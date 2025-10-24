ETV Bharat / state

2 साल बाद फिर से चंडीगढ़ से भुंतर के लिए हवाई सेवा होगी शुरू, क्या होगा एयर टिकट का प्राइस?

कुल्लू: विंटर सीजन के लिए पर्यटन कारोबारी ने तैयारी शुरू कर दी है. वहीं, 2 साल बाद फिर से भुंतर हवाई अड्डा से सैलानी चंडीगढ़ से कुल्लू पहुंच सकेंगे. बीते 2 सालों से यह उड़ान बंद चल रही थी, लेकिन अब विंटर सीजन को देखते हुए 2 साल बाद अब यह उड़ान फिर से शुरू हो रही है. 7 नवंबर से चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी.

भुंतर एयरपोर्ट के एजीएम अनिल कुमार ने कहा, "7 नवंबर से भुंतर हवाई अड्डा से चंडीगढ़ के लिए एलायंस एयर की उड़ान प्रस्तावित है".

बता दें कि कुल्लू से चंडीगढ़ के बीच नवंबर 2023 से हवाई सेवा सेवा बंद थी. इसके शुरू होने से पर्यटन को भी पंख लगेंगे. मिली जानकारी के अनुसार 72 सीटर एटीआर 70 हवाई जहाज की उड़ानें सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, वीरवार और शनिवार को होंगी.