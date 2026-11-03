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हरियाणा में 'जहरीली' हुई हवा: 3 जिलों में 'खराब' श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, इन शहरों में ग्रैप-2 लागू

Air pollution in Haryana ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: सर्दियों की दस्तक और मौसम में आए बदलाव के साथ हरियाणा की हवा में प्रदूषण का जहर तेजी से घुलने लगा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और मौसम विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई जिले घने स्मॉग की चपेट में हैं. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से सटे जिलों समेत राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है.

वायु प्रदूषण बढ़ा, ग्रैप-2 लागू: तेजी से बिगड़ते हालात (Air Quality Index) को देखते हुए पूरे दिल्ली-NCR क्षेत्रों में ग्रैप-2 (Graded Response Action Plan-Stage 2) की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं. इन क्षेत्रों में हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जैसे जिले शामिल हैं.

हरियाणा के शहरों में कितना वायु प्रदूषण? (Central Pollution Control Board) प्रदूषण बढ़ने के मुख्य कारण: बदलता मौसम और शांत हवाएं: नवंबर की शुरुआत के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है. हवा की गति धीमी होने के कारण धूल और धुएं के कण (PM2.5 और PM10) वायुमंडल में निचले स्तर पर ही जमा हो जा रहे हैं. स्थानीय प्रदूषण और निर्माण कार्य: उद्योगों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का उत्सर्जन और कंस्ट्रक्शन साइट्स से उड़ने वाली धूल इस धुंध को और गहरा कर रही है. पराली का धुआं: हालांकि पिछले सालों (जैसे 2024) की तुलना में इस बार राज्य में पराली जलाने (Paddy Residue Burning) के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन धीमी हवाओं के कारण यह कम धुआं भी हवा को प्रभावित कर रहा है. प्रशासन की सख्ती: GRAP-2 के तहत क्या पाबंदियां लगीं? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा ग्रैप का दूसरा चरण लागू किए जाने के बाद हरियाणा के NCR जिलों में प्रशासनिक चौकसी बढ़ा दी गई है: सड़कों से धूल कम करने के लिए मैकेनाइज्ड स्वीपिंग और पानी का छिड़काव तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.

होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी जलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

डीजल जनरेटर (DG Sets) के उपयोग पर सख्त नियम लागू किए गए हैं.

दिल्ली में 1 नवंबर से लागू नियमों के तहत हरियाणा से जाने वाले BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है.