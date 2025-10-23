ETV Bharat / state

दीपावली में बढ़ा एयर पॉल्यूशन: अलीगढ़ में 7 दिन तक पेड़ों-सड़कों की धुलाई, जरूरत पर ही वाहन चलाने की अपील

अलीगढ़ : दीपावली के बाद अलीगढ़ की हवा में एक बार फिर धूल का गुबार देखने को मिल रहा है. शहर में विजिबिलिटी घटने और वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद नगर निगम हरकत में आ गया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सात दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की है. उन्होंने जलकल और वर्कशॉप विभाग को युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ताकि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जमी धूल को हटाया जा सके.



मशीनों से होगी सड़कों और पौधों की धुलाई: नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एंटी स्मोक गन, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीन, जेटिंग मशीन, पानी के टैंकर और रोड स्वीपिंग मशीनें उतार दी हैं. इनसे प्रमुख सड़कों, पेड़-पौधों, डिवाइडरों और धूल भरे स्थानों की नियमित सफाई और धुलाई की जा रही है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी मशीनों को ग्राउंड जीरो पर तैनात कर दिया गया है. अगले सात दिनों तक लगातार अभियान चलेगा.



किन इलाकों में चल रहा है अभियान: नगर निगम की टीमें इन प्रमुख स्थानों पर सक्रिय हैं. अलीगढ़ स्मार्ट सिटी रोड, दीवानी कचहरी, जीटी रोड, एटा चुंगी, सूत मिल, क्वारसी बाईपास, जमालपुर, शमशाद मार्केट, रसलगंज चौराहा, माल गोदाम रोड और आगरा रोड. यहां पेड़-पौधों और डिवाइडरों की धुलाई के साथ-साथ सड़कों पर जमी पुरानी धूल को हटाने का कार्य किया जा रहा है.



