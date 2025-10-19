ETV Bharat / state

Delhi-NCR में दम घोट रहा प्रदूषण, Very Poor कैटेगरी पर पहुंचा AQI लेवल

दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने से सुबह पार्कों में भीड़ कम होने लगी है. दिवाली से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़ रहा है.

Delhi NCR में दम घोट रहा प्रदूषण
Delhi NCR में दम घोट रहा प्रदूषण (ETV Bharat)
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर ने एक बार फिर लोगों की सांसें थाम दी है. हफ्ते बरसे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति खराब चल रही थी लेकिन अब हालात और भी बदतर हो गए हैं. मौजूदा समय में दिल्ली एनसीआर की अधिकतर इलाकों का प्रदूषण स्तर 300 के पार है. जोकि "बहुत खराब" श्रेणी में है. जिसे Very Poor भी कहते हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CBCB) के आंकड़ों की माने तो 301 से 400 के बीच बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण स्तर के रहने पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं. सीपीसीबी के मुताबिक, "बहुत खराब शिर्डी में प्रदूषण स्तर के पहुंचने पर लंबे समय तक संपर्क में रहने पर साथ संबंधी बीमारियां हो सकती हैं."

डॉ राकेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एमएमजी अस्पताल (ETV Bharat)

Delhi NCR में दम घोट रहा प्रदूषण: सुबह और शाम के वक्त दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात और भी खराब हो रहे हैं. सुबह और शाम के वक्त आसमान में धुंध की चादर नजर आ रही है. लगातार हवा में घुल रहे प्रदूषण के चलते बच्चे और बुजुर्ग घरों में कैद है. दिवाली से पहले ही प्रदूषण स्तर में रिकॉर्ड तो बढ़ोतरी होना लोगों के लिए चिंता बना हुआ है. बढ़ती प्रदूषण स्तर के चलते सुबह और शाम के वक्त पार्कों में भी लोगों की आवाजाही कम दिखाई दे रही है. अधिकतर लोग घरों में खिड़कियां और दरवाजे बंद रख रहे हैं ताकि प्रदूषण का जहर घरों के अंदर दाखिल ना हो सके.

गाजियाबाद की जिला एमएमजी अस्पताल और संयुक्त अस्पताल में प्रदूषण स्तर बढ़ने के बाद अस्थमा के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है. एमएमजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ राकेश कुमार के मुताबिक अस्पताल में अस्थमा के मरीजों में बीते चार दिनों में तकरीबन 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

खतरे के स्तर पर पहुंचा AQI: मौजूदा समय में हवा में प्रदूषण के साथ-साथ सूक्ष्म कण (PM 2.5 और PM 10) मौजूद होते हैं जो की सास के रास्ते से फेफड़ों तक पहुंचाते हैं. प्रदूषित हवा में सांस लेने से खांसी गले में जलन और आंखों में चुभन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. यदि कोई व्यक्ति खुली हवा में लंबे समय तक सांस ले रहा है और वायु ज्यादा प्रदूषित है तो ऐसी स्थिति में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है.

फिलहाल, दिल्ली एनसीआर में शासन और प्रशासन प्रदूषण की रोकथाम को लेकर तमाम दावे और वादे तो करते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन धरातल पर कोई भी इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है. यह पहली बार नहीं है बल्कि हर साल अक्टूबर का महीना शुरू होते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पैर पसारना शुरू कर देता है.

प्रदूषण का असर
प्रदूषण का असर (ETV Bharat)

ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू: हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रदूषण का असर दिखाई देता है लेकिन जून 2025 में प्रदूषण में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. 8 जून 2025 को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने पर ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू किया गया था. हालांकि आमतौर पर जून के महीने में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नहीं होता है. लेकिन इस बार जून में प्रदूषण स्तर बढ़ाना गंभीर चिंता का विषय माना गया है.

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ आर के पोद्दार के मुताबिक, "एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. पॉल्यूशन 300 के पार पहुंचने पर लंबे समय तक खुली हवा में सांस लेने पर सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. प्रदूषित हवा से बचाव करना बेहद जरूरी है. विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को मास्क लगाकर बाहर निकलना चाहिए ताकि काफी हद तक प्रदूषित हवा से खुद को सुरक्षित रखा जा सके. जो लोग सांस की बीमारियों से ग्रसित है उन्हें प्रदूषित हवा में बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए."

उन्होंने बताया, "यदि प्रदूषण के दौरान किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. सुबह और शाम के वक्त खुले में व्यायाम आदि करने से बचना चाहिए. अस्थमा के मरीजों को डॉक्टर द्वारा दिए जा रहे चिकित्सा परामर्श का सख्ती से पालन करना चाहिए किसी प्रकार की लापरवाही मुश्किल पैदा कर सकती है. यदि संभव है तो घर में एयर प्यूरीफायर का प्रयोग कर सकते हैं."

