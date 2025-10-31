ETV Bharat / state

पंचकूला की सांसों को मिली राहत! जहरीली हवा के बाद एक्यूआई 200 के नीचे पहुंचा, विभागों को मिले सख्त निर्देश

पंचकूला में AQI 334 तक पहुंच गया था. हालांकि अब एक्यूआई 200 से नीचे है.

पंचकूला की हवा में सुधार
October 31, 2025

पंचकूला: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पंचकूला समेत ट्राईसिटी और देश के अन्य राज्यों में हवा की शुद्धता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है. बुधवार को पंचकूला का एक्यूआई 334 दर्ज किया गया था, जो "बहुत खराब" श्रेणी में आता है और यह दर्शाता है कि शहर की हवा जहरीली हो चुकी थी. हालांकि, जिला वासियों के लिए राहत की खबर यह है कि गुरुवार को एक्यूआई का स्तर सुधरकर 200 से नीचे पहुंच गया, जिससे वायु गुणवत्ता "मध्यम" श्रेणी में आ गई है. यह सुधार प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा किए गए प्रयासों का नतीजा माना जा रहा है.

एक्यूआई 200 के नीचे पहुंचा

मॉनिटरिंग स्टेशन में तकनीकी समस्या: हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुधीर मोहन ने बताया कि बीते बुधवार पंचकूला का एक्यूआई 334 दर्ज किया गया था, लेकिन इसका मुख्य कारण वायु प्रदूषण नहीं बल्कि मॉनिटरिंग स्टेशन में आई तकनीकी समस्या थी. स्टेशन के डेटा को अन्य सिस्टम से कोलैबोरेट नहीं किया जा सका, जिसके चलते एक्यूआई का स्तर असामान्य रूप से अधिक दर्ज हुआ. हालांकि अब इस तकनीकी खामी को दूर कर दिया गया है, जिसके बाद गुरुवार को एक्यूआई का स्तर घटकर 200 और उससे नीचे रिकॉर्ड किया गया है, जो हवा में सुधार का संकेत देता है.

पंचकूला की सांसों को मिली राहत

सभी विभागों को निर्देश दिए: क्षेत्रीय अधिकारी सुधीर मोहन ने बताया कि भविष्य में वायु की गुणवत्ता पर कोई गंभीर असर न पड़े, इसके लिए सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं. नगर निगम, मार्केट कमेटियों और अन्य विभागों को अपने-अपने स्तर पर प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा गया है, ताकि हवा की शुद्धता संतुलित बनी रहे. नगर निगम को सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव और वैक्यूम मशीनों से सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, मार्केट कमेटी सचिवों को आदेश दिया गया है कि मंडियों में आने वाली फसलें पूरी तरह ढकी हुई हों, ताकि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही के दौरान उड़ने वाली धूल-मिट्टी से हवा में प्रदूषण न फैले.

पंजाब की पराली से हवा खराब होने का डर: सुधीर मोहन ने आगे बताया कि पंचकूला की सीमा पंजाब से लगती है, जहां इस समय पराली जलाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. इसके चलते आने वाले दिनों में पंचकूला की वायु गुणवत्ता पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है.पराली से उठने वाला धुआं सीमावर्ती क्षेत्रों में फैलकर हवा की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सभी स्थानीय विभागों को पहले ही सावधानी और रोकथाम के उपाय करने के निर्देश जारी किए गए हैं. उम्मीद है कि इन प्रयासों से हवा की गुणवत्ता संतुलित बनी रहेगी.

बीते 24 घंटे में एक्यूआई:बीते 24 घंटे में शाम 4 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार पंचकूला का एक्यूआई 165, चंडीगढ़ का एक्यूआई 125, फरीदाबाद 166, गुरुग्राम में चिंताजनक 248, जींद की काफी खराब 347, सोनीपत की काफी खराब 330, कुरुक्षेत्र 198 और नारनौल 157 है.यह आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा लिए गए हैं.

मरीज सावधानी बरतें:विशेषज्ञों और डॉक्टरों के अनुसार हवा दूषित होने पर सांस और हृदय रोगियों के लिए खतरा पैदा हो सकता है, जिस कारण उन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है. लोगों को बचाव के लिए मास्क पहनने और अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई है.

ऐसे समझें एक्यूआई:वायु गुणवत्ता सूचकांक मानक माप हवा में मौजूद पीएम 2.5, पीएम 10, नाट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर को दर्शाता है. स्तर 0 से 50 के बीच होने पर हवा को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में बढ़ रहा प्रदूषण, गुरुग्राम से आई चौंकाने वाली खबर, तापमान में गिरावट, इस दिन बारिश के बाद बढ़ेगी ठिठुरन

