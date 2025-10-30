नोएडा में भी प्रदूषण का प्रकोप: स्मॉग से घटी विजिबिलिटी, डॉक्टर ने ये सावधानी बरतने को कहा
प्रदूषण से सांस की बीमारियों से ग्रसित लोगों के साथ-साथ बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी खतरा बन रहा है. जानें डॉक्टर की सलाह
Published : October 30, 2025 at 5:55 PM IST
नई दिल्ली: नोएडा में प्रदूषण लगातार हवा में जहर घोल रहा है. खुले में उड़ती धूल व अन्य कारणों से नोएडा का एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया. यह स्तर 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है. इस स्थिति के चलते लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बन रहा है.
दिन में प्रदूषक कणों में बढ़ोतरी होने के चलते आसमान में स्मॉग दिखा. इसके चलते मिनिमम विजिबिलिटी 800 मीटर तक रही. नोएडा का एक्यूआई सेक्टर-1 में 362, सेक्टर-116 में 350, सेक्टर-125 में 370, सेक्टर-62 में 329 और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क III में 550 दर्ज किया गया. प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर को देखते हुए, जिला अस्पताल की सीएमएस अजय राणा ने लोगों से अपील की है कि वे बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें.
उन्होंने कहा कि यह धुंध और जहरीली हवा खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है. इसलिए हो सके तो घर पर ही रहें और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें.
उधर बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नोएडा प्राधिकरण का उद्यान विभाग भी सक्रिय हो गया है. विभाग ने सड़कों पर लगे पेड़ों और पौधों की धुलाई शुरू कर दी है. उद्यान निदेशक आनंद मोहन ने बताया कि शहर में रोजाना 300 टैंकरों से दो हजार से अधिक पेड़ों और सेंट्रल वर्ज पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, ताकि धूल का स्तर कम किया जा सके. वायु प्रदूषण का पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक, सतह पर चलने वाली हवा की रफ्तार कम रहने से आगामी तीन दिनों तक एक्यूआई के गंभीर श्रेणी में रहने की संभावना है.
यह भी पढ़ें-