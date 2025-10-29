ETV Bharat / state

पार्किंग में दिल्लीवालों की जेब होगी ढीली, NDMC ने दोगुना कर दी फीस

CAQM के आदेश को मानते हुए एनडीएमसी ने पार्किंग शुल्क को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है.

NDMC द्वारा पार्किंग फीस की गई दोगुनी
NDMC द्वारा पार्किंग फीस की गई दोगुनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 29, 2025 at 7:27 PM IST

नई दिल्ली: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने बुधवार को ग्रेप 2 लागू हो जाने के बाद एनडीएमसी क्षेत्र में सभी ऑफ-रोड और इनडोर पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क में दोगुनी वृद्धि की घोषणा कर दी है. ग्रेप 2 दिल्ली में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति के कारण लागू किया गया है.

एक नोटिस के अनुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में दूसरे चरण (‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता) के उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है क्योंकि शहर का एक्यूआई मंगलवार शाम 7 बजे 302 तक पहुंच गया और इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी गई.

NDMC द्वारा पार्किंग फीस की गई दोगुनी:

“सीएक्यूएम द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में, 29 अक्टूबर से ग्रेप 2 के निरस्त होने तक एनडीएमसी द्वारा प्रबंधित पार्किंग के लिए पार्किंग शुल्क (ऑफ-रोड/इनडोर) मौजूदा दरों से दोगुना कर दिया गया है.” वरिष्ठ अधिकारी, एनडीएमसी

अधिकारी ने कहा कि एनडीएमसी वर्तमान में 126 पार्किंग स्थलों का प्रबंधन करती है, जिनमें 99 ऑफ-रोड, तीन इनडोर/मल्टी-लेवल कार पार्क और 24 ऑन-स्ट्रीट पार्किंग स्थल शामिल हैं. अधिकारी ने कहा, "पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी के फैसले के बाद कुल 102 पार्किंग स्थल प्रभावित होंगे.

चार और दो पहिया वाहनों की पार्किंग फीस: पार्किंग शुल्क में बदलाव के बाद चार पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए अब 20 रुपये की बजाय 40 रुपये प्रति घंटा शुल्क लगेगा, जबकि दोपहिया वाहनों के लिए 20 रुपये प्रति घंटा शुल्क लगेगा. बस पार्किंग शुल्क 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति घंटा कर दिया गया है. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यह बढ़ोतरी ऑन-स्ट्रीट पार्किंग स्थलों और मासिक पास धारकों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि ये दरें पहले से ही अधिक हैं.

दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर बेहद खराब स्थिति में: बता दें कि राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर बेहद खराब स्थिति में है. इसके कारण ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. इन पाबंदियों में स्थानीय निकायों को लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम करें, इसको प्रोत्साहित करना होता है.

ग्रेप 2 को लागू करने के बाद सार्वजनिक पार्किंग के दामों को चार गुणा तक करने का नियम है. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने पार्किंग रेट बढ़ाने का फैसला ग्रेप 2 लागू होने के बाद लिया है. ऐसा नहीं है कि यह फैसला पहली बार लिया गया हो. जब भी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ता है, गंभीर स्थिति में पहुंचता है तो एनडीएमसी की तरफ से पार्किंग फीस को बढ़ाया जाता है.

