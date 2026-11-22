लखनऊ में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल; CM योगी रहे मौजूद, आपातकालीन तैयारियां परखी गईं
लखनऊ पुलिस लाइन में रविवार को नागरिक सुरक्षा विभाग की तरफ से मॉक एक्सरसाइज आयोजित हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 10:25 PM IST
लखनऊ : नागरिकों की युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों में सुरक्षा, राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए रविवार को लखनऊ पुलिस लाइन में नागरिक सुरक्षा विभाग की तरफ से एयर रेड/ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज आयोजित हुई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित इस व्यापक मॉक ड्रिल में हवाई हमले, बम धमाके, आगजनी, इमारत ढहने, मलबे में लोगों के दबने, जहरीली गैस और रेडिएशन फैलने जैसी आपात स्थितियों का जीवंत प्रदर्शन किया गया.
अभ्यास के दौरान नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ज्वाइंट होकर राहत और बचाव अभियान चलाकर तैयारियों का प्रदर्शन किया.
मॉक ड्रिल की शुरुआत ब्लैकआउट और हवाई हमले के अलर्ट से हुई. सामान्य जनजीवन के बीच अचानक हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई. देखते ही देखते क्षेत्र में ब्लैकआउट हो गया और बम धमाकों की आवाज के साथ अलग-अलग स्थानों पर आग लगने और इमारतों के क्षतिग्रस्त होने का दृश्य तैयार किया गया.
हमले की स्थिति में मौजूद नागरिक जमीन पर पेट के बल लेट गए और अपने कान व आंखों को हाथों से ढककर सुरक्षित रहने का अभ्यास करते दिखाई दिए, वहीं कुछ लोगों को नजदीकी सुरक्षित शेल्टर और भवनों के बेसमेंट में पहुंचाया गया. मॉक ड्रिल के दौरान बताया गया कि ब्लैकआउट का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के विमानों को नीचे स्थित रिहायशी इलाकों की पहचान करने से रोकना है.
प्रदेश में विगत साढ़े नौ वर्षों में सभी क्षेत्रों में जो आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले हैं, उनसे आम नागरिक का विश्वास और मजबूत हुआ है। इस विश्वास को और सुदृढ़ बनाने के लिए हमें निरंतर इस प्रकार के मॉक ड्रिल कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। —मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 22, 2026
रेड अलर्ट जारी होने पर घरों की सभी लाइटें बंद करना और खिड़की-दरवाजों से दूर सुरक्षित स्थान पर रहना जरूरी है. अभ्यास के दौरान एयरफोर्स स्टेशन से सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम को हवाई हमला समाप्त होने का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. नागरिक सुरक्षा के वार्डनों ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित दूरी पर भेजा, जिससे बचाव अभियान में कोई बाधा न आए और अतिरिक्त जनहानि की आशंका न रहे.
आपदा बताकर नहीं आती है। व्यक्ति के जीवन, सामाजिक जीवन या राष्ट्र के सामने कोई भी विपत्ति तिथि देखकर नहीं आती है। इसलिए आवश्यक है कि हम समाज में प्रशिक्षित स्वयंसेवक तैयार करें और प्रत्येक नागरिक को जागरूक करें, ताकि हर संकट की परिस्थिति में सभी सजग एवं सतर्क रहें। -मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 22, 2026
हवाई हमले के बाद घटनास्थल पर कई जगह आग लगने का दृश्य तैयार किया गया. नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने अलग-अलग तरह की आग बुझाने के तरीकों का प्रदर्शन किया. सूखी लकड़ियों में लगी आग को वाटर टाइप अग्निशमन यंत्र से कूलिंग मेथड के जरिए बुझाया गया.
पेट्रोल के छोटे टैंकर में लगी आग को भीगे कंबल से ढककर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने वाले स्मूथरिंग मेथड से नियंत्रित किया गया. रासायनिक पदार्थ में लगी आग पर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया गया. रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडरों में आग लगने की स्थिति में भीगे कंबल और आस-पास मौजूद ज्वलनशील वस्तुओं को हटाकर आग पर काबू पाने का तरीका दिखाया गया.
'सिविल डिफेंस' का गठन उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हो चुका है। किसी भी प्रकार की आपदा, युद्ध, प्राकृतिक आपदा या आंतरिक संकट से निपटने के लिए सभी जनपदों में रेड सायरन भी पहुंच चुके हैं। आज प्रदेश में 1,01,362 स्वयंसेवक इस मिशन से जुड़ चुके हैं। नागरिक सुरक्षा के हमारे 01 लाख से अधिक स्वयंसेवक सुरक्षा की एक अतिरिक्त दीवार और समाज की सामूहिक शक्ति के रूप में हमारे पास हैं। -मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 22, 2026
एक अन्य प्रदर्शन में नागरिक सुरक्षा के लखनऊ चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा फायर सूट पहनकर धुएं से भरे क्षेत्र में दाखिल हुए और वहां फंसे घायल व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम ने फायर टेंडर और होज पाइप की मदद से बड़ी आग पर काबू पाने का अभ्यास किया.
मॉक ड्रिल में बम धमाकों से घायल हुए लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल का भी प्रदर्शन किया गया. नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने ह्यूमन क्रैडल यानी मानवीय पालना, पीठ पर उठाकर ले जाना, टू-हैंडेड सीट और मानवीय बैसाखी जैसे तरीकों से घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का अभ्यास किया.
आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया देने से अधिक महत्वपूर्ण है, आपदा आने से पहले उसकी तैयारी करना। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि प्रदेश का कोई भी जनपद, गांव या नगर निकाय इससे अछूता न रहे। इसी उद्देश्य से अब तक प्रदेश के 1,08,627 नागरिकों, स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं, NCC और NSS के कैडेट्स तथा UPHG के जवानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। —मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 22, 2026
सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए दो बांस के डंडों और मोटे कपड़े की सहायता से अस्थायी स्ट्रेचर तैयार किया गया. स्वयंसेवकों ने पहले घायल के सिर पर पट्टी बांधकर रक्तस्राव रोकने का अभ्यास किया और फिर उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर मेडिकल कैंप तक पहुंचाया.
अभ्यास के दौरान बम विस्फोट से इमारत का हिस्सा ढहने और बाहर निकलने का रास्ता मलबे से बंद होने का दृश्य भी तैयार किया गया. इसमें पहली और दूसरी मंजिल पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के तरीके दिखाए गए. एक प्रदर्शन में जाल और मोटे कपड़े की सहायता से बच्चे को ऊंचाई से सुरक्षित नीचे उतारा गया.
वहीं, चोटिल व्यक्ति को नीचे लाने के लिए चेयर नॉट तकनीक का इस्तेमाल किया गया. रस्सी से विशेष प्रकार के दो फंदे बनाकर घायल को बैठी हुई स्थिति में सुरक्षित नीचे उतारने का प्रदर्शन किया गया, जिससे उसे अतिरिक्त चोट न पहुंचे. रेड अलर्ट के दौरान लॉक हुई कार में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालने का अभ्यास किया गया.
स्वयंसेवकों ने कार का शीशा तोड़कर दरवाजा खोला और घायल को बाहर निकाला. जांच में उसकी सांस और नाड़ी नहीं चलने की स्थिति प्रदर्शित की गई, जिसके बाद सीपीआर के जरिए जीवनरक्षक सहायता देने का अभ्यास किया गया. एंबुलेंस पहुंचने तक सीपीआर जारी रखने और मरीज को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रदर्शन किया गया.
मॉक ड्रिल के अगले चरण में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डायल-112, फायर सर्विसेज और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं. सभी टीम कमांडरों ने इंसिडेंट कमांडर से घटना की जानकारी प्राप्त की और इसके बाद अपने-अपने राहत एवं बचाव अभियान की रूपरेखा तैयार की. टीमों ने सबसे पहले घटनास्थल को सुरक्षित किया, जिससे कोई अनधिकृत व्यक्ति वहां प्रवेश न कर सके.
इसके बाद स्टेजिंग एरिया, कमांड पोस्ट, कम्युनिकेशन पोस्ट और मेडिकल पोस्ट स्थापित किए गए. एनडीआरएफ की टीम ने आपदा के दौरान संचार व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी कम्युनिकेशन पोस्ट में क्यूडीए और एचएफ स्टेशन स्थापित किया. इसके माध्यम से आपात स्थिति में भी बचाव दलों के बीच संचार बनाए रखने की व्यवस्था बताई गई.
बहुमंजिला इमारत और मलबे में दबे लोगों को तलाशने के लिए फिजिकल, कैनाइन और टेक्निकल सर्च का प्रदर्शन किया. फिजिकल सर्च में जवानों ने आवाज लगाकर, मलबे पर हल्की चोट मारकर और पीड़ितों की प्रतिक्रिया सुनकर उनकी स्थिति का पता लगाने का तरीका दिखाया. इसके बाद प्रशिक्षित श्वान दस्ते ने मलबे में दबे लोगों की मौजूदगी का पता लगाने का अभ्यास किया.
टेक्निकल सर्च में विक्टिम लोकेशन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और एकॉस्टिक सिस्मिक सेंसर जैसे उपकरणों की उपयोगिता बताई गई. पीड़ित की लोकेशन सुनिश्चित करने के बाद कटिंग उपकरणों की सहायता से मलबे में सुरक्षित रास्ता बनाकर उसे बाहर निकाला. बड़ी दुर्घटना में एक साथ कई लोगों के घायल होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए ट्रायज प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया गया.
स्वास्थ्य विभाग और एनडीआरएफ की मेडिकल टीम ने घायलों की स्थिति का आकलन कर उन्हें अलग-अलग रंगों के टैग दिए. लाल टैग उन घायलों के लिए निर्धारित किया गया, जिन्हें तत्काल उपचार की जरूरत है. पीला टैग गंभीर लेकिन कुछ समय तक इंतजार कर सकने वाले घायलों को दिया गया. हरा टैग मामूली चोट वाले और स्वयं चलने-फिरने में सक्षम लोगों के लिए निर्धारित किया गया, जबकि काला टैग ऐसे मामलों के लिए बताया गया, जिनमें व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो या उसके बचने की संभावना न हो. इसके बाद घायलों को उनकी स्थिति के अनुसार संबंधित मेडिकल जोन में भेजने का अभ्यास किया गया.
मॉक ड्रिल में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर यानी सीबीआरएन आपात स्थिति से निपटने का विशेष प्रदर्शन किया गया. इसके तहत रिहायशी क्षेत्र में जहरीली गैस और रेडिएशन फैलने का परिदृश्य तैयार किया गया. एनडीआरएफ की सीबीआरएन टीम ने गैस मास्क, ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट, ग्लव्स और गमबूट सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनकर प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश किया.
टीम ने गैस डिटेक्टर, पर्सनल डोजीमीटर और केमिकल डिटेक्शन पेपर की मदद से गैस की पहचान और उसकी मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया दिखाई. इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्र को हॉट, वार्म और कोल्ड जोन में विभाजित किया गया. हॉट जोन को सबसे अधिक दूषित क्षेत्र, वार्म जोन को डीकंटैमिनेशन यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया वाला क्षेत्र और कोल्ड जोन को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया. सीबीआरएन टीम ने प्रभावित लोगों को स्ट्रेचर की सहायता से सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपदा, दुर्घटना या राष्ट्र के सामने किसी भी प्रकार का संकट आने पर नागरिक किंकर्तव्यविमूढ़ न रहें, बल्कि प्रशिक्षित और जागरूक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएं. इसके लिए प्रदेश में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. आपदा कभी बताकर नहीं आती और न ही कोई तिथि देखकर आती है. प्रत्येक नागरिक को संकट की परिस्थितियों से निपटने के लिए सजग, सतर्क और प्रशिक्षित रहना आवश्यक है.
आपदा के समय सही निर्णय, समय पर सूचना और प्रशिक्षित प्रतिक्रिया अनेक लोगों की जान बचा सकती है. किसी भी संकट की स्थिति में एक जागरूक नागरिक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभा सकता है. इसके लिए जरूरी है कि वह साहसी होने के साथ अनुशासित और उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो. जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, तभी वह प्राकृतिक आपदा, मानवीय संकट या किसी अन्य विपत्ति के समय प्रभावी भूमिका निभा सकता है. रविवार को लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित एयर रेड-ब्लैक आउट मॉक एक्सरसाइज-26 के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं.
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