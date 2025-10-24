2 साल बाद फिर से चंडीगढ़ से भुंतर के लिए हवाई सेवा होगी शुरू, क्या होगा एयर टिकट का प्राइस?
2 साल बाद फिर से भुंतर हवाई अड्डा से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 5:31 PM IST
कुल्लू: विंटर सीजन के लिए पर्यटन कारोबारी ने तैयारी शुरू कर दी है. वहीं, 2 साल बाद फिर से भुंतर हवाई अड्डा से सैलानी चंडीगढ़ से कुल्लू पहुंच सकेंगे. बीते 2 सालों से यह उड़ान बंद चल रही थी, लेकिन अब विंटर सीजन को देखते हुए 2 साल बाद अब यह उड़ान फिर से शुरू हो रही है. 7 नवंबर से चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी.
भुंतर एयरपोर्ट के एजीएम अनिल कुमार ने कहा, "7 नवंबर से भुंतर हवाई अड्डा से चंडीगढ़ के लिए एलायंस एयर की उड़ान प्रस्तावित है".
बता दें कि कुल्लू से चंडीगढ़ के बीच नवंबर 2023 से हवाई सेवा सेवा बंद थी. इसके शुरू होने से पर्यटन को भी पंख लगेंगे. मिली जानकारी के अनुसार 72 सीटर एटीआर 70 हवाई जहाज की उड़ानें सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, वीरवार और शनिवार को होंगी.
कुल्लू जिला ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के प्रधान अतिशय वशिष्ठ ने कहा, "भुंतर से चंडीगढ़ के लिए नई हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. ऐसे में सैलानी चंडीगढ़ से भी अब भुंतर तक हवाई यात्रा का आनंद ले सकेंगे".
कितना होगा एयर टिकट का प्राइस?
उड़ान का समय भुंतर स्थित कुल्लू-मनाली हवाई अड्डे से सुबह 9.55 बजे होगा और चंडीगढ़ सुबह 10.35 बजे उड़ान पहुंचेगी. इसका न्यूनतम किराया 5,822 रुपये है. जबकि वरिष्ठ नागरिकों का 3,756 रुपये रहेगा. चंडीगढ़ के लिए उड़ान फिर से शुरू होने से पर्यटन कारोबारियों में भी खुशी जाहिर की है.अभी एलायंस एयर की भुंतर से दिल्ली, भुंतर से जयपुर, भुंतर से देहरादून व भुंतर से अमृतसर के लिए उड़ानें सप्ताह में दो से तीन दिनों तक हो रही है.
