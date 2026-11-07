ETV Bharat / state

हरियाणा में जहरीली हवा का कहर, 9 शहरों में AQI 300 पार, GRAP-3 लागू, जानिए क्या-क्या बदलेगा

NCR में जहरीली हवा का कहर, GRAP-3 लागू ( प्रतीकात्मक फोटो (IANS) )

फरीदाबाद: दिल्ली-एनसीआर में जहरीली होती हवा ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. प्रदूषण के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया है. इसके बाद अब निर्माण गतिविधियों से लेकर वाहनों के संचालन तक पर सख्ती बढ़ा दी गई है. GRAP-3 लागू होने के बावजूद पहले और दूसरे चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंध भी जारी रहेंगे. इसका असर दिल्ली के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत समेत पूरे एनसीआर में देखने को मिलेगा.

कई शहरों का एक्यूआई बढ़ा: प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 नवंबर के आंकड़ों में हरियाणा के नौ शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से ऊपर पहुंच गया. बल्लभगढ़ में AQI 397 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम 368 के साथ दूसरे और भिवानी 353 के साथ तीसरे स्थान पर रहा. फरीदाबाद में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है.

GRAP-3 में निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद: तीसरे चरण के लागू होने के बाद धूल और धुएं से प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. इसके तहत सरकारी और निजी निर्माण स्थलों पर खुदाई, ड्रिलिंग, बोरिंग, पाइलिंग और ट्रेंच बनाने जैसे काम नहीं किए जा सकेंगे. इमारतों को तोड़ने, मलबा हटाने और निर्माण सामग्री की खुले में लोडिंग-अनलोडिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा पत्थर और टाइल काटने, पॉलिशिंग, पेंटिंग तथा धूल उड़ाने वाली अन्य गतिविधियों पर भी रोक रहेगी. स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियां भी बंद रहेंगी. हालांकि, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं, हाईवे, फ्लाईओवर, सीवरेज, जलापूर्ति और बिजली ट्रांसमिशन जैसे जरूरी कार्यों को निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी गई है. दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम में पुरानी कारों पर रोक: वहीं, GRAP-3 के तहत वाहनों को लेकर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं. दिल्ली के साथ हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल मानक वाली चार पहिया गाड़ियों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा. इससे पुराने वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली में पंजीकृत BS-IV और इससे पुराने डीजल मध्यम मालवाहक वाहनों पर भी रोक रहेगी. वहीं दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV और पुराने डीजल लाइट एवं मीडियम गुड्स व्हीकल को राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा. दिव्यांगजनों के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से अनुकूलित वाहनों को निर्धारित छूट दी गई है. यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि चार पहिया वाहनों पर लागू ये प्रतिबंध हरियाणा के सभी जिलों में समान रूप से लागू नहीं हैं. पलवल और पानीपत इस विशेष वाहन प्रतिबंध वाले जिलों की सूची में शामिल नहीं हैं. पांचवीं तक के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प: प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का प्रावधान किया गया है. इसके तहत स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई के साथ ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा सकता है. अन्य एनसीआर जिलों को भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस व्यवस्था पर विचार करने को कहा गया है. दफ्तरों में 50 प्रतिशत उपस्थिति का विकल्प: इसके साथ ही GRAP-3 के तहत दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारें सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या सीमित करने का फैसला ले सकती हैं. इसके तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने और शेष कर्मचारियों से घर से काम कराने की व्यवस्था लागू की जा सकती है. इसके अलावा 5 से 20 नवंबर तक के लिए CAQM की ओर से जारी अलग एहतियाती निर्देशों के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत समेत संबंधित जिलों में कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति और बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है. आवश्यक सेवाओं और निर्धारित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इसमें छूट दी गई है. हरियाणा के 9 शहरों की हवा बेहद खराब: