दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार, लेकिन इन 14 इलाकों में AQI 200 के पार
पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश का असर दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की हवा पर दिखाई दे रहा है.
Published : October 27, 2026 at 11:58 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 12:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बीते 24 अक्टूबर की रात हुई बारिश राजधानी और आसपास के शहरों के लिए संजीवनी साबित हुई है, जिसका असर हवा की गुणवत्ता पर अब भी बरकरार है. बारिश के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में आई सुधार के बाद पिछले तीन दिनों में प्रदूषण के ग्राफ में कोई बड़ा उछाल नहीं देखा गया है. नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में जहां हवा साफ हुई है, वहीं दिल्ली के कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में स्थानीय प्रदूषण के कारण हवा का स्तर अब भी चिंताजनक और 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है.
बारिश के बाद दिल्ली की हवा में सुधार
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 24 अक्टूबर को AQI 191 था. बारिश के बाद 25 अक्टूबर को यह घटकर 153 हो गया. 26 अक्टूबर को AQI 174 और 27 अक्टूबर की सुबह 10 बजे यह 170 दर्ज किया गया. यानी बारिश के बाद दिल्ली की हवा में तत्काल सुधार तो हुआ, लेकिन उसके बाद प्रदूषण में दोबारा कोई बड़ा उछाल नहीं आया. 25 अक्टूबर के मुकाबले 26 अक्टूबर को AQI में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन 27 अक्टूबर को यह फिर 170 के आसपास बना हुआ है.
एनसीआर के शहरों में भी लगभग यही पैटर्न देखने को मिला. गाजियाबाद में 24 अक्टूबर को AQI 217 था, जो बारिश के बाद 25 अक्टूबर को गिरकर 125 पर पहुंच गया. 26 अक्टूबर को यह 142 व 27 अक्टूबर की सुबह 10 बजे 135 दर्ज किया गया. यानी बारिश के बाद गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर 200 से ऊपर की श्रेणी से निकलकर मध्यम श्रेणी में आ गया. तीन दिन बाद भी यह राहत बरकरार है.
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गुरुग्राम में 24 अक्टूबर को AQI 174 था. 25 अक्टूबर को इसमें सुधार हुआ और यह 134 पर पहुंच गया. हालांकि 26 अक्टूबर को AQI 156 और 27 अक्टूबर को 170 दर्ज किया गया. यहां बारिश के बाद शुरुआती राहत के बाद मामूली बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन स्तर 200 के पार नहीं गया. फरीदाबाद में भी हवा अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है. 24 अक्टूबर को यहां AQI 126 था, जो 25 अक्टूबर को 124, 26 अक्टूबर को 117 और 27 अक्टूबर को 118 दर्ज किया गया. यानी इस शहर में बारिश के बाद प्रदूषण का स्तर लगातार 200 से नीचे बना हुआ है.
नोएडा में 24 अक्टूबर को AQI 191 था, जो बारिश के बाद 25 अक्टूबर को 131 पर पहुंच गया. 26 अक्टूबर को यह बढ़कर 157 हुआ, जबकि 27 अक्टूबर की सुबह 10 बजे AQI 147 दर्ज किया गया. इस तरह नोएडा में भी बारिश के बाद प्रदूषण में आई गिरावट अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.
बारिश से पहले बढ़ रहा था प्रदूषण
राजधानी दिल्ली में अक्टूबर महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो बारिश से पहले प्रदूषण बढ़ने का ट्रेंड साफ दिखाई देता है. 21, 22 और 23 अक्टूबर को दिल्ली में AQI क्रमशः 245, 223 और 230 दर्ज किया गया था. यानी बारिश से ठीक पहले लगातार तीन दिनों तक दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई थी. इसके बाद 24 अक्टूबर की रात हुई बारिश के बाद AQI में गिरावट शुरू हुई और अगले दिन यह 153 पर पहुंच गया. यही वजह है कि मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ी स्थिति यह है कि बारिश ने प्रदूषण के बढ़ते ट्रेंड को तोड़ा और उसके बाद हवा की गुणवत्ता में तत्काल वापसी नहीं हुई. हालांकि इसे स्थायी सुधार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि स्थानीय हॉटस्पॉट में प्रदूषण अभी भी काफी अधिक है.
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अक्टूबर में दिल्ली को दो दिन अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा मिली है. 12 अक्टूबर को AQI 83 और 16 अक्टूबर को 90 दर्ज किया गया था. AQI 100 से नीचे होने पर हवा को संतोषजनक श्रेणी में माना जाता है. इसके अलावा अक्टूबर के अधिकांश दिनों में दिल्ली का AQI 100 से 200 के बीच रहा, जबकि 21 से 23 अक्टूबर के बीच प्रदूषण अचानक बढ़ गया था.
दिल्ली के 14 इलाकों में AQI 200 के पार
27 अक्टूबर को राजधानी का औसत AQI 170 रहने के बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में स्थिति अलग दिखाई दे रही है. सुबह 10 बजे तक राजधानी के 14 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 200 से ऊपर दर्ज किया गया. इनमें बवाना में 214, चांदनी चौक में 204, मथुरा रोड में 263, द्वारका में 224, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट टर्मिनल-3 में 212, आईआईटी दिल्ली में 220, जहांगीरपुरी में 252, मुंडका में 235, पंजाबी बाग में 201, आरके पुरम में 231, रोहिणी में 242, श्री फोर्ट में 215 और वजीराबाद में 209 AQI दर्ज किया गया. इन आंकड़ों से साफ है कि बारिश के बाद दिल्ली की औसत हवा में राहत जरूर है, लेकिन राजधानी के सभी इलाकों में प्रदूषण एक समान नहीं है. कुछ इलाकों में AQI 200 से ऊपर पहुंच रहा है, जबकि कई दूसरे मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है.
फिलहाल हवा की रफ्तार व मौसम की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल बहुत तेज प्रदूषण बढ़ने के संकेत नहीं दिख रहे हैं. ऐसे में अक्टूबर के आखिरी दिनों में दिल्ली-NCR को बारिश से मिली राहत कुछ और समय तक बनी रहने की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि सर्दियों की ओर बढ़ते मौसम में हवा की गति कम होने व स्थानीय उत्सर्जन बढ़ने पर स्थिति तेजी से बदल सकती है.
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