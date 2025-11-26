ETV Bharat / state

दिल्ली की सड़कों से गायब क्यों हो गईं यूपी की पुरानी बसें? जानें प्रदूषण से जंग का नया प्लान

इन्हीं चिंताओं के बीच ईटीवी भारत ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय अधिकारी अंशु भटनागर से दिल्ली एनसीआर में संचालित होने वाली बसों की स्थिति पर बातचीत की. उन्होंने बताया कि यूपीएसआरटीसी ने प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. उनके अनुसार अब दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र में सिर्फ BS-6 मानक वाली बसों का संचालन किया जा रहा है. पुरानी BS-4 बसों को पूर्वांचल रूट पर भेज दिया गया है, जो बसें ओवर-एज हो चुकी थीं या आर्थिक रूप से अनुपयोगी थीं उन्हें नीलाम किया जा चुका है.

नई दिल्ली: दिल्ली–एनसीआर में पिछले कई दिनों से प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता लगातार गिर रही है. प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही लोगों की सांसें पर संकट गहराता जा रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार वाहनों से सबसे अधिक प्रदूषण उत्सर्जित होता है, जिसमें डीजल चालित भारी वाहन और पुरानी बसें प्रमुख रूप से शामिल हैं. राजधानी दिल्ली के प्रमुख बस टर्मिनल- आनंद विहार, कश्मीरी गेट, सराय काले खां और गाजियाबाद के कौशांबी बस डिपो से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की रोजाना लगभग 1500 बसों का संचालन होती हैं.

प्रदूषण के कारण बसों पर निगरानी तेज: अंशु भटनागर ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बस अतिरिक्त प्रदूषण उत्सर्जित न करे, सभी बसों की जांच कराई गई है. प्रत्येक बस के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र होना अनिवार्य किया गया है. इसके बिना किसी भी वाहन को दिल्ली–एनसीआर में प्रवेश की अनुमति नहीं है.

UPSRTC ने BS-6 बसें ही उतारीं मैदान में: इतना ही नहीं अंशु भटनागर ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल वाहनों के उत्सर्जन पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि बस डिपो स्तर पर भी अहम कदम उठाए गए हैं. डिपो परिसर में नियमित अंतराल पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है. स्प्रिंकलर भी लगाए गए है, जिससे उड़ती धूल व पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा कम हो सके. अंशु भटनागर ने बताया कि धूल प्रदूषण सर्दियों में प्रमुख कारणों में से एक होता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

दिल्ली–एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां एक ओर सरकारें व पर्यावरण एजेंसियां प्रदूषण कम करने के लिए कोशिशें कर रही हैं. वहीं परिवहन विभाग का यह प्रयास वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मददगार साबित हो सकता है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि स्थायी समाधान तब होगा जब सार्वजनिक परिवहन को और भी सशक्त बनाया जाए. इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में तेजी से वृद्धि की जाए.

