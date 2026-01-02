ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के स्तर में सुधार, नए साल के दूसरे दिन GRAP-3 की पाबंदियां हटीं

वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने GRAP-3 के प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 2, 2026 at 7:08 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है. नए साल के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रदूषण स्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली -एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लुढ़ककर 250 उनके नीचे आ गया है. अक्टूबर की शुरुआत के बाद पहली बार दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के नीचे दर्ज किया गया है. 1 जनवरी 2026 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब था.

एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है. अब सिर्फ़ ग्रैप 1 और 2 के तहत लगी पाबंदियां जारी रहेंगी. इस संबंध में CAQM ने आदेश भी जारी किया है. आदेश के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार दर्ज किया गया है. 2 जनवरी की शाम एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 दर्ज किया गया है.

वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकता है. साथ ही माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोहरा बढ़ने और हवा की रफ्तार स्वस्थ होने से प्रदूषण बढ़ सकता है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बयान जारी कर कहा है, कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. ग्रेप का पहला चरण AQI 201–300, दूसरा चरण AQI 301–400 और चौथा चरण AQI 450 के ऊपर लागू किया जाता है.

गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोग बीते तीन से चार महीने से प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं. बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को न सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही है बल्कि प्रदूषण ने बच्चों और बुजुर्गों को घर में कैद कर दिया है. सुबह और शाम के वक्त जहां पार्कों में रौनक दिखाई देती थी. वहीं, अब बहुत कम लोग प्रदूषण के चलते घर से बाहर निकलते हैं.

संपादक की पसंद

