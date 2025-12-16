दिल्ली में आज फिर आबोहवा बेहद खराब, AQI गंभीर स्थिति में, तमाम उपाय नजर आ रहे फेल
दिल्ली में आज प्रदूषण में बीते दिन के मुकाबले कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन अब भी AQI गंभीर कैटेगिरी में बना हुआ है.
Published : December 16, 2025 at 12:20 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली में आज 16 दिसंबर प्रदूषण में बीते दिन के मुकाबले कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन अब भी AQI गंभीर कैटेगिरी में बना हुआ है. आज सुबह दिल्ली के इंडिया गेट के पास प्रदूषण का स्तर (AQI) 378 बताया जा रहा है. बता दें कि प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पहले ही कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को ‘हाइब्रिड मोड’ से पूरी तरह ‘ऑनलाइन मोड’ में कर चुकी है.
सोमवार की तुलना में हवा की गुणवत्ता में सुधार : सोमवार की तुलना में हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ, जबकि बीते दिन AQI शाम करीब 4 बजे 427 तक पहुंच गया था, जो 'गंभीर' कैटेगरी में था. थोड़ी गिरावट के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी के बड़े हिस्सों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा बना रहा. जहरीले धुएं की घनी चादर ने शहर को ढक लिया, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई और निवासियों को परेशानी हुई.
#WATCH | Delhi | Visuals around Anand Vihar area as a thick layer of toxic smog engulfs the national capital.— ANI (@ANI) December 16, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 410, categorised as 'Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).
CAQM (Commission for Air Quality… pic.twitter.com/nfEv4zwnkX
दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 400 के करीब बना हुआ
AQI वर्गीकरण के अनुसार, 0-50 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब', और 401-500 'गंभीर' है और दिल्ली गंभीर से भी गंभीर प्रदूषण को झेल रही है. हर दिन एक्यू पर शोर मच रहा है लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली की हवा में जो जहर घुल रहा है वो आम इंसान को अंदर से बीमार बना रहा है. मंगलवार को भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. जहरीले धुएं की घनी चादर ने शहर को ढक लिया है. जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और निवासियों को परेशानी हो रही है. इंडिया गेट जैसे प्रमुख इलाकों में AQI 380 दर्ज किया गया, जबकि सराय काले खां में AQI लगभग 359 रहा, दोनों को CPCB द्वारा 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है. जबकि गाजीपुर और आनंद विहार में दोनों इलाकों में AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) लगभग 410 दर्ज किया गया, जिसे 'गंभीर' कैटेगरी में रखा गया है.
दिल्ली के प्रदूषण से जूझ रहे टूरिस्ट ने बयां किया दर्द : इस बीच, दिल्ली के प्रदूषण से टूरिस्ट भी जूझ रहे हैं. दिल्ली के इंडियागेट पर अमूमन अच्छी खासी तादाद सैलानियों की देखी जाती थी लेकिन अब तस्वीर कुछ अलग है. ऐसे ही हालात लोटस टैंपल और अन्य पर्यटन स्थलों के हैं. जबकि भारत के दूसरे शहरों में हवा की क्वालिटी का स्तर अलग-अलग है. अहमदाबाद में AQI 117, बेंगलुरु में 104, चेन्नई में 135, हैदराबाद में 103, और मुंबई में 109 दर्ज हुआ. जो ज्यादातर 'मध्यम' से 'संतोषजनक' रेंज में है.
#WATCH | Delhi: Tourist says, " the situation here is very serious because of pollution... i arrived in delhi last evening from indore... compared to indore, i am experiencing difficulty in breathing. visibility here is very poor; we cannot see the india gate properly... it is… https://t.co/UecxmZ5fHy pic.twitter.com/KrO5iXLpiM— ANI (@ANI) December 16, 2025
एक ही दिन में लागू हुआ ग्रैप 3 और ग्रैप 4
बीते दिन GRAP IV के चरणों को लागू करने का निर्देश आया. जो दिल्ली- एनसीआर में पहले से मौजूद जीआरएपी के चरण I, II और III के तहत की गई कार्रवाइयों के अतिरिक्त है."
- GRAP- 4 के तहत दिल्ली में किन नियमों का पालन जरूरी
- दिल्ली-एनसीआर में सभी प्रकार के ट्रकों की आवाजाही पर प्रतिबंध
- केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को दिल्ली-एनसीआर में आने की इजाजत मिले
- सभी प्रकार के निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी. इसमें विकास कार्य भी शामिल हैं
- स्कूलों को सभी कक्षाएं हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में संचालित करना होगा।
- सरकारी कार्यों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम पर जा सकेंगे. बाकी के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा.
बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर स्कूलों को कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होने का निर्देश दिया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के गंभीर कैटेगरी में बने रहने के कारण, सरकार ने स्कूलों को अगले आदेश तक इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन मोड में स्विच करने का निर्देश दिया है.
