बहरोड़- भिवाड़ी में AQI 346 पहुंचा, प्रशासन अलर्ट पर, आमजन के स्वास्थ्य पर हो रहा असर

प्रदूषण के कारण भिवाड़ी में छाई धुंध ( Photo ETV Bharat )

बहरोड़: एनसीआर क्षेत्र बहरोड़-भिवाड़ी सहित कोटपूतली जिले में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, साथ ही यह आमजन के लिए परेशानी का कारण बन गया है. जिले का AQI कुछ दिन पहले 300 तक पाया गया था, जिसके बाद ग्रेड-3 से हटाकर ग्रेड-2 लागू कर दिया गया था. बुधवार को AQI फिर बढ़कर 346 पर पहुंच गया, जिससे स्थानीय नागरिकों की चिंता बढ़ गई है. जिले में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण अब आमजन के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों को बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी उद्योग या अन्य प्रदूषण फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन भिवाड़ी को छोड़कर बहरोड़, नीमराणा, घीलोट, सोतानाला में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. भिवाड़ी पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारी अमित जुआल ने बताया कि शहर की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए रोजाना बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं. वर्तमान में पूरे शहर में 20 पानी के टैंकरों की मदद से मुख्य मार्गों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है. प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अमित जुआल (ETV Bharat Behror)