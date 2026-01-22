दिल्ली–NCR में प्रदूषण के स्तर में सुधार: GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, जानिए अब क्या बदल जाएगा ?
वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने GRAP-3 के प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है.
Published : January 22, 2026 at 7:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के निवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में आए सुधार को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण (Stage-III) की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है. ये फैसला गुरुवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें मौसम विभाग के पूर्वानुमान व वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की समीक्षा की गई है.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 322 दर्ज किया गया जो बेहद खराब श्रेणी में आता है, लेकिन यह पिछले दिनों की तुलना में काफी बेहतर है. इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी (401-450 के बीच) में पहुंच गया था, जिसके कारण 16 जनवरी को GRAP-3 लागू किया गया था.
एक्यूआई में गिरावट बनी राहत का आधार
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और IITM के पूर्वानुमानों के मुताबिक, आने वाले दिनों में दिल्ली-NCR की हवा मध्यम से खराब श्रेणी के बीच रहने की संभावना है. इस अनुकूल स्थिति को देखते हुए आयोग की उप-समिति ने पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया गया है. GRAP-3 हटने का सबसे बड़ा लाभ निर्माण और ध्वस्तीकरण (C&D) गतिविधियों को मिलेगा. अब गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर लगी रोक हट गई है.
हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन निर्माण साइटों को नियमों के उल्लंघन के कारण पहले से क्लोजर ऑर्डर जारी किए गए हैं, वे बिना विशिष्ट अनुमति के अपना काम शुरू नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा, पेट्रोल की BS-III व डीजल की BS-IV चार पहिया गाड़ियों के चलने पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे. उनमें भी राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि वाहन मालिकों को स्थानीय परिवहन विभाग के अलग से जारी होने वाले दिशा-निर्देशों का इंतजार करना होगा.
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 3 को हटा दिया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 22, 2026
प्रदूषण के लेवल को कंट्रोल करने के लिए स्टेज 1 और 2 के तहत उठाए गए कदम लागू रहेंगे। pic.twitter.com/gw6fFQwDYl
बता दें कि भले ही स्टेज-3 हटा लिया गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई खत्म हो गई है. आयोग ने निर्देश दिया है कि GRAP के स्टेज-I व स्टेज-II की पाबंदियां पूरे NCR में सख्ती से जारी रहेंगी. स्टेज-1 और 2 के तहत सड़कों पर पानी का छिड़काव, मैकेनिकल स्वीपिंग और तंदूरों में कोयले व लकड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी जैसे नियम लागू रहेंगे. सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश दिया गया है कि वे कड़ी सतर्कता बरतें ताकि AQI का स्तर दोबारा 'गंभीर' श्रेणी में न पहुंचे.
बता दें कि प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे धूल नियंत्रण उपायों व कचरा जलाने जैसी गतिविधियों पर अपनी पकड़ ढीली न करें. यह आदेश दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद व फरीदाबाद जैसे सटे हुए शहरों पर भी समान रूप से लागू होगा. प्रदूषण में आई इस कमी से उन हजारों मजदूरों व बिल्डरों को बड़ी राहत मिली है, जिनका काम पिछले एक हफ्ते से पूरी तरह ठप पड़ा था.
