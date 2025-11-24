फरीदाबाद की हवा हुई बेहद जहरीली, AQI लेवल 500 के करीब पहुंचा, सांस लेने में हो रही दिक्कत
फरीदाबाद सहित हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है.
Published : November 24, 2025 at 8:24 PM IST
फरीदाबाद: बढ़ते प्रदूषण के कारण फरीदाबाद सहित देश के अन्य शहरों में हवा जहरीली हो गई है. फरीदाबाद समेत दिल्ली-एनसीआर के कई ऐसे जिले हैं जिनमें सांस लेना अब मुश्किल हो रहा है. बात करें फरीदाबाद की तो फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानि AQI (AIR QUALITY INDEX) लेवल 500 के करीब पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है. यही वजह है कि लगातार प्रशासन द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण करने को लेकर कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं. सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा हैं. पेड़ पौधों के ऊपर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है, वहीं कूड़ा जलाने पर भी चालान किए जा रहे हैं.
|हरियाणा में प्रदूषण का स्तर
|शहर
|AQI
|फरीदाबाद
|500
|गुरुग्राम
|390
|सोनीपत
|443
|पानीपत
|366
|पलवल
|376
मास्क पहनकर घर से बाहर निकलेंः लगातार प्रशासनिक सख्ती के बावजूद भी हवा बेहद जहरीली हो गई है. हवा में सांस लेना बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है. डॉक्टरों की सलाह है कि "अगर कोई जरूरी काम हो तभी घर से निकलें. नहीं तो घर में ही रहें. अगर आप घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, ताकि जहरीली हवा का असर कम हो.
सोनीपत का AQI लेवल 443 पर पहुंचाः फरीदाबाद में AQI लेवल 500 के करीब पहुंच चुका है, जो बेहद गंभीर है. गुरुग्राम में AQI लेवल 390 तक पहुंच चुका है, जो काफी जहरीली है. इसी तरह सोनीपत में AQI लेवल 443 तक पहुंच चुका है. पानीपत का AQI लेवल 366 है. वहीं पलवल में AQI लेवल 376 तक पहुंच गया है जो स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है. ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह से हवा जहरीली हुई है. बल्कि इससे पहले भी कई बार हवा जहरीली हो चुकी है. जहरीली हवा में लोगों को खुले में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. यही वजह है कि अस्पतालों में सांस और दिल संबंधित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है.
लगातार हवा हो रही है प्रदूषितः प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आए ताकि लोगों को साफ हवा मिले .प्रदूषित हवा में सांस लेने की जरूरत ना पड़े. लेकिन इसके बावजूद भी जमीनी हकीकत कुछ और है. दिन ब दिन हवा जहरीली होती जा रही है. ऐसे में अगर आपको भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है या फिर आंखों में जलन हो रही है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
