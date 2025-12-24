ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के स्तर में सुधार, CAQM ने GRAP-4 की पाबंदियां हटाई

वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-4 के सख्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 24, 2025 at 8:06 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है. बुधवार शाम को दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी से खराब श्रेणी में पहुंच गया. मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार था, लेकिन आज एक्यूआई में तकरीबन डेढ़ सौ अंक की गिरावट दर्ज की गई. फिलहाल, दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई में हुई गिरावट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को हटा दिया है.

हालांकि, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पहले से प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन अभी भी प्रदूषण बरकरार है. सीएक्यूएम द्वारा GRAP के चौथे चरण को हटाने को लेकर आदेश जारी किया गया है. आदेश के मुताबिक, GRAP की चौथे चरण को हटाया गया है, लेकिन मौजूदा GRAP के स्टेज I, II और III के तहत की जाने वाली पाबंदियां लागू रहेगी.

सीएक्यूएम दिल्ली-एनसीआर के संबंधित विभागों को GRAP के नियमों का शक्ति से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है, आयोग दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर नजर बनाए हुए है. समय-समय पर स्थिति का रिव्यू किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में दिल्ली की एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए वाजिब कदम उठाए जा सके.

बता दें कि एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए 14 दिसंबर 2025 को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू किया गया था. फिलहाल, दिल्ली-एनसीआर में आज हवा की रफ्तार में इजाफा देखा गया है और धूप भी खिली रही. एक्यूआई में गिरावट आने के पीछे कारण हवा का रफ्तार बढ़ना माना जा रहा है. हालांकि, आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने और हवा की रफ्तार स्वस्थ होने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होने की संभावना है.

गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोग बीते तीन महीने से प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं. बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को न सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही है बल्कि प्रदूषण ने बच्चों और बुजुर्गों को घर में कैद कर दिया है. सुबह और शाम के वक्त जहां पार्कों में रौनक दिखाई देती थी. वहीं, अब बहुत कम लोग प्रदूषण के चलते घर से बाहर निकलते हैं.

