एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से प्रभावित हो रही खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, कहा - सरकार को कुछ करना होगा

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है. फिलहाल किसी भी इलाके में सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिल रही है.

प्रदूषण बढ़ने से प्रभावित हो रही खिलाड़ियों की प्रैक्टिस
प्रदूषण बढ़ने से प्रभावित हो रही खिलाड़ियों की प्रैक्टिस
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 29, 2025 at 8:50 PM IST

Updated : October 29, 2025 at 9:03 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है. फिलहाल एनसीआर में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिल रही हो. महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में रोजाना सैंकड़ों खिलाड़ी प्रेक्टिस करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों प्रदूषण के कारण खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है. सुबह के वक्त प्रदूषण और धुंध के चलते अधिकतर खिलाड़ी अब शाम में प्रेक्टिस करने के लिए आ रहे हैं. प्रदूषण के चलते कई बार खिलाड़ियों को प्रैक्टिस बीच में ही छोड़नी पड़ती है.

महामाया स्टेडियम में जहां एक तरफ एथलीट अपने गेम की प्रेक्टिस करने के लिए आते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दौड़ने आते हैं. मौजूदा समय में प्रदूषण खिलाड़ियों के लिए आफत बना हुआ है. खिलाड़ियों को प्रेक्टिस करने के दौरान आंखों में जलन और थोड़ा बहुत वर्कआउट करने के पश्चात सांस फूलने की समस्या हो रही है.

प्रदूषण बढ़ने से प्रभावित हो रही खिलाड़ियों की प्रैक्टिस

रनिंग करने के दौरान आंखों में जलन का एहसास:

"प्रैक्टिस के दौरान प्रदूषण काफी समस्या पैदा कर रहा है. प्रैक्टिस शुरू करने के कुछ देर बाद ही सांस फूलना शुरू हो जाता है. पहले वर्कआउट अच्छा होता था लेकिन प्रदूषण बढ़ने के बाद वर्कआउट काफी प्रभावित हुआ है. रनिंग करने के दौरान आंखों में जलन का एहसास होता है. हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में वर्कआउट नहीं रोक सकते. प्रदूषण से भले ही समस्या हो रही है लेकिन वर्कआउट को हमने निरंतर जारी रख रखा है." - बिलाल कुरैशी, पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाला युवक-

प्रदूषण हर तरह से दिक्कत पैदा कर रहा है: डॉ ऋचा सूद जो एक खिलाड़ी है उनका कहना है कि प्रदूषण बढ़ने के बाद सांस की समस्या काफी बढ़ गई है. थोड़ा बहुत दौड़ने के बाद ही सांस फूलने लगता है. पहले एक बार में 400 मीटर का राउंड आसानी से कर लिया करते थे, लेकिन अब 300 मीटर के बाद ही सांस फूल जाता है. आंखों में काफी जलन महसूस होती है. कुल मिलाकर एक खिलाड़ी के लिए प्रदूषण हर तरह से दिक्कत पैदा कर रहा है. यदि खिलाड़ी प्रेक्टिस नहीं करेगा तो बेहतर खिलाड़ी कैसे बनेगा.

प्रदूषण बढ़ने से प्रभावित हो रही खिलाड़ियों की प्रैक्टिस
प्रदूषण बढ़ने से प्रभावित हो रही खिलाड़ियों की प्रैक्टिस

'प्रेक्टिस काफी प्रभावित हो रही है':

"प्रदूषण बढ़ने के बाद सुबह में आना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि सुबह के वक्त वर्कआउट करने में काफी दिक्कत होती है. पहले सुबह और शाम दोनों वक्त आते थे, लेकिन अब केवल शाम में ही प्रेक्टिस करने के लिए आते हैं. प्रदूषण के चलते स्टैमिना काफी कम हुआ है. कई बार धुंध और प्रदूषण बढ़ने के चलते आंखों में जलन का भी एहसास होता है. प्रेक्टिस समाप्त करने के बाद घर पहुंचने पर काफी देर तक आंखों में जलन का एहसास होता है. बार-बार आंखों को धोना पड़ता है. प्रेक्टिस काफी प्रभावित हो रही है." - वीर बहादुर सिंह, खिलाड़ी-

खिलाड़ी कृष्णा का कहना है कि महीने भर से प्रदूषण बढ़ा हुआ है. प्रदूषण बढ़ने के चलते प्रैक्टिस पर काफी प्रभाव पड़ा है. प्रतिदिन हम 40 मिनट से घंटे भर तक लगातार वर्कआउट करते थे लेकिन अब हवा में प्रदूषण का जहर बढ़ने के बाद 20 मिनट वर्कआउट करना ही मुश्किल हो जाता है. प्रदूषण बढ़ने के चलते अधिकतर खिलाड़ियों को आंखों में जलन और सांस फूलने की शिकायत महसूस हो रही है. कई बार हालात ऐसे होते हैं कि बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रेक्टिस बीच में छोड़नी पड़ती है.

Last Updated : October 29, 2025 at 9:03 PM IST

