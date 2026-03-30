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सरगुजा में हवाई सेवा शुरू, अंबिकापुर-दिल्ली फ्लाइट का सीएम साय ने किया शुभारंभ

सरगुजा हवाई सेवा से जुड़ गया है. अंबिकापुर और दिल्ली के बीच विमान सेवा की शुरुआत हो गई है.

Delhi Ambikapur Flight Service
दिल्ली अंबिकापुर विमान सेवा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 4:06 PM IST

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सरगुजा: आज का दिन सरगुजा संभाग के लिए काफी अहम साबित हुआ. आज पहली बार अंबिकापुर से दिल्ली तक जाने के लिए विमान ने उड़ान भरी. सुबह दिल्ली से उड़कर अलायंस एयर का 72 सीटर ATR अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट पर पहुंचा. उसके बाद यहां से फिर इस विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी.इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विमान सेवा का वर्चुअल शुभारम्भ किया. दिल्ली से अंबिकापुर आए यात्री बेहद खुश नजर आए. इसके साथ ही जो यात्री दिल्ली जा रहे थे वो भी विमान सेवा के शुरू होने से खुश दिखाई दिए.

दिल्ली और कोलकाता से अंबिकापुर की कनेक्टिविटी

अलायन्स एयर अंबिकापुर से सप्ताह में दो दिन उड़ान संचालित करेगी. 30 मार्च को इसका संचालन शुरु किया गया है. इस हवाई सेवा के शुरू होने से अंबिकापुर की कनेक्टिविटी सीधे देश की राजधानी दिल्ली और कोलकाता से होने वाली है. जिसके बाद देश के उत्तर और नार्थ ईस्ट तक जाना भी बेहद आसान हो सकेगा. हवाई सेवा की सौगात मिलने से अंबिकापुर निवासी बेहद खुश हैं. दिल्ली और बिलासपुर से विमान में यात्रा कर आये यात्रियों ने हवाई सेवा के अनुभव को काफी अच्छा बताया है.

अंबिकापुर से दिल्ली की विमान सेवा शुरू (ETV BHARAT)

अंबिकापुर से विमान सेवा की टाइमिंग जानिए

सोमवार और बुधवार को फ्लाइट अंबिकापुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी. उसके बाद यह फ्लाइट अम्बिकापुर से बिलासपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी. दिल्ली तक का किराया लगभग 6 से 7 हजार रुपए तक हो सकता है. अंबिकापुर से कोलकाता की फ्लाइट गुरुवार, शनिवार को अम्बिकापुर से उड़ान भरेगी. ये विमान भी बिलासपुर होते हुए कोलकाता पहुंचेगा. फिलहाल अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए नई उड़ानें शुरू हो रही है. इस सेवा से सरगुजा संभाग के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

Ambikapur Airport
अंबिकापुर का एयरपोर्ट (ETV BHARAT)

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AIR SERVICES STARTS IN SURGUJA

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