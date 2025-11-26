ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर बोले GenZ, अब तो सरकार को कुछ बड़ा करना होगा

दिल्ली एनसीआर में हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है. बढ़ती प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो गया है.

दिल्ली NCR में प्रदूषण
दिल्ली NCR में प्रदूषण (ETV Bharat)
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है. बढ़ती प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो गया है. फिलहाल, बढ़ते प्रदूषण को लेकर जहां एक तरफ दिल्ली एनसीआर के लोग काफी चिंतित हैं तो वहीं दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स में हुए इजाफे के बाद स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं. कुल मिलाकर अब दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए प्रदूषण आफत बन चुका है. दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कई बार GenZ द्वारा प्रदर्शन भी किया जा चुका हैं. दिल्ली एनसीआर के लोग अब इस प्रदूषण से निजात चाहते हैं.

उद्यमी स्वप्निल श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. शेयर किए गए पोस्ट में एक मैसेज है, जिसमें लिखा हुआ है, आज काम नहीं कर पाऊंगा मेरी आंखें जल रही है. यह मैसेज स्वप्निल श्रीवास्तव को उनके एक एंप्लॉय ने किया था. इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सॉफ्टवेयर ने लिखा, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते मुझे अपने ही एंप्लॉय से एक आदेश मिला है. GenZ बहुत स्ट्रेट फॉरवार्ड है.

दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर बोले GenZ (ETV Bharat)

प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना: GenZ मानसी प्रदूषण से काफी परेशान है और प्रदूषण के कारण कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना कर रही हैं. मानसी कहती हैं कि दिल्ली एनसीआर अब रहने लायक नहीं बचा है, हर तरफ प्रदूषण है. दिल्ली, केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अब प्रदूषित शहरों में शुमार हो चुका है. थोड़ा बहुत टहलने पर ही सांस फूलने लगता है. आंखों में जलन होती है और बार-बार धोने पर भी आंखों को जलन नहीं जाती है. जब हम लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेंगे तो इससे हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा. हमारी सरकार से मांग है कि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर मजबूत रणनीति बनाई जाए ताकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से निजात मिल सके. प्रदूषण को लेकर सब कानून भी बनने चाहिए ताकि आगे आने वाली नस्लों को प्रदूषण की समस्या का सामना न करना पड़े.

प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है:

''दो महीने से दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. प्रदूषण भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि खतरनाक स्तर पर है. बाइक पर ट्रैवल करने पर आंखों में काफी जलन होती है. कई बार ज्यादा समय तक बाहर रहने पर सांस लेने में भी दिक्कत होती है. जब हम स्वस्थ लोगों को परेशानी हो रही है तो जो लोग पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित है. उनका क्या हाल होगा? सरकार को प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए. दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक प्रदूषण वाहनों द्वारा फैलाया जाता है, ऐसे में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सीज करना चाहिए. हर एक छोटी चीज जिससे प्रदूषण फैल रहा है उसे पर लगाम लगानी चाहिए. बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी होगी तभी प्रदूषण से निजात मिल सकती है''. -GenZ देव चौधरी-

GenZ देव कुमार कहते हैं कि बढ़ते प्रदूषण के चलते हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आंखों में जलन के साथ सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. समय बहुत बदल गया है और अब प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बनाए गए पुराने नियमों में बदलाव करना बेहद जरूरी है. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सख्त नियम बनाए जाएं और जो भी नियमों को उल्लंघन करें उसे पर सख्ती के साथ कार्यवाही हो. सरकार के साथ-साथ लोगों को भी सहयोग करना चाहिए तभी हम प्रदूषण को मिलकर हरा सकते हैं.

