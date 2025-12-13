ETV Bharat / state

दिल्ली में गहराया वायु प्रदूषण: सरकारी और निजी दफ्तरों को 50% क्षमता पर काम करने का निर्देश

दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार को एक बार फिर 400 के पार चला गया, जिसके बाद सरकार ने कड़े उदम उठाये हैं.

दिल्ली में गहराया वायु प्रदूषण
दिल्ली में गहराया वायु प्रदूषण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 13, 2025 at 9:54 PM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है, जिसके चलते शनिवार को प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों को तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाने पड़े हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत आपातकालीन निर्देश जारी किए हैं, जिनमें दिल्ली सरकार के सभी सरकारी और दिल्ली में कार्यरत सभी निजी कार्यालयों को अपनी 50 फीसद क्षमता के साथ काम करने और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने को कहा गया है.

शनिवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर 400 के पार चला गया, जो गंभीर श्रेणी को दर्शाता है. यह स्थिति फेफड़ों और हृदय को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए. धीमी हवा की गति, स्थिर वायुमंडल और प्रदूषण के खराब फैलाव जैसी प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है.

दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर बिगड़ा
दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर बिगड़ा (ETV Bharat)

कार्यालयों के लिए सख्त निर्देश

दिल्ली सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी ये निर्देश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और निजी क्षेत्र के सभी कार्यालयों पर लागू होंगे. इसका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को कम करना है, जिससे परिवहन से होने वाले प्रदूषण में कमी आ सके. दफ्तरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी कार्यालय परिसर में न आएं, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करें.

निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध

इस बीच, प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए, CAQM ने ग्रेप के तहत अन्य आपातकालीन उपाय भी लागू किए हैं, जिनमें पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है. आवश्यक सेवाओं से जुड़े निर्माण कार्यों को ही प्रतिबंध से छूट दी गई है. इसके अलावा, BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल हल्के मोटर वाहनों (चार पहिया वाहनों) के चलने पर भी दिल्ली और NCR के कई जिलों में सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. दिल्ली के कई इलाकों, जैसे वज़ीरपुर, विवेक विहार, जहांगीरपुरी और आनंद विहार में AQI का स्तर 430 से 445 के बीच दर्ज किया गया, जो दर्शाता है कि शहर एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है. अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे बाहरी गतिविधियों से बचें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें.

निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध
निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध (ETV Bharat)

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में बने रहने का अनुमान जताया है. अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो प्राधिकरण ग्रेप के और भी कड़े उपायों को लागू करने पर विचार कर सकते हैं. उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में इस वर्ष पराली जलाने की शून्य घटनाएं, 7,000 एकड़ धान खेती के बावजूद दिल्ली में नहीं जली एक भी पराली, सख्त निगरानी और किसानों के सहयोग से स्वच्छ हवा की दिशा में निर्णायक कदम है.

