दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल...23 इलाकों में 400 के पार AQI; जानें डॉक्टर ने क्या कहा?

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खराब से और ज्यादा खराब होता जा रहा है. रविवार को दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया. प्रदूषण के इस बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी सुबह 6:00 बजे के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर के 23 से अधिक इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में माना जाता है. इससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसे स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं.

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में AQI 400 के पार

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते पार्कों में सुबह के वक्त सन्नाटा नजर आता है. प्रदूषण से खुद को सुरक्षित रखने के लिए लोग सुबह के वक्त घरों में रहना बेहतर समझते हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में AQI 412, अलीपुर में AQI 414, अशोक विहार में AQI 416 और बवाना में सबसे अधिक 436 दर्ज किया गया. चांदनी चौक में AQI 410 दर्ज किया गया, जबकि आरके पुरम और पटपड़गंज में क्रमशः 421 और 425 दर्ज किया गया. सोनिया विहार में भी AQI 415 दर्ज किया गया, जो पूरे शहर में खतरनाक हवा का संकेत देता है.

प्रदूषण पर डॉ बीपी त्यागी का बयान (ETV Bharat)

इससे पहले शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सुबह 'बहुत खराब' श्रेणी में रही, क्योंकि सुबह 8 बजे तक दिल्ली का AQI 355 रहा. शुक्रवार को दिल्ली का AQI 312 दर्ज किया गया. दिवाली के बाद से दिल्ली-एनसीआर में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाकों में 'खराब' और 'बेहद खराब' श्रेणी में बना हुआ है.

घर से बाहर निकलने पर मास्क का करें प्रयोग

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बीपी त्यागी के मुताबिक, फिलहाल प्रदूषण के हालात बेहद खराब है. दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार कर चुका है. जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले. घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें. खुली हवा में ज्यादा समय न बताएं. बढ़ते पॉल्यूशन के चलते आंखों में जलन होने पर बार-बार आंखों को धोएं. यदि किसी प्रकार की सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें. कोमोरबिट पेशेंट का विशेष ख्याल रखें, किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लें. शरीर को हाइड्रेट रखें.