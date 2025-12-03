ETV Bharat / state

बहरोड़- भिवाड़ी में AQI 346 पहुंचा, प्रशासन अलर्ट पर, आमजन के स्वास्थ्य पर हो रहा असर

बहरोड़-भिवाड़ी का AQI कुछ दिन पहले 300 तक पाया गया था, जो बुधवार को फिर बढ़कर 346 पर पहुंच गया.

Air pollution in Bhiwadi
प्रदूषण के कारण भिवाड़ी में छाई धुंध (Photo ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read
बहरोड़: एनसीआर क्षेत्र बहरोड़-भिवाड़ी सहित कोटपूतली जिले में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, साथ ही यह आमजन के लिए परेशानी का कारण बन गया है. जिले का AQI कुछ दिन पहले 300 तक पाया गया था, जिसके बाद ग्रेड-3 से हटाकर ग्रेड-2 लागू कर दिया गया था. बुधवार को AQI फिर बढ़कर 346 पर पहुंच गया, जिससे स्थानीय नागरिकों की चिंता बढ़ गई है.

जिले में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण अब आमजन के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों को बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी उद्योग या अन्य प्रदूषण फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन भिवाड़ी को छोड़कर बहरोड़, नीमराणा, घीलोट, सोतानाला में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. भिवाड़ी पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारी अमित जुआल ने बताया कि शहर की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए रोजाना बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं. वर्तमान में पूरे शहर में 20 पानी के टैंकरों की मदद से मुख्य मार्गों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है.

प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अमित जुआल (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीमकोर्ट सख्त, 3 दिसंबर को होगी सुनवाई

एंटी स्मॉग गन से छिड़काव: उन्होंने बताया कि इसके अलावा दो एंटी-स्मॉग गन लगातार धूल को नियंत्रित करने का काम कर रही हैं. नगरपरिषद की टीम प्रतिदिन करीब 65 किलोमीटर सड़कों की सफाई करवा रही है, ताकि धूल को कम किया जा सके. शहर का AQI कुछ दिन पहले 300 तक पाया गया था, जिसके बाद ग्रेड-3 से हटाकर ग्रेड-2 लागू कर दिया गया था. बुधवार को AQI फिर बढ़कर 346 पर पहुंच गया. अचानक बढ़ोतरी ने प्रशासन को एक बार फिर अलर्ट मोड पर ला दिया है. अधिकारी अब अन्य विभागों के साथ मिलकर दोबारा संयुक्त कार्रवाई की तैयारी में जुट गए हैं, ताकि शहर की हवा को नियंत्रित कर दोबारा गंभीर श्रेणी में पहुंचने से रोका जा सके.

Air pollution in Bhiwadi
प्लांट से उठता धुआं (Photo ETV Bharat)

प्रदूषण स्तर का गेड 3 पैमाना लागू: प्रदूषण की बेकाबू स्थिति को देखते हुए 11 नवंबर से बहरोड़-भिवाड़ी में ग्रेड-3 लागू किया गया था. इसके तहत रीको-1, रीको-2 और नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे फील्ड में उतरकर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कार्रवाई करें. भिवाड़ी में निर्देशों के बाद तीनों विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अब तक 14 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना उन इकाइयों पर लगाया, जो प्रदूषण फैलाने और पर्यावरण नियमों की अवहेलना करने के दोषी पाए गए.

