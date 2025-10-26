ETV Bharat / state

हरियाणा की हवा बनी जहर! टॉप प्रदूषित शहरों में से चार हरियाणा के, मौसम विभाग ने बताया कि कब होगी बारिश

चंडीगढ़: हरियाणा वायु प्रदूषण के मामले में लगातार टॉप पर कायम है. हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में हवा की स्थिति विकट बनी हुई है. फतेहाबाद जिले की हवा सबसे जहरीली दर्ज हुई है. यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 329 तक पहुंच गया, जो पूरे देश में सबसे ऊंचा स्तर है. प्रदेश के कई शहरों में जहरीली हवा के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो गया है. लोग सुबह शाम बाहर निकलने से डरने लगे हैं. दिवाली के बाद से प्रदूषण का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा है. पटाखों का धुआं, पराली जलाने की घटनाएं और ठंडी हवाओं ने मिलकर हवा को और जहरीला बना दिया है.

टॉप-5 प्रदूषित शहरों में चार हरियाणा के: दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ शहर का AQI 324 दर्ज किया गया. रेवाड़ी जिले का धारूहेड़ा क्षेत्र 307 के स्तर पर रहा. पानीपत शहर में हवा की गुणवत्ता 306 तक गिर गई. नोएडा का AQI भी 324 तक पहुंचा. देश के सबसे प्रदूषित पांच शहरों की सूची में हरियाणा के चार शहर शामिल हो गए हैं. फतेहाबाद, बहादुरगढ़, धारूहेड़ा और पानीपत में पॉल्यूशन ज्यादा हो गया.

मौसम में बदलाव, राहत की किरण: मौसम विभाग ने 28 और 29 अक्टूबर को मौसम में बड़े बदलाव की संभावना जताई है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से हरियाणा के कई इलाकों में बादल छा सकते हैं. इसके अलावा हवा की रफ्तार में तेजी आएगी. इससे प्रदूषण के कण हवा में फैलने की बजाय नीचे बैठ सकते हैं या दूर चले जाएंगे. जिससे प्रदूषण का स्तर कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है. इससे मैदानी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ेगी.