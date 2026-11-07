हरियाणा में जहरीली हवा का कहर, 9 शहरों में AQI 300 पार, GRAP-3 लागू, जानिए क्या-क्या बदलेगा
Air Quality Index Haryana: दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू होने से निर्माण कार्यों, पुराने वाहनों और कार्यालयों पर पाबंदियां बढ़ीं है.
Published : November 7, 2026 at 4:15 PM IST
फरीदाबाद: दिल्ली-एनसीआर में जहरीली होती हवा ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. प्रदूषण के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया है. इसके बाद अब निर्माण गतिविधियों से लेकर वाहनों के संचालन तक पर सख्ती बढ़ा दी गई है. GRAP-3 लागू होने के बावजूद पहले और दूसरे चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंध भी जारी रहेंगे. इसका असर दिल्ली के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत समेत पूरे एनसीआर में देखने को मिलेगा.
कई शहरों का एक्यूआई बढ़ा: प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 नवंबर के आंकड़ों में हरियाणा के नौ शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से ऊपर पहुंच गया. बल्लभगढ़ में AQI 397 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम 368 के साथ दूसरे और भिवानी 353 के साथ तीसरे स्थान पर रहा. फरीदाबाद में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है.
GRAP-3 में निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद: तीसरे चरण के लागू होने के बाद धूल और धुएं से प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. इसके तहत सरकारी और निजी निर्माण स्थलों पर खुदाई, ड्रिलिंग, बोरिंग, पाइलिंग और ट्रेंच बनाने जैसे काम नहीं किए जा सकेंगे. इमारतों को तोड़ने, मलबा हटाने और निर्माण सामग्री की खुले में लोडिंग-अनलोडिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा पत्थर और टाइल काटने, पॉलिशिंग, पेंटिंग तथा धूल उड़ाने वाली अन्य गतिविधियों पर भी रोक रहेगी. स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियां भी बंद रहेंगी. हालांकि, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं, हाईवे, फ्लाईओवर, सीवरेज, जलापूर्ति और बिजली ट्रांसमिशन जैसे जरूरी कार्यों को निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी गई है.
दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम में पुरानी कारों पर रोक: वहीं, GRAP-3 के तहत वाहनों को लेकर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं. दिल्ली के साथ हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल मानक वाली चार पहिया गाड़ियों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा. इससे पुराने वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली में पंजीकृत BS-IV और इससे पुराने डीजल मध्यम मालवाहक वाहनों पर भी रोक रहेगी. वहीं दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV और पुराने डीजल लाइट एवं मीडियम गुड्स व्हीकल को राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा. दिव्यांगजनों के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से अनुकूलित वाहनों को निर्धारित छूट दी गई है. यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि चार पहिया वाहनों पर लागू ये प्रतिबंध हरियाणा के सभी जिलों में समान रूप से लागू नहीं हैं. पलवल और पानीपत इस विशेष वाहन प्रतिबंध वाले जिलों की सूची में शामिल नहीं हैं.
पांचवीं तक के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प: प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का प्रावधान किया गया है. इसके तहत स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई के साथ ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा सकता है. अन्य एनसीआर जिलों को भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस व्यवस्था पर विचार करने को कहा गया है.
दफ्तरों में 50 प्रतिशत उपस्थिति का विकल्प: इसके साथ ही GRAP-3 के तहत दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारें सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या सीमित करने का फैसला ले सकती हैं. इसके तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने और शेष कर्मचारियों से घर से काम कराने की व्यवस्था लागू की जा सकती है. इसके अलावा 5 से 20 नवंबर तक के लिए CAQM की ओर से जारी अलग एहतियाती निर्देशों के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत समेत संबंधित जिलों में कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति और बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है. आवश्यक सेवाओं और निर्धारित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इसमें छूट दी गई है.
हरियाणा के 9 शहरों की हवा बेहद खराब:
6 नवंबर को CPCB की ओर से जारी शाम 4 बजे की रिपोर्ट में हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा दर्ज किया गया. बल्लभगढ़ में AQI 397 रहा, जो बेहद खराब श्रेणी के ऊपरी स्तर पर है.
|शहर
|AQI
|वायु गुणवत्ता
|बल्लभगढ़
|397
|बेहद खराब
|गुरुग्राम
|368
|बेहद खराब
|भिवानी
|353
|बेहद खराब
|हिसार
|333
|बेहद खराब
|मानेसर
|332
|बेहद खराब
|बहादुरगढ़
|328
|बेहद खराब
|फरीदाबाद
|313
|बेहद खराब
|चरखी दादरी
|310
|बेहद खराब
|रोहतक
|306
|बेहद खराब
|सोनीपत
|270
|खराब
|पानीपत
|214
|खराब
|पलवल
|135
|मध्यम
स्रोत: CPCB के 6 नवंबर 2026 के आंकड़े, शाम 4 बजे की रिपोर्ट. ये आंकड़े उस समय की स्थिति दर्शाते हैं, लाइव AQI नहीं हैं.
GRAP के तीन चरणों में क्या है अंतर?: प्रदूषण के स्तर के आधार पर GRAP को अलग-अलग चरणों में बांटा गया है. पहले चरण में खराब हवा से निपटने के सामान्य उपाय किए जाते हैं. दूसरे चरण में सड़कों की सफाई, पानी का छिड़काव और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर निगरानी बढ़ाई जाती है. तीसरे चरण में निर्माण गतिविधियों और पुराने वाहनों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं. चौथा चरण लागू होने पर इससे भी ज्यादा कड़े आपातकालीन उपाय किए जाते हैं.
|GRAP चरण
|AQI स्तर
|वायु गुणवत्ता
|GRAP-1
|201-300
|खराब
|GRAP-2
|301-400
|बेहद खराब
|GRAP-3
|401-450
|गंभीर
|GRAP-4
|450 से अधिक
|अति गंभीर
हालांकि, GRAP का कोई अगला चरण लागू होने पर उससे पहले के चरणों के प्रतिबंध भी जारी रहते हैं. आयोग प्रदूषण के मौजूदा स्तर के साथ मौसम और आने वाले दिनों में हवा की संभावित स्थिति को ध्यान में रखकर भी फैसला लेता है.
मौसम और पराली का असर बढ़ा रहा प्रदूषण: दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत के साथ हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं. इसके साथ वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण स्थलों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली जलाने से उठने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ाने में योगदान देता है. इसी वजह से नवंबर के दौरान एनसीआर की हवा की गुणवत्ता तेजी से प्रभावित हो रही है.
बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत: प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. सुबह और शाम के समय खुले में दौड़ने या व्यायाम करने से बचना चाहिए. आंखों में जलन, लगातार खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
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