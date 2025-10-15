ETV Bharat / state

DELHI-NCR में सांसों पर संकट! खतरनाक लेवल पर पहुंचा प्रदूषण स्तर, डॉक्टर ने दी ये सलाह

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से सुबह के वक्त पार्कों में भीड़ कम होने लगी है. एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़ रहा है.

Delhi NCR में सांसों पर संकट
Delhi NCR में सांसों पर संकट
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 15, 2025 at 1:23 PM IST

Updated : October 15, 2025 at 1:29 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है. लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू किया है. हफ्ते भर पहले ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया था लेकिन बीते तीन दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. फिलहाल दिल्ली एनसीआर में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, जहां की हवा शुद्ध हो. दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को अब मजबूर हैं. जहरीली हवा सबसे ज्यादा परेशानी का सबब मासूमों और बुजुर्गों के लिए बना रही है.

राजधानी दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं, जहां प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. दिल्ली के CRRI मथुरा रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है. यहां का AQI सुबह 10 बजे 307 दर्ज किया गया है. वजीरपुर का 318 और आनंद विहार का AQI 348 दर्ज किया गया है. केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी प्रदूषण कहर बरपा रहा है. गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 263, नोएडा का 285 और ग्रेटर नोएडा का 254 दर्ज किया गया है. विशेषज्ञों का दावा है कि अगले चार महीने तक गाजियाबाद में प्रदूषण का कहर बरकरार रहेगा.

प्रदूषण का असर
प्रदूषण का असर

एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच: मौजूदा समय में दिल्ली एनसीआर के शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच है, जो कि खराब श्रेणी में आता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में होने पर लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने पर अधिकांश लोगों को सांस लेने में असुविधा हो सकती है. दिवाली में अभी तकरीबन 5 दिन का वक्त है, ऐसे में दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण स्तर में इजाफा होना लोगों को चिंतित कर रहा है. दिल्ली एनसीआर के लोगों का मानना है कि यदि दिवाली से पहले ही हवा की हालत खराब है तो दिवाली के बाद हालत क्या होंगे.

डॉ बीपी त्यागी, वरिष्ठ चिकित्सक (ETV Bharat)

प्रदूषण स्तर बढ़ चुका, सावधानी बरतनी बेहद आवश्यक:

''मौजूदा समय में प्रदूषण स्तर बढ़ चुका है. ऐसे में सावधानी बरतनी बेहद आवश्यक है. प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है. पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें. यदि गुर्दे और हार्ट की बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही पानी की मात्रा को बढ़ाएं. घर से बाहर निकलने पर ऐहतियात के तौर पर थ्री लेयर मस्क का प्रयोग करें. घर पर भी कपड़े का मास्क तैयार कर सकते हैं. मास्क को गिला करके लगाने पर प्रदूषण के बारीक कर शरीर के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे.'' -डॉ बीपी त्यागी, वरिष्ठ चिकित्सक-

डॉ बीपी त्यागी ने बताया कि सुबह और शाम के वक्त अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. प्रदूषण स्तर बढ़ने के बाद सुबह और शाम के वक्त खुले में टहलने से बचना चाहिए. आउटडोर एक्सरसाइज के स्थान पर इंडोर एक्सरसाइज को प्राथमिकता देनी चाहिए. सुबह और शाम के वक्त धुंध होता है, जिसमें प्रदूषण के बाहरी कर मौजूद होते हैं. सूरज निकलने के बाद धुन्द छटना शुरू हो जाता है. यदि प्रदूषण का स्टार 300 के पार होता है तो ऐसी स्थिति में गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा समय खुली हवा में नहीं बिताना चाहिए. जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए.

DELHI POLLUTION AIR QUALITY INDEX
GHAZIABAD POLLUTION
AIR BECOMES TOXIC IN DELHI NCR
AQI IN DELHI NCR
AIR POLLUTION IN DELHI NCR

