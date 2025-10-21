ETV Bharat / state

जब बादल आएंगे…दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पर मंत्री ने दिया ये अपडेट; जानें सीएम ने क्या कहा ?

सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि क्लाउड सीडिंग में पहले बादल आते हैं और फिर सीडिंग होती है. सीडिंग तभी की जा सकती है जब बादल हों. जिस दिन बादल होंगे, हम सीडिंग करवाएंगे और बारिश भी होगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार प्रदूषण को कम करने और शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है. वर्ष 2027 तक 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य है. इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, राजधानी में सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं.इससे पहले, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा की भाजपा सरकार की योजना की पुष्टि की. हालांकि, मंत्री ने क्लाउड सीडिंग की योजना की तुरंत घोषणा नहीं की, यह तभी संभव है जब बादल हों.

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उनकी सरकार अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को लेकर गंभीर है. कृत्रिम वर्षा पर सक्रिय रूप से काम कर रही है. सीएम ने कहा कि उपयुक्त बादल और नमी की स्थिति के आधार पर भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा मंज़ूरी मिलने के बाद यह योजना लागू की जाएगी.

वहीं, मंगलवार सुबह दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा और हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शाम 4 बजे तक दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 351 था. हालांकि, सिरसा ने बताया कि दिवाली के बाद एक्यूआई केवल 11 अंक तक बढ़ा. उन्होंने वायु प्रदूषण में वृद्धि की तुलना पिछले वर्षों से भी की, जब पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध था.

एक्यूआई केवल 11 अंक तक बढ़ा

सिरसा ने कहा कि 2020 में दिवाली में पटाखे फोड़े जा रहे थे. उस समय दिवाली से पहले पीएम 2.5, AQI 414 और दिवाली के बाद 435 था. पटाखों में 21 अंकों की वृद्धि हुई थी. 2021 में 80 अंकों की वृद्धि हुई. 2024 में, जब पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, दिवाली से पहले AQI 328 और दिवाली के बाद 360 था. पटाखों पर प्रतिबंध लगने पर बत्तीस अंक बढ़ गए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दिल्ली सरकार के अनुरोध पर हमें ग्रीन पटाखों की अनुमति मिली. दिवाली से पहले, AQI 345 था, दिवाली के बाद, CPCB के समीर ऐप के अनुसार, AQI 356 था..पटाखों की अनुमति मिलने पर केवल 11 अंक बढ़े.

कांग्रेस का आप और भाजपा पर हमला

कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, मैं इन दोनों (आप और भाजपा) राजनीतिक दलों को कहूंगी कि डूब मरिए क्योंकि आपकी विफलताओं के कारण दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है. न्यायालय में कौन पाबंदी हटाने के लिए गया था?..दबाव में पाबंदी हटा दी गई और आज दिल्ली का दम घुट रहा है, आसमान काला हो चुका है, बुजुर्ग लोग अस्पताल पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?. आज भाजपा की ऊपर से नीचे तक खुद की सरकार है. आज आपको जवाब देना चाहिए लेकिन आज आप पिछली सरकारों पर आरोप लगाने में समय व्यर्थ कर रहे हैं, जबकि आपको तुरंत कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए. सरकार को स्थितियां पहले भी पता थी और अब भी पता होंगी लेकिन भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों को हल करना चाहिए वो राजनीति कर रहे हैं.

