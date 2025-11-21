ETV Bharat / state

यूपी में बढ़ा एयर पॉल्यूशन; हापुड़ का AQI 500 और लखनऊ का 280 पार, किसान बोले- बर्बाद हो रही हैं फसलें

सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार सुबह लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 दर्ज किया गया.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 5:24 PM IST

|

Updated : November 21, 2025 at 8:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ/हापुड़ : यूपी के कई जिलों में सुबह और शाम को धुंध और कोहरे की वजह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. हापुड़ में गुरुवार देर रात एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 529 और शुक्रवार को 511 दर्ज किया गया. यह स्वास्थ्य के लिये बहुत ही खतरनाक माना जाता है. कई जिलों का प्रदूषण स्तर 300 के पार हो चुका है. इसमें सबसे आगे गाजियाबाद है, इसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और लखनऊ शामिल हैं.

एक्यूआई की गुणवत्ता
एक्यूआई की गुणवत्ता (Photo credit: ETV Bharat)



सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड (सीपीसीबी) रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार सुबह लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 दर्ज किया गया, वहीं दोपहर को 290 एक्यूआई दर्ज किया गया. इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया का हाल भी काफी खराब है. गोमती नगर, कुकरैल, लालबाग और अलीगंज का प्रदूषण स्तर लगभग 300 के पास पहुंच रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया का एक्यूआई 299, केन्द्रीय विद्यालय लखनऊ का एक्यूआई 178, लालबाग का एक्यूआई 231, गोमती नगर का एक्यूआई 180, अंबेडकरनगर विवि का एक्यूआई 182 और कुकरैल पिकनिक स्पॉट का एक्यूआई 127 है.

सांस और आंख के रोगियों को हो रही दिक्कत : सीएमओ डॉ एनबी सिंह के मुताबिक, सरकारी जिला अस्पताल में इस समय सांस के रोगियों की संख्या बढ़ चुकी है. चेस्ट फिजिशियन की ओपीडी में 40 फीसदी मरीज की बढ़ोतरी हुई है. यह सिर्फ लखनऊ की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिले के सरकारी अस्पताल के चेस्ट फिजिशियन ओपीडी का हाल है. बहुत से लोग होते हैं जिन्हें प्रदूषण से एलर्जी होती है. खासकर ऐसे मरीज जिन्हें लंबे समय से सांस लेने में कठिनाई की समस्या है. ज्यादातर मरीज अस्पताल में खांसी की शिकायत और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर के पहुंच रहे हैं. इसके अलावा आंखों की दिक्कत के साथ भी मरीज आ रहे हैं. ज्यादातर मरीज आंखों में जलन और लालपन की वजह से अस्पताल की ओपीडी में पहुंच रहे हैं.

इन बातों का रखें ध्यान
इन बातों का रखें ध्यान (Photo credit: ETV Bharat)

प्रदूषण से आंखों में दिक्कत के लक्षण...

- अगर किसी व्यक्ति की आंखों में कोई दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले जलन शुरू होगी.
- कई केस में देखा गया है कि प्रदूषण से प्रभावित मरीजों की आंखें लाल हो जाती हैं.
- बहुत से लोगों में आंखों में दर्द होने की समस्या के अलावा आंखों से लगातार पानी निकलता है.
- आंख में खुजली होती है.
- अत्यधिक आंखों में कीचड़ आना और आंखों के कोने में खुजली का होना.
- सुबह सोकर उठते समय आंखों का चिपक जाना.
- आंख में दिक्कत होने के कारण सिर में लगातार दर्द बना रहना.


जिलों का एक्यूआई
जिलों का एक्यूआई (Photo credit: ETV Bharat)

हापुड़ का एक्यूआई पहुंचा 500 पार : दिल्ली से सटे जनपद हापुड़ में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है. शुकवार को भी एक्यूआई 500 पार हो रहा है. हापुड़ की हवा लगातार जहरीली हो रही है. फसलों पर प्रदूषण के कण जमने के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे पीड़ित किसान अपनी फसलों को जोतने को मजबूर हो रहे हैं.

पिलखुवा निवासी किसान ओमप्रकाश सैनी का कहना है कि 60 हजार रुपये किलो बीज लेकर गोभी की फसल खेत में लगाई थी, लेकिन प्रदूषण के कारण फसल पर काले प्रदूषण के कण जमा हो गए हैं, जिससे फसल बर्बाद हो गई. गोभी की फसल के दाम मंडी में तीन से चार रुपये मिल रहे हैं, जिससे लगात भी नहीं निकल पा रही है. मजबूर होकर खेतों में ही तैयार फसल को जोतना पड़ रहा है, जिससे लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है.

यह भी पढ़ें : यूपी में अब बढ़ेगा जाड़ा; आने वाले 7 दिनों में कोहरे के साथ ठंड में होगी वृद्धि, कई जिलों में हवा खतरनाक

Last Updated : November 21, 2025 at 8:41 PM IST

TAGGED:

UP AIR POLLUTION
AIR POLLUTION INCREASED IN UP
एयर क्वालिटी इंडेक्स
सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड
UP NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.