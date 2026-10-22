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नोएडा: ठंड की दस्तक के साथ वायु गुणवत्ता में गिरावट, GRAP-1 लागू प्रदूषण रोकथाम के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी

वायु गुणवत्ता में गिरावट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर खराब होने लगी है. दशहरे के बाद वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए नोएडा समेत पूरे एनसीआर में ग्रैप-1 लागू कर दिया गया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी संबंधित विभागों और नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं.

क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी रितेश कुमार तिवारी का कहना है कि ग्रैप-1 लागू होने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता, इंडस्ट्री और सभी संबंधित विभाग पूरी तरह सतर्क हो जाएं. अब हम हाई ज़ोन में आ गए हैं, इसलिए सतर्कता से जुड़े सभी नियमों और तरीकों का पालन करना ज़रूरी है ताकि प्रदूषण को घटाया जा सके. ग्रैप का मतलब कोई पाबंदी या अंकुश लगाना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि इस समय सभी को जागरूक रहना होगा. चाहे आम नागरिक हों, सरकारी या गैर-सरकारी विभाग, या राह चलते लोग—सभी को इन नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए.