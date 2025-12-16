ETV Bharat / state

दिल्ली में आज फिर आबोहवा बेहद खराब, AQI गंभीर स्थिति में, तमाम उपाय नजर आ रहे फेल

नई दिल्ली : दिल्ली में आज 16 दिसंबर प्रदूषण में बीते दिन के मुकाबले कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन अब भी AQI गंभीर कैटेगिरी में बना हुआ है. आज सुबह दिल्ली के इंडिया गेट के पास प्रदूषण का स्तर (AQI) 378 बताया जा रहा है. बता दें कि प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पहले ही कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को ‘हाइब्रिड मोड’ से पूरी तरह ‘ऑनलाइन मोड’ में कर चुकी है.

सोमवार की तुलना में हवा की गुणवत्ता में सुधार : सोमवार की तुलना में हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ, जबकि बीते दिन AQI शाम करीब 4 बजे 427 तक पहुंच गया था, जो 'गंभीर' कैटेगरी में था. थोड़ी गिरावट के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी के बड़े हिस्सों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा बना रहा. जहरीले धुएं की घनी चादर ने शहर को ढक लिया, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई और निवासियों को परेशानी हुई.

दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 400 के करीब बना हुआ

AQI वर्गीकरण के अनुसार, 0-50 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब', और 401-500 'गंभीर' है और दिल्ली गंभीर से भी गंभीर प्रदूषण को झेल रही है. हर दिन एक्यू पर शोर मच रहा है लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली की हवा में जो जहर घुल रहा है वो आम इंसान को अंदर से बीमार बना रहा है. मंगलवार को भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. जहरीले धुएं की घनी चादर ने शहर को ढक लिया है. जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और निवासियों को परेशानी हो रही है. इंडिया गेट जैसे प्रमुख इलाकों में AQI 380 दर्ज किया गया, जबकि सराय काले खां में AQI लगभग 359 रहा, दोनों को CPCB द्वारा 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है. जबकि गाजीपुर और आनंद विहार में दोनों इलाकों में AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) लगभग 410 दर्ज किया गया, जिसे 'गंभीर' कैटेगरी में रखा गया है.