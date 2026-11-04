वायु प्रदूषण की चपेट में हरियाणा के तीन जिले, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, जानें अपने शहर का हाल
Air Pollution in Haryana: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हरियाणा के कई प्रमुख शहरों का AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है.
Published : November 4, 2026 at 9:40 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Haryana) एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुका है, जो विशेष रूप से सर्दियों की शुरुआत होते ही पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लेता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) के मुताबिक हरियाणा के कई प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है.
हरियाणा में वायु प्रदूषण: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हरियाणा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (Haryana Air Quality Index) खराब हो गया है. 3 नवंबर 2026 को हरियाणा के झज्जर जिले का एक्यूआई 324 दर्ज किया गया. जो की बहुत खराब श्रेणी में आता है. ऐसे ही फरीदाबाद का 319 और गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रहा. ये भी खराब श्रेणी में आता है. इसके अलावा नूंह और पलवल में वायु प्रदूषण संतोषजनक स्थिति में रहा.
वायु प्रदूषण बढ़ा, ग्रैप-2 लागू: तेजी से बिगड़ते हालात (Air Quality Index) को देखते हुए पूरे दिल्ली-NCR क्षेत्रों में ग्रैप-2 (Graded Response Action Plan-Stage 2) की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं. इन क्षेत्रों में हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जैसे जिले शामिल हैं.
क्या होता है एक्यूआई? एक्यूआई (What is AQI) यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की शुद्धता को मापने का पैमाना है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है तो इसे 'अच्छी' श्रेणी में माना जाता है. 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्य', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'अत्यंत खराब', 400-500 को 'गंभीर' और 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को 'बेहद गंभीर' माना जाता है.
कैसे तय होता है GRAP का स्तर? GRAP (Graded Response Action Plan) के चार स्तर होते हैं, जो AQI पर आधारित होते हैं. जब AQI 201 से 300 के बीच होता है तो स्टेज-I लागू होता है. AQI 301 से 400 के बीच पहुंचने पर स्टेज-II लागू किया जाता है. AQI 401 से 450 के बीच पहुंचने पर स्टेज-III और 450 से अधिक होने पर स्टेज-IV लागू होता है. हरियाणा के कई शहर फिलहाल स्टेज-IV की स्थिति में हैं, जहां हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक मानी जाती है.
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