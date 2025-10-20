ETV Bharat / state

दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता खराब, लागू हुआ Grap-2

ग्रेप-2 लागू होने के साथ ही निर्माण और धूल फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है.

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ा
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 20, 2025 at 7:15 AM IST

Updated : October 20, 2025 at 8:23 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने रविवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का दूसरा चरण लागू कर दिया है. आयोग ने यह कदम तब उठाया जब राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) “बेहद खराब” श्रेणी में पहुंच गया. रविवार शाम 4 बजे दिल्ली का एक्यूआई 296 और शाम 7 बजे 302 दर्ज किया गया, जिससे प्रदूषण के स्तर में तेज़ बढ़ोतरी की पुष्टि हुई.

ग्रेप-2 लागू होने के साथ ही निर्माण और धूल फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा, वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने, सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्रों में निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं. आयोग ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं.


आईएमडी और आईआईटीएम के पूर्वानुमानों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में मौसम की स्थिति वायु प्रदूषण के लिए अनुकूल नहीं रहेगी, जिससे एक्यूआई में और गिरावट की आशंका जताई गई है. ऐसे में आयोग की उप-समिति स्थिति की लगातार समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर ग्रेप के अगले चरण लागू करने पर भी विचार कर सकती है.

दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता खराब
दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता खराब (ETV Bharat)
आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रदूषण नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग करें. निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कारपूलिंग को बढ़ावा दें और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचें. साथ ही, खुले में कूड़ा जलाने या प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय अधिकारियों को दें.
वायु प्रदूषण ग्राफ
वायु प्रदूषण ग्राफ (ETV Bharat)


राजधानी में दीपावली से पहले प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे प्रशासन और नागरिकों दोनों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

Last Updated : October 20, 2025 at 8:23 AM IST

