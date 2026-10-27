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दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार, लेकिन इन 14 इलाकों में AQI 200 के पार

दिल्ली एनसीआर में AQI का क्या हाल ( PTI )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बीते 24 अक्टूबर की रात हुई बारिश राजधानी और आसपास के शहरों के लिए संजीवनी साबित हुई है, जिसका असर हवा की गुणवत्ता पर अब भी बरकरार है. बारिश के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में आई सुधार के बाद पिछले तीन दिनों में प्रदूषण के ग्राफ में कोई बड़ा उछाल नहीं देखा गया है. नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में जहां हवा साफ हुई है, वहीं दिल्ली के कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में स्थानीय प्रदूषण के कारण हवा का स्तर अब भी चिंताजनक और 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है.

बारिश के बाद दिल्ली की हवा में सुधार