ETV Bharat / state

आगरा से मथुरा तक 'हवाई दर्शन'; 2 साल में एक भी हेलीकॉप्टर ने नहीं भरी उड़ान, पढ़िए CM योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में कहां आ रही अड़चन?

पर्यटन विभाग ने 30 साल के लिए फर्म को हेलीपोर्ट लीज पर दे दिया है. योगी सरकार ने करार में यह भी लिखा कि 30 साल के बाद आगे भी ये करार बढ़ाया जा सकता है.

कंपनी ने 30 साल का किया था करार : आगरा और मथुरा के हेलीपोर्ट से पर्यटकों को हवाई दर्शन कराने के लिए उत्तराखंड की फर्म राजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से करार हुआ है. इस करार में हेलीपोर्ट पर पुलिस थाना और चौकी की व्यवस्था भी संबंधित फर्म को ही करनी है. फर्म को सुरक्षा में तैनात पुलिस बल का खर्चा भी देना है. हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर फर्म ने पर्यटन विभाग को हर साल 25 लाख रुपये देने का करार किया है.

कोहरे की वजह से बंद हो गईं थीं सेवाएं : पीपीपी मॉडल पर हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन करने वाली फर्म ने पहले कोहरे का हवाला देकर हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी थीं. फरवरी 2024 में कोहरा खत्म हुआ तो उम्मीद थी कि सेवा फिर से बहाल होगी. मगर, ऐसा नहीं हुआ. उद्घाटन के 23 माह बाद भी हेलीकॉप्टर ने एक बार भी उड़ान नहीं भरी. इससे आगरा और मथुरा के गोवर्धन हेलीपोर्ट पर सन्नाटा है. दोनों शहरों के काफी लोग, पर्यटक आदि इस सेवा के बहाल होने के इंतजार में हैं.

सीएम योगी ने 25 दिसंबर 2023 में किया था उद्घाटन : आगरा और मथुरा की हेलीकॉप्टर सेवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर 25 दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी. पूर्व पीएम व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने बटेश्वर से हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया था. उस दौरान आगरा, मथुरा, बटेश्वर और फतेहपुर सीकरी के हवाई दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर को रवाना किया गया था. उस दौरान लोगों को इस सेवा से काफी उम्मीदें थीं.

कोरोना संक्रमण के कारण रुक गया था काम : साल 2021 में दोबारा से हेलीपोर्ट प्रोजेक्ट का नए सिरे से फिर से एस्टीमेट बना. इसमें बजट 4.95 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.9 करोड़ रुपये का भेजा गया. मगर, दोबारा कोरोना संक्रमण के चलते फिर से हेलीपोर्ट बनाने का काम रुक गया. इसके बाद पर्यटन विभाग ने सरकार से बजट की मांग की. इस पर योगी सरकार ने घोषणा की कि आगरा और मथुरा के हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवाएं पीपीपी मॉडल पर संचालित की जाएंगी.

साल 2019 में पीएम मोदी ने किया था शिलान्यास : पीडब्ल्यूडी ने वृंदावन में भी हेलीपोर्ट का निर्माण शुरू किया. इसके बाद साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने 9 जनवरी को मीना बाजार में जनसभा की थी. इस दौरान उन्होंने आगरा के हेलीपोर्ट प्रोजेक्ट का विधिवत शिलान्यास किया था. इस हेलीपोर्ट को अक्टूबर-2020 में बनना था. मगर, 2020 में ही कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लग गया. इसकी वजह से काम अटक गया.

पीडब्ल्यूडी ने बनाया था हेलीपोर्ट : आगरा में हेलीपोर्ट के लिए जमीन की तलाश शुरू हुई. इसके बाद आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के पास इनर रिंग रोड (यमुना एक्सप्रेस-वे) से सटे गांव मदरा में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन हेलीपोर्ट बनाने के लिए चिन्हित की गई. इसके अलावा बजट भी फाइनल कर लिया गया. 4.95 करोड़ रुपये में हेलीपोर्ट बनाने का काम पीडब्ल्यूडी ने शुरू किया.

साल 2017 में सरकार ने की थी प्लानिंग : साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एकतरफा जीत दर्ज करके यूपी में सरकार बनाई. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बने. इसके बाद उन्होंने सूबे में पर्यटन कारोबार को बढ़ाने के लिए कई पहल की. सरकार ने आगरा-मथुरा में सैलानियों को नए एडवेंचर का अनुभव देने के साल 2017-18 में 'हवाई दर्शन' की प्लॉनिंग की.

ये कहना है गांव मदरा के रहने वाले किसान भीकम सिंह यादव का. उनके जैसे तमाम किसानों, सैलानियों आदि को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के पास बने हेलीपोर्ट से हेली सर्विस शुरू होने का इंतजार है. क्यों हो रही है देरी?, क्या है इसके पीछे का कारण?, पर्यटन विभाग क्या कदम उठा रहा?. पढ़िए इन सभी सवालों के जवाब तलाशती ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट

आगरा : ' मथुरा-आगरा के पर्यटन स्थलों के लिए एयर सफारी का सपना अभी तक हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया. 2 साल का वक्त बीत चुका है. मेरी भी जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी. 7.9 करोड़ की लागत से बने हेलीपोर्ट से हवाई सफर शुरू हो तो यहां मार्केट बन जाएगा. युवाओं को रोजगार मिलेगा. सैलानियों को सहूलियत मिलेगी'.

बढ़ रहीं जमीन की कीमतें, नहीं हैं रोजगार के मौके : गांव मदरा निवासी किसान भीकम सिंह यादव ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने भी हेलीपोर्ट के लिए जमीन दी थी. अभी मेरी तीन बीघा जमीन और भी है. इस प्रोजेक्ट की वजह से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और इनर रिंग रोड के पास की जमीनों की कीमत के दाम तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन यहां पर रोजगार के अवसर नहीं हैं. हेलीपोर्ट सेवा शुरू हो तो काफी बदलाव आएगा.

दिल्ली-नोएडा से मंगाने पड़ते हैं हेलीकॉप्टर : गांव मदरा के ही रहने वाले ओम प्रकाश ने बताया कि यहां से हेलीकॉप्टरों की उड़ान शुरू हो तो यहां देशी-विदेशी पर्यटक आएंगे. कई बार क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि वधू पक्ष ने कहा कि बेटी हेलीकॉप्टर से विदा होगी. इसके लिए दिल्ली या नोएडा से हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ता है. हेलीपोर्ट शुरू होने पर यहीं से आसानी से हेलीकॉप्टर मिल जाएगा. इससे समय की बचत होगी. ज्यादा रुपये भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे.

मथुरा के सैलानी भी सेवा न शुरू होने से मायूस. (Graphics Credit; ETV Bharat)

किसान ने बताया कि पर्यटकों के आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. वहीं फल विक्रेता राकेश ने बताया कि 4 साल पहले इसी उम्मीद से यहां पर दुकान खोली थी. हथठेला लगाया, उम्मीद थी कि सैलानी आएंगे तो मेरी दुकान चलने लगेगी. मगर, अभी कितना समय लगेगा, कह नहीं सकते हैं. उद्घाटन के बाद यहां आज तक हेलीकॉप्टर नहीं मिला.

हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने पर पर्यटकों को मिलेगा रोमांच : होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष रमेश वाधवा का कहना है कि सीएम योगी का प्रदेश में पर्यटन कारोबार बढ़ाने पर जोर है. हेलीकॉप्टर की सुविधा अच्छी है. एयर सफारी से आगरा आने वाले पर्यटकों को ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी समेत अन्य स्मारकों के देखने को मिला. यह सीएम योगी की एक अच्छी पहल है.

अध्यक्ष का कहना है कि अभी तक यह सेवा शुरू नहीं हो पाई. अगर यह शुरू होती है तो आगरा में पर्यटकों का नाइट स्टे बढ़ेगा. पर्यटकों को नया रोमांच भी मिलेगा. सरकार को इसे जल्द शुरू करना चाहिए.

हेलीपोर्ट के लिए किसानों ने दी थी जमीन. (Photo Credit; ETV Bharat)

'सरकार को दूर करनी चाहिए सभी बाधाएं' : होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष व पर्यटन कारोबारी राकेश कुमार चौहान का कहना है कि हेलीपोर्ट शुरू होने से पर्यटन कारोबार बढ़ता. आने वाले सैलानियों को नया एडवेंचर मिलता. इसके अलावा आगरा से मथुरा जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलने लगती. सरकार को सभी बाधाएं दूर करके जल्द ही इस सेवा की शुरुआत करनी चाहिए.

पर्यटन अधिकारी बोले-फर्म को दिया नोटिस : क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि आगरा और मथुरा हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर संचालित करने का करार उत्तराखंड की फर्म से हुआ था. फर्म अभी तक हेलीकॉप्टर का संचालन सुचारू नहीं कर पाई है. इस बारे में मुख्यालय से कंपनी के साथ पत्राचार किया जा रहा है. कंपनी को इस बारे में नोटिस भी दिए गए हैं. जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर का संचालन शुरू कराने का प्रयास है.

आगरा हेलीपोर्ट के बारे में जानिए : 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर हेलीपोर्ट बनाया गया है. एक हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर खड़े करने के लिए 2 हैंगर बने हैं. एडीए और यूपीडा ने हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन दी थी. हेलीपोर्ट पर आने वाले पर्यटकों के लिए कई तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराने की योजना थी.

पहली बाधा, एयर सफारी का रूट : हेलीपोर्ट से हवाई सफर शुरू न होने के पीछे कई वजहें हैं. जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग भी इन्हें दूर करने में नाकाम रहा है. पर्यटन विभाग ने आगरा में ताजमहल, आगरा किला समेत अन्य स्मारकों का एयर सफारी कराने का प्लान बनाया. मगर, इसका रूट तय नहीं हो पाया. ताजमहल और आगरा किला के करीब 1.5 किमी से अधिक की परिधि में कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है.

इसी तरह आगरा से मथुरा तक का एयर सफारी का रूट भी हाथरस से होकर है. सुरक्षा कारणों के कारण यह रूट बनाया गया है.

हेलीपोर्ट से उड़ान शुरू न होने से स्थानीय लोग भी निराश. (Photo Credit; ETV Bharat)

दूसरी बाधा, हेलीपोर्ट का संपर्क मार्ग सही न होना : आगरा और गोवर्धन में पर्यटन विभाग ने जहां पर हेलीपोर्ट बनाए हैं. उनका संपर्क मार्ग सही नहीं है. आगरा में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और इनर रिंग रोड के पास हेलीपोर्ट हैं, यहां से ताजमहल और आगरा किला की दूरी करीब 10 किमी से अधिक है. ऐसे में वहां पर सैलानियों का अभी पहुंचना मुश्किल लग रहा है. वहां पर अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं. ऐसा ही समस्या मथुरा में भी है.

मथुरा के पैंठा गांव में भी बना है हेलीपोर्ट : आगरा के अलावा मथुरा के गोवर्धन के पैंठा गांव में भी करीब 4 एकड़ जमीन पर हेलीपोर्ट बना है. 4.95 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण कराया गया है. साल 2023 में सूबे के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उतरवाकर इसका शुभारंभ किया था. इस हेलीपोर्ट पर एक साथ 4 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं.

हवाई सेवा से सैलानियों को मिलती ये सुविधा : आगरा हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर से जरिए लोगों को ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी का हवाई भ्रमण कराया जाना था. इसी तरह मथुरा के हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को हवाई गोवर्धन परिक्रमा समेत अन्य मंदिरों के दर्शन कराए जाने हैं. अहम बात ये है कि मथुरा से हेलीकॉप्टर के जरिए लोग आगरा पहुंच सकते हैं, इसी तरह आगरा से हेलीकॉप्टर से जरिए मथुरा पहुंच सकते हैं. इन दो स्थानों पर ही हेलीकॉप्टर के लैंडिंग की व्यवस्था है.

यह भी पढ़ें : पीएम मोदी ने किया था हेलीपोर्ट का शिलान्यास, अब सीएम करेंगे 'हवाई दर्शन' का उद्घाटन

यह भी पढ़ें : यूपी में कहां है अटलजी की जन्मस्थली, उनके नाम पर 1 साल पहले शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा सिर्फ कागजों में ही क्यों उड़ी?