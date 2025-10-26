ETV Bharat / state

हरियाणा की हवा बनी जहर! टॉप प्रदूषित शहरों में से चार हरियाणा के, मौसम विभाग ने बताया कि कब होगी बारिश

हरियाणा प्रदूषण में अव्वल, फतेहाबाद AQI 329, चार शहर टॉप-5 में. दिवाली बाद बढ़ा धुआं, GRAP-2 लागू. मौसम बदलाव से राहत, ठंड बढ़ी.

Air Pollution in Haryana
Air Pollution in Haryana (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 26, 2025 at 9:59 AM IST

3 Min Read
चंडीगढ़: हरियाणा वायु प्रदूषण के मामले में लगातार टॉप पर कायम है. हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में हवा की स्थिति विकट बनी हुई है. फतेहाबाद जिले की हवा सबसे जहरीली दर्ज हुई है. यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 329 तक पहुंच गया, जो पूरे देश में सबसे ऊंचा स्तर है. प्रदेश के कई शहरों में जहरीली हवा के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो गया है. लोग सुबह शाम बाहर निकलने से डरने लगे हैं. दिवाली के बाद से प्रदूषण का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा है. पटाखों का धुआं, पराली जलाने की घटनाएं और ठंडी हवाओं ने मिलकर हवा को और जहरीला बना दिया है.

टॉप-5 प्रदूषित शहरों में चार हरियाणा के: दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ शहर का AQI 324 दर्ज किया गया. रेवाड़ी जिले का धारूहेड़ा क्षेत्र 307 के स्तर पर रहा. पानीपत शहर में हवा की गुणवत्ता 306 तक गिर गई. नोएडा का AQI भी 324 तक पहुंचा. देश के सबसे प्रदूषित पांच शहरों की सूची में हरियाणा के चार शहर शामिल हो गए हैं. फतेहाबाद, बहादुरगढ़, धारूहेड़ा और पानीपत में पॉल्यूशन ज्यादा हो गया.

मौसम में बदलाव, राहत की किरण: मौसम विभाग ने 28 और 29 अक्टूबर को मौसम में बड़े बदलाव की संभावना जताई है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से हरियाणा के कई इलाकों में बादल छा सकते हैं. इसके अलावा हवा की रफ्तार में तेजी आएगी. इससे प्रदूषण के कण हवा में फैलने की बजाय नीचे बैठ सकते हैं या दूर चले जाएंगे. जिससे प्रदूषण का स्तर कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है. इससे मैदानी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ेगी.

हरियाणा में बारिश की संभावना नहीं: मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल हरियाणा में बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है. दिन के समय बादल छाए रह सकते हैं. जिससे हल्की ठंड का असर महसूस होगा. रात का तापमान सामान्य स्तर पर या थोड़ा ऊपर रहने का अनुमान है.

नारनौल सबसे ठंडा: शनिवार की रात नारनौल सबसे ठंडा रहा. यहां न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया. हिसार में तापमान 15.8 डिग्री दर्ज हुआ. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के दायरे में रहा.

क्या है स्मॉग? हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि "स्मॉग एक तरह का पीला या काला कोहरा होता है. ये वायु प्रदूषण के विभिन्न तत्वों के मिश्रण से बनता है. इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कई कार्बनिक कंपाउंड शामिल रहते हैं. ये तत्व सूर्य की रोशनी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं. इससे ओजोन गैस बनती है. ओजोन सांस लेने में तकलीफ पैदा करती है. आंखों में जलन होती है. स्मॉग सुबह के समय सबसे घना रहता है. हवा की गति कम होने से यह लंबे समय तक बना रहता है."

