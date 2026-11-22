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फरीदाबाद में 6 विभाग संभालेंगे शहर को स्वच्छ बनाने की कमान, वायु प्रदूषण रोकने के लिए तैयार की योजना

Air pollution in Faridabad ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: औद्योगिक नगरी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर छह विभाग मिलकर काम करने की तैयारी में हैं, ताकि धूल को नियंत्रित किया जा सके. क्योंकि धूल की वजह से प्रदूषण स्तर में अधिक इजाफा हो रहा है. नेशनल हाईवे के किनारे सड़कों पर धूल वाहनों के चलने से उड़ती है. इसे कंट्रोल में करने के लिए अब शहर की सड़कों की सफाई से लेकर पानी के छिड़काव तक की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी गई है. इन विभागों में नगर निगम, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम और एनएचएआई शामिल है. जो अपने-अपने क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करेंगे.

फरीदाबाद में 6 विभाग बनाएंगे शहर को स्वच्छ: जिले में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए, नगर निगम संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई. इसमें निर्णय लिया गया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी विभाग अलग-अलग कार्य करने के बजाय मिलकर प्रयास करेंगे. प्रत्येक विभाग अपने अधीन आने वाली सड़कों की नियमित सफाई सुनिश्चित करेगा. इसके साथ ही सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जाएगा, ताकि वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित किया जा सके. सड़कों पर उड़ने वाली धूल की वजह से औद्योगिक नगरी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है.

सड़कों का विवरण 2828 किलोमीटर सड़कों का जिम्मा नगर निगम पर

89.97 किलोमीटर सड़क एफएमडीए के पास

36.66 किलोमीटर सड़क एचएसवीपी के पास

79.90 किलोमीटर सड़क पीडब्ल्यूडी के पास

153.52 किलोमीटर सड़क एचएसआईआईडीसी के पास

51.05 किलोमीटर सड़क एनएचएआई के पास धूल नियंत्रण को लेकर बैठक: धूल नियंत्रण को लेकर छह विभागों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि अलग-अलग विभाग धूल नियंत्रण के लिए मिलकर काम करेंगे. क्योंकि सभी विभागों का क्षेत्र अलग-अलग है. वीरेंद्र सिंह, आयुक्त नगर निगम प्रदूषण नियंत्रण के लिए एफएमडीए ने चार टीमें मैदान में उतारी हैं. इन टीमों में 20 कर्मचारी शामिल हैं, जो सड़कों पर धूल की सफाई का काम कर रहे हैं. इसके अलावा धूल नियंत्रण के लिए एंटी स्मॉग गन और अन्य उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए टेंडर जारी किया गया है.