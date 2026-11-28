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आज रात 10 बजे होगा ब्लैकआउट, बजेंगे ताबड़तोड़ सायरन, जानिए वजह

देहरादून में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल ( ETV Bharat )

जिला प्रशासन के अनुसार, इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में संबंधित एजेंसियों की तैयारियों, आपसी समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन करना है. अभ्यास के दौरान एयर रेड अलर्ट जारी होने के बाद सिविल डिफेंस की टीम जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) को एयर रेड हमले की सूचना देगी. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा.