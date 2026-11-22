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लखनऊ में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल; CM योगी रहे मौजूद, आपातकालीन तैयारियां परखी गईं

लखनऊ में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : नागरिकों की युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों में सुरक्षा, राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए रविवार को लखनऊ पुलिस लाइन में नागरिक सुरक्षा विभाग की तरफ से एयर रेड/ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज आयोजित हुई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित इस व्यापक मॉक ड्रिल में हवाई हमले, बम धमाके, आगजनी, इमारत ढहने, मलबे में लोगों के दबने, जहरीली गैस और रेडिएशन फैलने जैसी आपात स्थितियों का जीवंत प्रदर्शन किया गया.

अभ्यास के दौरान नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ज्वाइंट होकर राहत और बचाव अभियान चलाकर तैयारियों का प्रदर्शन किया.





लखनऊ में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के दौरान सीएम योगी (Photo credit: ETV Bharat) मॉक ड्रिल की शुरुआत ब्लैकआउट और हवाई हमले के अलर्ट से हुई. सामान्य जनजीवन के बीच अचानक हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई. देखते ही देखते क्षेत्र में ब्लैकआउट हो गया और बम धमाकों की आवाज के साथ अलग-अलग स्थानों पर आग लगने और इमारतों के क्षतिग्रस्त होने का दृश्य तैयार किया गया. हमले की स्थिति में मौजूद नागरिक जमीन पर पेट के बल लेट गए और अपने कान व आंखों को हाथों से ढककर सुरक्षित रहने का अभ्यास करते दिखाई दिए, वहीं कुछ लोगों को नजदीकी सुरक्षित शेल्टर और भवनों के बेसमेंट में पहुंचाया गया. मॉक ड्रिल के दौरान बताया गया कि ब्लैकआउट का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के विमानों को नीचे स्थित रिहायशी इलाकों की पहचान करने से रोकना है. रेड अलर्ट जारी होने पर घरों की सभी लाइटें बंद करना और खिड़की-दरवाजों से दूर सुरक्षित स्थान पर रहना जरूरी है. अभ्यास के दौरान एयरफोर्स स्टेशन से सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम को हवाई हमला समाप्त होने का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. नागरिक सुरक्षा के वार्डनों ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित दूरी पर भेजा, जिससे बचाव अभियान में कोई बाधा न आए और अतिरिक्त जनहानि की आशंका न रहे.







हवाई हमले के बाद घटनास्थल पर कई जगह आग लगने का दृश्य तैयार किया गया. नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने अलग-अलग तरह की आग बुझाने के तरीकों का प्रदर्शन किया. सूखी लकड़ियों में लगी आग को वाटर टाइप अग्निशमन यंत्र से कूलिंग मेथड के जरिए बुझाया गया. पेट्रोल के छोटे टैंकर में लगी आग को भीगे कंबल से ढककर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने वाले स्मूथरिंग मेथड से नियंत्रित किया गया. रासायनिक पदार्थ में लगी आग पर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया गया. रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडरों में आग लगने की स्थिति में भीगे कंबल और आस-पास मौजूद ज्वलनशील वस्तुओं को हटाकर आग पर काबू पाने का तरीका दिखाया गया.

एक अन्य प्रदर्शन में नागरिक सुरक्षा के लखनऊ चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा फायर सूट पहनकर धुएं से भरे क्षेत्र में दाखिल हुए और वहां फंसे घायल व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम ने फायर टेंडर और होज पाइप की मदद से बड़ी आग पर काबू पाने का अभ्यास किया.







मॉक ड्रिल में बम धमाकों से घायल हुए लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल का भी प्रदर्शन किया गया. नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने ह्यूमन क्रैडल यानी मानवीय पालना, पीठ पर उठाकर ले जाना, टू-हैंडेड सीट और मानवीय बैसाखी जैसे तरीकों से घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का अभ्यास किया. सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए दो बांस के डंडों और मोटे कपड़े की सहायता से अस्थायी स्ट्रेचर तैयार किया गया. स्वयंसेवकों ने पहले घायल के सिर पर पट्टी बांधकर रक्तस्राव रोकने का अभ्यास किया और फिर उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर मेडिकल कैंप तक पहुंचाया.





अभ्यास के दौरान बम विस्फोट से इमारत का हिस्सा ढहने और बाहर निकलने का रास्ता मलबे से बंद होने का दृश्य भी तैयार किया गया. इसमें पहली और दूसरी मंजिल पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के तरीके दिखाए गए. एक प्रदर्शन में जाल और मोटे कपड़े की सहायता से बच्चे को ऊंचाई से सुरक्षित नीचे उतारा गया. वहीं, चोटिल व्यक्ति को नीचे लाने के लिए चेयर नॉट तकनीक का इस्तेमाल किया गया. रस्सी से विशेष प्रकार के दो फंदे बनाकर घायल को बैठी हुई स्थिति में सुरक्षित नीचे उतारने का प्रदर्शन किया गया, जिससे उसे अतिरिक्त चोट न पहुंचे. रेड अलर्ट के दौरान लॉक हुई कार में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालने का अभ्यास किया गया. लखनऊ पुलिस लाइन में मॉक एक्सरसाइज (Photo credit: ETV Bharat)