दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता खराब, लागू हुआ Grap-2

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने रविवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का दूसरा चरण लागू कर दिया है. आयोग ने यह कदम तब उठाया जब राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) “बेहद खराब” श्रेणी में पहुंच गया. रविवार शाम 4 बजे दिल्ली का एक्यूआई 296 और शाम 7 बजे 302 दर्ज किया गया, जिससे प्रदूषण के स्तर में तेज़ बढ़ोतरी की पुष्टि हुई.



ग्रेप-2 लागू होने के साथ ही निर्माण और धूल फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा, वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने, सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्रों में निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं. आयोग ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं.





आईएमडी और आईआईटीएम के पूर्वानुमानों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में मौसम की स्थिति वायु प्रदूषण के लिए अनुकूल नहीं रहेगी, जिससे एक्यूआई में और गिरावट की आशंका जताई गई है. ऐसे में आयोग की उप-समिति स्थिति की लगातार समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर ग्रेप के अगले चरण लागू करने पर भी विचार कर सकती है.