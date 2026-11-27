चंडीगढ़ में आज शाम 7 बजे बजेगा एयर रेड सायरन, 20 मिनट तक होगी ब्लैकआउट की मॉकड्रिल
Chandigarh Air Raid Siren : चंडीगढ़ में आज शाम 7 बजे एयर रेड सायरन बजेगा और करीब 20 मिनट तक ब्लैकआउट की मॉकड्रिल होगी.
Published : November 27, 2026 at 2:11 PM IST
चंडीगढ़ : शहर में आज शाम सात बजे अचानक एयर रेड सायरन की आवाज सुनाई देगी. इसके बाद शहर में करीब 20 मिनट तक ब्लैकआउट की मॉकड्रिल की जाएगी. इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से करवाई जा रही सिविल डिफेंस मॉक एक्सरसाइज का हिस्सा है. इस अभ्यास के जरिए आपात स्थिति में प्रशासन और संबंधित विभागों की तैयारियों को परखा जाएगा.
35 जगहों पर होगी मॉकड्रिल : ये मॉक ड्रिल शहर के 35 चिन्हित स्थानों पर आयोजित की जाएगी. तय कार्यक्रम के अनुसार, शाम 7 बजकर 2 मिनट पर हाई-पिच एयर रेड वार्निंग सायरन बजाया जाएगा. इसके बाद अगले 20 मिनट तक संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारी अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुसार सक्रिय रहेंगे. इसी दौरान ब्लैकआउट का अभ्यास भी किया जाएगा. अभ्यास पूरा होने पर दो मिनट तक फिर हाई-पिच सायरन बजाकर इसके समाप्त होने का संकेत दिया जाएगा.
आपात स्थिति में विभागों की तैयारी जांचेगा प्रशासन : प्रशासन के मुताबिक, इस अभ्यास का मकसद किसी संभावित हवाई हमले या अन्य आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का आकलन करना है. सायरन बजने के बाद अलग-अलग विभाग किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं, उनके बीच तालमेल कैसा रहता है और सुरक्षा से जुड़े इंतजाम कितने प्रभावी हैं, इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी. इसके साथ ही नागरिकों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों को भी परखा जाएगा.
लोगों से अफवाहों से बचने की अपील : प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सायरन की आवाज किसी वास्तविक खतरे या हवाई हमले का संकेत नहीं होगी. ये पहले से तय अभ्यास है. लोगों से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं, किसी तरह की अफवाह न फैलाएं और मौके पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग करें. प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है.
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