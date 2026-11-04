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वायु प्रदूषण की चपेट में हरियाणा के तीन जिले, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, जानें अपने शहर का हाल

Air Pollution in Haryana ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Haryana) एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुका है, जो विशेष रूप से सर्दियों की शुरुआत होते ही पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लेता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) के मुताबिक हरियाणा के कई प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है.

हरियाणा में वायु प्रदूषण: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हरियाणा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Haryana Air Quality Index) खराब हो गया है. 3 नवंबर 2026 को हरियाणा के झज्जर जिले का एक्यूआई 324 दर्ज किया गया. जो की बहुत खराब श्रेणी में आता है. ऐसे ही फरीदाबाद का 319 और गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रहा. ये भी खराब श्रेणी में आता है. इसके अलावा नूंह और पलवल में वायु प्रदूषण संतोषजनक स्थिति में रहा.

हरियाणा के शहरों में वायु प्रदूषण का हाल (Central Pollution Control Board) वायु प्रदूषण बढ़ा, ग्रैप-2 लागू: तेजी से बिगड़ते हालात (Air Quality Index) को देखते हुए पूरे दिल्ली-NCR क्षेत्रों में ग्रैप-2 (Graded Response Action Plan-Stage 2) की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं. इन क्षेत्रों में हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जैसे जिले शामिल हैं.