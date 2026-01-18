ETV Bharat / state

Delhi-NCR में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, गाजियाबाद बना देश का सबसे प्रदूषित शहर

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर कहर बरपा रहा है. यहां का एक भी इलाका ऐसा नहीं, जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा नसीब हो रही हो. प्रदूषण अब तक के उच्चतम स्तर पर है. रविवार, 18 जनवरी को दिल्ली एनसीआर की अधिकतर इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 से अधिक दर्ज किया गया. वहीं गाजियाबाद देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर बन गया है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 458 दर्ज किया गया.

उधर दिल्ली का एक्यूआई 443, नोएडा का 418 और ग्रेटर नोएडा का 381 रिकॉर्ड किया गया. बढ़ता प्रदूषण अब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है. इसे देखते हुए शनिवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है. कहा जा रहा है कि हवा की रफ्तार बढ़ाने के बाद ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट होने की संभावना है. फिलहाल छोटे बच्चे और बुजुर्ग प्रदूषण से सबसे अधिक परेशान है. प्रदूषण में हुई रिकॉर्ड तो बढ़ोतरी के चलते बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए खतरनाक है. अक्टूबर की शुरुआत से ही दिल्ली-एनसीआर के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं.

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीपी त्यागी के मुताबिक, फिलहाल प्रदूषण के चलते हालात बेहद खराब है. दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार कर चुका है. इसलिए जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें. खुली हवा में ज्यादा समय न बताएं और बढ़ते पॉल्यूशन के चलते आंखों में जलन होने पर बार-बार आंखों को धोएं. यदि सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें. पेशेंट्स विशेष ख्याल रखें और किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लें. शरीर को हाइड्रेट रखें. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. यहां से आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.