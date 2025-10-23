ETV Bharat / state

दीपावली में बढ़ा एयर पॉल्यूशन: अलीगढ़ में 7 दिन तक पेड़ों-सड़कों की धुलाई, जरूरत पर ही वाहन चलाने की अपील

शहर में विजिबिलिटी घटने और वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद नगर निगम हरकत में आया.

air pollution rises during diwali trees roads washed 7 days aligarh.
अलीगढ़ में 7 दिन तक पेड़ों और सड़कों की होगी धुलाई. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 9:00 AM IST

3 Min Read
अलीगढ़ : दीपावली के बाद अलीगढ़ की हवा में एक बार फिर धूल का गुबार देखने को मिल रहा है. शहर में विजिबिलिटी घटने और वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद नगर निगम हरकत में आ गया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सात दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की है. उन्होंने जलकल और वर्कशॉप विभाग को युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ताकि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जमी धूल को हटाया जा सके.

मशीनों से होगी सड़कों और पौधों की धुलाई: नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एंटी स्मोक गन, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीन, जेटिंग मशीन, पानी के टैंकर और रोड स्वीपिंग मशीनें उतार दी हैं. इनसे प्रमुख सड़कों, पेड़-पौधों, डिवाइडरों और धूल भरे स्थानों की नियमित सफाई और धुलाई की जा रही है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी मशीनों को ग्राउंड जीरो पर तैनात कर दिया गया है. अगले सात दिनों तक लगातार अभियान चलेगा.

किन इलाकों में चल रहा है अभियान: नगर निगम की टीमें इन प्रमुख स्थानों पर सक्रिय हैं. अलीगढ़ स्मार्ट सिटी रोड, दीवानी कचहरी, जीटी रोड, एटा चुंगी, सूत मिल, क्वारसी बाईपास, जमालपुर, शमशाद मार्केट, रसलगंज चौराहा, माल गोदाम रोड और आगरा रोड. यहां पेड़-पौधों और डिवाइडरों की धुलाई के साथ-साथ सड़कों पर जमी पुरानी धूल को हटाने का कार्य किया जा रहा है.

इन संसाधनों से एयर पॉल्यूशन से मुकाबला

  • एंटी स्मोक गन
  • ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीन
  • टैम्पो टिपर माउंटेड स्प्रे मशीन
  • जेटिंग मशीन (SLCM)
  • छिड़काव टैंकर
  • मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन

    नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने नागरिकों से अपील की है कि वे वायु प्रदूषण कम करने में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर ही ईंधन चलित वाहनों का उपयोग करें, बाहर निकलते समय मास्क पहनें और कूड़ा-करकट या कोई भी पदार्थ खुले में न जलाएं. ऐसा करते पकड़े जाने पर एनजीटी के दिशा-निर्देशों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा.

    सात दिवसीय अभियान: अलीगढ़ नगर निगम ने इस सात दिवसीय अभियान को ‘क्लीन एयर मिशन’ का नाम दिया है. निगम का उद्देश्य शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार करना और नागरिकों को स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण देना है. नगर आयुक्त ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और वायु प्रदूषण के खिलाफ नियमित प्रयास किए जाएंगे ताकि अलीगढ़ को स्वच्छ वायु वाला शहर बनाया जा सके.


ALIGARH NEWS
अलीगढ़ न्यूज़
अलीगढ़ प्रदूषण
ALIGARH POLLUTION
ALIGARH AIR POLLUTION RISES

