaissance) उड़ान करते हैं, जिसमें हवा की दिशा, तापमान, दृश्यता और सुरक्षा दूरी की जांच की जाती है.