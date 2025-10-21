दिवाली के बाद 'जहरीली' हुई हरियाणा की हवा, 15 शहरों में AQI 500 पार, रोहतक और नारनौल में हालात सबसे खराब
Air pollution in Haryana: दिवाली की रात हरियाणा के 15 शहरों में AQI 500 तक पहुंचा. हवा में जहर घुला, NCR में GRAP-2 पाबंदियां लागू.
Published : October 21, 2025 at 10:47 AM IST
चंडीगढ़: दिवाली की रात हरियाणा के कई शहरों में हवा इतनी जहरीली हो गई कि राज्य गैस चैंबर में बदल गया. रात 12 बजे तक 15 जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया. यह हवा इतनी विषैली थी कि एक स्वस्थ इंसान भी बीमार हो सकता है. हालांकि सुबह हल्की राहत मिली, लेकिन प्रदूषण अब भी गंभीर स्तर पर है. विशेषज्ञ इसे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक बता रहे हैं. लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता ने आम जनता को चिंता में डाल दिया है.
रोहतक और नारनौल में सबसे खराब हालात: एवरेज AQI के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं. रोहतक और नारनौल जैसे शहर गुरुग्राम से भी ज्यादा प्रदूषित हो चुके हैं. रोहतक का AQI 320, नारनौल 311, बहादुरगढ़ 306, धारूहेड़ा 305 और बल्लभगढ़ 303 दर्ज किया गया. यह आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि प्रदूषण अब केवल NCR तक सीमित नहीं रहा. राज्य के अंदरूनी हिस्सों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है.
दिवाली की रात 15 शहरों में AQI 500 के पार: रविवार आधी रात हरियाणा के 15 शहरों में वायु गुणवत्ता अत्यंत गंभीर हो गई. कुछ शहरों में तो रात से लेकर सुबह 8 बजे तक लगातार AQI 500 के स्तर पर बना रहा. कैथल, सोनीपत और चरखी दादरी जैसे इलाकों में भी AQI 400 से ऊपर बना रहा. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, यह स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है.
मौसम ने थोड़ी राहत दी: सोमवार सुबह से हरियाणा में बादल छाए हुए हैं और हल्की हवाएं भी चल रही हैं. इससे स्मॉग में थोड़ी राहत जरूर मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले दो दिन मौसम में उतार-चढ़ाव रहेगा. उत्तरी हरियाणा में बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि अन्य हिस्सों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है. हालांकि हवा की दिशा और गति के कारण प्रदूषण में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है.
NCR में GRAP-2 लागू: प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए हरियाणा के NCR क्षेत्रों में GRAP-2 की पाबंदियां लागू कर दी गई है. इससे पहले 14 अक्टूबर को GRAP का पहला चरण लागू किया गया था. अब GRAP-2 के तहत डीजल वाहनों पर सख्ती और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने की कार्रवाई शुरू हो गई है. यह पाबंदियां रोहतक, नारनौल, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, धारूहेड़ा और बल्लभगढ़ जैसे इलाकों में लागू होंगी. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों से बचें.
कैसे तय होता है GRAP का स्तर? GRAP (Graded Response Action Plan) के चार स्तर होते हैं, जो AQI पर आधारित होते हैं. जब AQI 201 से 300 के बीच होता है तो स्टेज-I लागू होता है. AQI 301 से 400 के बीच पहुंचने पर स्टेज-II लागू किया जाता है. AQI 401 से 450 के बीच पहुंचने पर स्टेज-III और 450 से अधिक होने पर स्टेज-IV लागू होता है. हरियाणा के कई शहर फिलहाल स्टेज-IV की स्थिति में हैं, जहां हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक मानी जाती है.
