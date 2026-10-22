नोएडा: ठंड की दस्तक के साथ वायु गुणवत्ता में गिरावट, GRAP-1 लागू प्रदूषण रोकथाम के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी
ग्रैप-1 लागू होने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता, इंडस्ट्री और सभी संबंधित विभाग पूरी तरह सतर्क हो जाएं.
Published : October 22, 2026 at 8:48 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर खराब होने लगी है. दशहरे के बाद वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए नोएडा समेत पूरे एनसीआर में ग्रैप-1 लागू कर दिया गया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी संबंधित विभागों और नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं.
क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी रितेश कुमार तिवारी का कहना है कि ग्रैप-1 लागू होने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता, इंडस्ट्री और सभी संबंधित विभाग पूरी तरह सतर्क हो जाएं. अब हम हाई ज़ोन में आ गए हैं, इसलिए सतर्कता से जुड़े सभी नियमों और तरीकों का पालन करना ज़रूरी है ताकि प्रदूषण को घटाया जा सके. ग्रैप का मतलब कोई पाबंदी या अंकुश लगाना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि इस समय सभी को जागरूक रहना होगा. चाहे आम नागरिक हों, सरकारी या गैर-सरकारी विभाग, या राह चलते लोग—सभी को इन नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए.
ठंड की दस्तक के साथ वायु गुणवत्ता में गिरावट: दशहरे के बाद अचानक यह स्थिति देखने को मिली है और ग्रैप-1 लागू करना पड़ा है, ठंड शुरू होते ही प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह हवा की गति का कम हो जाना. जब हवा की रफ्तार घटती है, तो वातावरण के निचले स्तर पर मौजूद धूल और कार्बन के कण ऊपर की ओर नहीं जा पाते और हवा में ही ठहर जाते हैं. इसके अलावा, दशहरे के दौरान मेलों, आवागमन और वाहनों के चलने से ट्रैफिक और उत्सर्जन भी बढ़ा है. इस स्थिति से निपटने के लिए हमें धूल नियंत्रण हेतु सड़कों पर पानी का छिड़काव करना होगा, मैकेनिकल स्वीपिंग अपनानी होगी और निर्माण गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा ताकि धूल और धुएं के कण हवा में न फैलें.
रितेश कुमार तिवारी ने कहा कि हम जितना ग्रैप-1 के नियमों का पालन करेंगे, ग्रैप-2 लागू करने की नौबत उतनी ही कम आएगी. लापरवाही बरतने पर प्रदूषण और ग्रैप-2 का ख़तरा बढ़ जाएगा. हम सभी समय रहते सतर्क हो जाएं तो प्रदूषण पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है. हमारी सेहत हमारे हाथ में है, और सामूहिक प्रयास से ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है. अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में नोएडा-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर किस दिशा में जाता है.
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