हरियाणा में शिमला से ज्यादा ठंड, वायु प्रदूषण अब भी खतरनाक स्तर पर, चरखी दादरी में माइनिंग पर रोक

चरखी दादरी/चंडीगढ़: मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले पांच दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. दिन के समय का तापमान सामान्य के करीब (25-29°C) रहेगा. वहीं रात का तापमान सामान्य से थोड़ा कम (7-11°C) रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के शुरुआती समय में कोहरा या धुंध रहने की संभावना है. हरियाणा का तापमान: बीते 24 घंटे में हरियाणा का न्यूनतम तापमान पंचकूला में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य से 2.9 डिग्री कम है. ये तापमान शिमला से भी कम है. शिमला का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है. इसके अलावा अधिकतम तापमान पलवल में 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिन के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट रोहतक में 3.5 डिग्री दर्ज की गई. रोहतक में अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री रहा. महेंद्रगढ़ में 2.8 की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री रहा. हरियाणा का वायु प्रदूषण: बुधवार सुबह अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 दर्ज किया गया. इसके अलावा बहादुरगढ़ का 453, बल्लभगढ़ का 125, भिवानी का 331, चंडीगढ़ का 101, चरखी दादरी का 348, फरीदाबाद का 288, फतेहाबाद का 374, गुरुग्राम का 332, हिसार का 257, जींद का 358, करनाल का 159, कैथल का 258, कुरुक्षेत्र का 199, मानेसर का 241, नारनौल का 189, पंचकूला का 130, पानीपत का 287, रोहतक का 419, सिरसा का 398, सोनीपत का 343 और यमुनानगर का एक्यूआई 231 दर्ज किया गया.