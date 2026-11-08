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आतिशबाजी से खराब हुई देवभूमि की आबोहवा, छोटी दिवाली पर गिरी हवा की गुणवत्ता

वायु की गुणवत्ता 'खराब' ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: दीपावली पर आतिशबाजी का असर उत्तराखंड के शहरों की आबोहवा पर साफ दिखाई देने लगा है. छोटी दिवाली पर देर रात तक चले पटाखों के कारण देहरादून में वायु गुणवत्ता सूचकांक 290 तक पहुंच गया, जो खराब श्रेणी में आता है. मैदानी शहरों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी प्रदूषण बढ़ा है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की मानें तो ऋषिकेश में एक्यूआई 150, रुड़की में 120 और हल्द्वानी में 115 दर्ज किया गया. वहीं, रुड़की में 152 और काशीपुर में 140 का स्तर दर्ज हुआ. त्योहार की आतिशबाजी ने एक बार फिर वायु प्रदूषण की चुनौती बढ़ा दी है.

छोटी दिवाली पर ही खराब हुई हवा: छोटी दीपावली पर देर रात तक हुई आतिशबाजी का असर उत्तराखंड की आबोहवा पर दिखाई देने लगा है. पटाखों से निकले धुएं और धूल के कणों ने शहरों की हवा को प्रदूषित कर दिया. देहरादून में वायु गुणवत्ता सूचकांक 290 (AQI) तक पहुंच गया, जो खराब श्रेणी में माना जाता है. वहीं, मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी शहरों में भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा है. खास बात ये है कि अब तक अपेक्षाकृत साफ हवा के लिए पहचाने जाने वाले पहाड़ी शहरों में भी प्रदूषण बढ़ने लगा है.