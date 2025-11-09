पॉल्यूशन की वजह से अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या, जानिए क्या है दिल्ली के अस्पतालों का हाल
दिल्ली NCR में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या ओपीडी में 10% बढ़ गई है.
Published : November 9, 2025 at 3:57 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से हर कोई परेशान है. इसका असर इंसान और पशु पक्षी सभी पर पड़ रहा है. लोगों, को सांस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीपोपीडी जैसी समस्याएं हो रही हैं. इसके अलावा जो लोग पहले से इन बीमारियों से ग्रसित हैं, उनकी समस्या और ज्यादा बढ़ गई है. इस तरह के मरीजों को अस्पताल भी जाना पड़ रहा है. साथ ही कुछ मरीजों को भर्ती होने की भी जरूरत पड़ रही है. दिल्ली सरकार के अस्पताल डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है.
अस्पताल में सीएमओ और जनरल फिजिशियन डॉक्टर नदीम ने बताया कि पिछले 15-20 दिन से अस्पताल में सांस, अस्थमा और आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी, सर्दी और जुकाम के मरीज बढ़ गए हैं. ओपीडी और आईपीडी दोनों में मरीजों का लोड है. कई मरीजों को भर्ती करने की भी जरूरत पड़ रही है. उन्होंने बताया कि पॉल्यूशन का सबसे अधिक बुरा असर बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर होता है. इनको अपने बचाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
घर से बाहर ना निकलने की सलाह: उन्होंने कहा कि जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक घर से बाहर ना निकलें. अगर बाहर निकलना पड़े तो दोपहर के समय निकलें. दोपहर में सुबह और शाम की तुलना में पॉल्यूशन का स्तर कम रहता है. बाकी अपने खान पान का ध्यान रखते हुए और घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करके बचाव करना चाहिए. वहीं, दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल अस्पताल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में सभी 100 बेड फुल हैं.
पॉल्यूशन की वजह से अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या: विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विकास डोगरा ने बताया कि पॉल्यूशन की वजह से मरीजों की संख्या ओपीडी में 10% बढ़ गई है. इसके साथ ही भर्ती करने वाले मरीजों का भी लोड बढ़ता जा रहा है. भर्ती के लिए भी वेटिंग शुरू हो गई है.
उन्होंने बताया कि राजीव गांधी अस्पताल में दिल्ली के अन्य अस्पतालों में जहां रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट नहीं है वहां के भी मरीज रेफर होकर आते हैं. इसकी वजह से सामान्य दिनों में भी मरीजों का लोड रहता है और बेड भी फूल रहते हैं. लेकिन, अभी पिछले 15 दिन से मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है.
पॉल्यूशन का बुजुर्ग और बच्चों पर ज्यादा असर: लोकनायक अस्पताल में एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी विभाग की प्रमुख डॉक्टर ऋतु सक्सेना ने बताया कि अस्पताल की इमरजेंसी में सांस, अस्थमा, दमा और ब्रोंकाइटिस के मरीज बढ़ गए हैं. डेली आठ से 10 मरीज इन समस्याओं से पीड़ित ऐसे आ रहे हैं कि उनको भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है. उन्होंने बताया कि अस्पताल में सांस, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के 10 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं. अस्पताल की ओपीडी में भी सर्दी, खांसी, बुखार और पॉल्यूशन की वजह से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या 5% बढ़ गई है.
वहीं, सफदरजंग अस्पताल की प्रवक्ता पूनम ढांडा ने बताया कि यहां भी ओपीडी और आईपीडी में दोनों जगह मरीजों की संख्या पिछले 10 से ज्यादा बढ़ गई है. मरीजों का लोड यहां भी बढ़ा हुआ है. इसी तरह आरएमएल अस्पताल में मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर एवं अस्पताल के पीआरओ प्रोफेसर डॉ पुलिन गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में पॉल्यूशन की वजह से बीमार होकर आने वाले मरीजों की संख्या थी थोड़ी सी बढ़ी है.
इसी तरह जीटीबी अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है. अस्पताल में आईसीयू इंचार्ज और मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ कुलदीप कुमार ने बताया कि यहां भी सांस की समस्या, सर्दी खांसी, गले में खराश, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के मरीज आ रहे हैं.
