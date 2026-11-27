ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में आज शाम 7 बजे बजेगा एयर रेड सायरन, 20 मिनट तक होगी ब्लैकआउट की मॉकड्रिल

चंडीगढ़ में आज शाम 7 बजे बजेगा एयर रेड सायरन ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : शहर में आज शाम सात बजे अचानक एयर रेड सायरन की आवाज सुनाई देगी. इसके बाद शहर में करीब 20 मिनट तक ब्लैकआउट की मॉकड्रिल की जाएगी. इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से करवाई जा रही सिविल डिफेंस मॉक एक्सरसाइज का हिस्सा है. इस अभ्यास के जरिए आपात स्थिति में प्रशासन और संबंधित विभागों की तैयारियों को परखा जाएगा.

35 जगहों पर होगी मॉकड्रिल : ये मॉक ड्रिल शहर के 35 चिन्हित स्थानों पर आयोजित की जाएगी. तय कार्यक्रम के अनुसार, शाम 7 बजकर 2 मिनट पर हाई-पिच एयर रेड वार्निंग सायरन बजाया जाएगा. इसके बाद अगले 20 मिनट तक संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारी अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुसार सक्रिय रहेंगे. इसी दौरान ब्लैकआउट का अभ्यास भी किया जाएगा. अभ्यास पूरा होने पर दो मिनट तक फिर हाई-पिच सायरन बजाकर इसके समाप्त होने का संकेत दिया जाएगा.