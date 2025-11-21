ETV Bharat / state

यूपी में बढ़ा एयर पॉल्यूशन; हापुड़ का AQI 500 और लखनऊ का 280 पार, किसान बोले- बर्बाद हो रही हैं फसलें

लखनऊ/हापुड़ : यूपी के कई जिलों में सुबह और शाम को धुंध और कोहरे की वजह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. हापुड़ में गुरुवार देर रात एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 529 और शुक्रवार को 511 दर्ज किया गया. यह स्वास्थ्य के लिये बहुत ही खतरनाक माना जाता है. कई जिलों का प्रदूषण स्तर 300 के पार हो चुका है. इसमें सबसे आगे गाजियाबाद है, इसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और लखनऊ शामिल हैं.

एक्यूआई की गुणवत्ता (Photo credit: ETV Bharat)





सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड (सीपीसीबी) रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार सुबह लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 दर्ज किया गया, वहीं दोपहर को 290 एक्यूआई दर्ज किया गया. इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया का हाल भी काफी खराब है. गोमती नगर, कुकरैल, लालबाग और अलीगंज का प्रदूषण स्तर लगभग 300 के पास पहुंच रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया का एक्यूआई 299, केन्द्रीय विद्यालय लखनऊ का एक्यूआई 178, लालबाग का एक्यूआई 231, गोमती नगर का एक्यूआई 180, अंबेडकरनगर विवि का एक्यूआई 182 और कुकरैल पिकनिक स्पॉट का एक्यूआई 127 है.





सांस और आंख के रोगियों को हो रही दिक्कत : सीएमओ डॉ एनबी सिंह के मुताबिक, सरकारी जिला अस्पताल में इस समय सांस के रोगियों की संख्या बढ़ चुकी है. चेस्ट फिजिशियन की ओपीडी में 40 फीसदी मरीज की बढ़ोतरी हुई है. यह सिर्फ लखनऊ की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिले के सरकारी अस्पताल के चेस्ट फिजिशियन ओपीडी का हाल है. बहुत से लोग होते हैं जिन्हें प्रदूषण से एलर्जी होती है. खासकर ऐसे मरीज जिन्हें लंबे समय से सांस लेने में कठिनाई की समस्या है. ज्यादातर मरीज अस्पताल में खांसी की शिकायत और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर के पहुंच रहे हैं. इसके अलावा आंखों की दिक्कत के साथ भी मरीज आ रहे हैं. ज्यादातर मरीज आंखों में जलन और लालपन की वजह से अस्पताल की ओपीडी में पहुंच रहे हैं.

