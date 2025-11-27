ETV Bharat / state

यूपी के इन जिलों की हवा क्यों हो रही जहरीली; वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक, कैसे करें बचाव?

ETV Bharat की स्पेशल रिपोर्ट में जानिए हर साल प्रदूषण से कितने लोगों की देश में जा रही जान?

जहरीली फिजाएं
जहरीली फिजाएं (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 5:16 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों की हवा जहरीली हो गई है. धुंध और हवा की क्वालिटी बेहद खराब होने से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है. हालात यह है कि लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनना पड़ रहा है. वायु प्रदूषण सबसे अधिक एनसीआर में आने वाले यूपी के जिले गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और मेरठ चपेट में हैं. यहां प्रतिदिन एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से अधिक दर्ज किया जा रहा है. इन जिलों में सबसे अधिक हापुड़ में वायु प्रदूषण है, यहां AQI 500 के पार पहुंच जा रहा है. प्रदूषण कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है.

यूपी के कई जिलों में AQI बेहद खराब
यूपी के कई जिलों में AQI बेहद खराब (Photo Credit: ETV Bharat)

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 को पार कर गया है. इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ व लखनऊ समेत अन्य जिलों का एक्यूआई लगभग 300 से 400 के बीच है. विशेषज्ञ के मुताबिक, यह बहुत खतरनाक मानक है. ऐसे वातावरण में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी होगा तो वह भी बीमार पड़ने लगेगा. प्रदूषण का असर व्यक्ति के फेफड़ों पर सीधे तौर पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में समस्याएं होने लगते हैं.

AQI की गुणवत्ता
AQI की गुणवत्ता (Photo Credit: ETV Bharat)

लखनऊ की कई क्षेत्रों की हवा खराब: सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को लखनऊ का एक्यूआई 179 दर्ज हुआ. राजधानी के ताल कटोरा इंडस्ट्री सेंटर का एक्यूआई 319, सेंट्रल स्कूल का एक्यूआई 252, लालबाग का एक्यूआई 241, गोमती नगर का एक्यूआई 185, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी क्षेत्र का एक्यूआई 285 और कुकरैल पिकनिक स्पॉट का एक्यूआई 343 दर्ज हुआ.

AQI का मानक
AQI का मानक (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रदूषण से लंग्स प्रभावित: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के पल्मोनरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. सूर्यकांत ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार, 16 लाख लोगों की मौत भारत में वायु प्रदूषण से होती है. वायु प्रदूषण से पूरे शरीर में कोई ऐसा अंग अछूता नहीं है, जिसमें कोई भी नुकसान न होता हो. इससे सबसे ज्यादा लंग्स ही प्रभावित होता है.

वायु प्रदूषण से होने वाले रोग
वायु प्रदूषण से होने वाले रोग (Photo Credit: ETV Bharat)

वायु प्रदूषण से कैंसर का खतरा: प्रो. सूर्यकांत ने बताया कि अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े का कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक (फालिज) माइग्रेन, एसिडिटी वायु प्रदूषण के कारण होते हैं. इसके अलावा बालों का जल्दी सफेद होना भी वायु प्रदूषण कारण है. वायु प्रदूषण से फेफड़ों के अंदर की जो क्षमता प्रभावित होती है और कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा बना रहता है.

प्रदूषण का असर
प्रदूषण का असर (Photo Credit: ETV Bharat)

2025 में 20 लाख लोगों की मौत: प्रोफेसर ने बताया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में प्रदूषण के कारण भारत में लगभग 20 लाख लोगों की मौत हुई है. यह भारत में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों की संख्या का एक अनुमान है. वहीं, 2023 में कुल मौतों में से लगभग 10 में से 1 मौत वायु प्रदूषण से हुई है.

AQI 201-300 में इन बातों का रखें ध्यान
AQI 201-300 में इन बातों का रखें ध्यान (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रदूषण के कई कारक: भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. भास्कर नारायण ने बताया कि प्रदूषण के कई कारक है. शहर में दौड़ रहे लाखों वाहन, वनों के विनाश, उद्योग, कल कारखाने, खनन के साथ-साथ परिवहन को भी वायु और ध्वनि प्रदूषण का कारक माना जा रहा है. वाहनों में लगे हॉर्न से उत्पन्न होने वाली आवाजें ध्वनि प्रदूषण में इजाफा कर रही हैं. उत्तर प्रदेश में करीब 21,23, 813 पुराने वाहन और करीब 2,03,584 ट्रांसपोर्ट वाहन हैं. लखनऊ में पंजीकृत वाहनों में ट्रांसपोर्ट वाहन करीब 14,223, नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियां 3,32,067 हैं. इस प्रकार से राजधानी में कुल वाहनों की संख्या 3,46,290 है.

AQI 301-400 में इन बातों का रखें ध्यान
AQI 301-400 में इन बातों का रखें ध्यान (Photo Credit: ETV Bharat)

इन उपायों से प्रदूषण होगा कम: डॉ. भास्कर बताया कि प्रदेश सरकार को प्रदूषण कम करने के उपाय पर कई बिंदु बनाकर के दिए गए हैं. बताया गया है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाए. नगर निगम की ओर से शहर में पानी का छिड़काव कराया जाए, जिससे वातावरण में जो धूल कण हवा में उड़ रहे हैं वह जमीन में दब जाए. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, कचरे का उचित निपटान करना और प्लास्टिक के उपयोग को कम करना.

AQI 201-300 में इन बातों का रखें ध्यान
AQI 401-500 में इन बातों का रखें ध्यान (Photo Credit: ETV Bharat)

पराली को जलाने से पर्यावरण को नुकसान: आईआईटीआर के वैज्ञानिक डॉ. केसी खुल्बे ने बताया कि पराली (फसल कटाई के बाद बचा हुआ अवशेष) को जलाना पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक माना जाता है. पराली जलने से बड़ी मात्रा में धुआं PM2.5 और PM10 कण निकलते हैं. ये कण शरीर के अंदर जाकर गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं. हवा में जहरीली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड (CO₂, CO, NOx) बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. आसमान में स्मॉग बनता है, जिससे विजिबिलिटी कम होती है. शहरों में एक्यूआई खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है.

AQI 201-300 में इन बातों का रखें ध्यान
AQI 401-500 में इन बातों का रखें ध्यान (Photo Credit: ETV Bharat)
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. उमेश चन्द्र शुक्ला ने बताया कि हर साल शीत ऋतु की शुरुआत में तेजी से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है. इस स्थिति में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पहले से ही एडवाइजरी बना ली गई है, ताकि इसी चारों चरण के तहत वायु प्रदूषण से निपटेंगे. फिलहाल अभी तो प्रदेश भर का प्रदूषण स्तर बिल्कुल ठीक है.
AQI 500 से अधिक में इन बातों का रखें ध्यान
AQI 500 से अधिक में इन बातों का रखें ध्यान (Photo Credit: ETV Bharat)

GRAP लागू: डॉ. उमेश चन्द्र शुक्ला ने बताया कि उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शीत ऋतु में प्रदूषण की समस्या के निदान के लिए प्रदेश में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया, जो वर्तमान में प्रभावी है. ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान को वायु गुणता में प्रदूषण के स्तर को एक्यूआई के आधार पर चार स्टेजों में विभाजित किया गया है. स्टेज-1, स्टेज-2, स्टेज-3 एवं स्टेज-4. ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान के तहत जन सामान्य नागरिकों को वायु गुणता प्रभावित होने के दृष्टिगत निम्न स्तरों के अनुसार सहभागिता की अपेक्षा की गई है. दैनिक एयर क्वालिटी इण्डेक्स को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित समीर एप से देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: यूपी में कोहरे के साथ सर्दी का सितम और बढ़ा; AQI ने भी तोड़ा रिकॉर्ड, जानिए मौसम अपडेट

यह भी पढ़ें: यूपी में बढ़ा एयर पॉल्यूशन; हापुड़ का AQI 500 और लखनऊ का 280 पार, किसान बोले- बर्बाद हो रही हैं फसलें

TAGGED:

AIR QUALITY VERY POOR IN UP
POLLUTION NEWS
UP AIR QUALITY VERY POOR
LUCKNOW NEWS
AIR QUALITY IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहाड़ जीतने की जिद; 2 बार हार्ट सर्जरी, फिर भी 6812 मीटर ऊंची चोटी पर की चढ़ाई, इंजीनियर से कैसे माउंटेनियर बनीं यूपी की बेटी?

विकसित यूपी के लिए योगी सरकार ने बनाया प्लान; इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए विभाग प्रमुख देंगे प्रस्तुति

लखनऊ में अनोखा ‘मैंगो पार्क’ बनना शुरू; 15 एकड़ में 108 प्रजातियों के 2,068 पौधे लगेंगे

सर्दी में इन समस्याओं को न करें नजरअंदाज; बीपी बढ़ने पर माइक्रो एन्यूरिज्म का खतरा, जीएसवीएम में स्टडी में खुलासा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.