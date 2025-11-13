ETV Bharat / state

हरियाणा में शिमला से ज्यादा ठंड, वायु प्रदूषण अब भी खतरनाक स्तर पर, चरखी दादरी में माइनिंग पर रोक

Haryana Weather Update: हरियाणा में पंचकूला का न्यूनतम तापमान शिमला से कम दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 13, 2025 at 9:43 AM IST

3 Min Read
चरखी दादरी/चंडीगढ़: मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले पांच दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. दिन के समय का तापमान सामान्य के करीब (25-29°C) रहेगा. वहीं रात का तापमान सामान्य से थोड़ा कम (7-11°C) रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के शुरुआती समय में कोहरा या धुंध रहने की संभावना है.

हरियाणा का तापमान: बीते 24 घंटे में हरियाणा का न्यूनतम तापमान पंचकूला में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य से 2.9 डिग्री कम है. ये तापमान शिमला से भी कम है. शिमला का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है. इसके अलावा अधिकतम तापमान पलवल में 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिन के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट रोहतक में 3.5 डिग्री दर्ज की गई. रोहतक में अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री रहा. महेंद्रगढ़ में 2.8 की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री रहा.

हरियाणा का वायु प्रदूषण: बुधवार सुबह अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 दर्ज किया गया. इसके अलावा बहादुरगढ़ का 453, बल्लभगढ़ का 125, भिवानी का 331, चंडीगढ़ का 101, चरखी दादरी का 348, फरीदाबाद का 288, फतेहाबाद का 374, गुरुग्राम का 332, हिसार का 257, जींद का 358, करनाल का 159, कैथल का 258, कुरुक्षेत्र का 199, मानेसर का 241, नारनौल का 189, पंचकूला का 130, पानीपत का 287, रोहतक का 419, सिरसा का 398, सोनीपत का 343 और यमुनानगर का एक्यूआई 231 दर्ज किया गया.

दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू: दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में वायु प्रदूषण अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. जिसे देखते हुए ग्रैप 3 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दादरी जिले की सभी स्टोन क्रशर और माइनिंग गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं. आगामी आदेशों तक इन्हें बंद रखा जाएगा. इसके अलावा बोर्ड ने तीन फेस बिजली आपूर्ति काटने के आदेश भी दिए हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रैप-3 लागू करवाने के लिए पूरी रणनीति बना ली. बोर्ड अधिकारी सुनील श्योराण ने कहा कि "नियमों पर का उल्लंघन करने पर कानूनी व विभागीय कार्रवाई की जाएगी."

फतेहाबाद में माइनिंग गतिविधियों पर रोक: बता दें कि एनसीआर क्षेत्र में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है. हालांकि दादरी जिला में पराली जलाने का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है, फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा एनजीटी के आदेशों को लागू करवाने के लिए व्यापक और पुख्ता प्रबंध किए हैं. बावजूद इसके प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है. दादरी जिला में एक्यूआई 348 तक पहुंच गया है. वहीं प्रशासन द्वारा एक्यूआई के लिए लगाई मापक मशीन भी लगाई गई है.

'नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई': हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल अधिकारी सुनील श्योराण ने बताया कि "ग्रैप तीन लागू करने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक व पुख्ता प्रबंध किए हैं. माइनिंग और क्रशरों को आगामी आदेशों तक बंद किया गया है. निर्माण व अन्य प्रतिबंधों पर नजर बोर्ड की विशेष नजर रहेगी. माइनिंग व स्टोन क्रशर अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो सील करने के अलावा जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

