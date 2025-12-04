ETV Bharat / state

संसद से सड़क तक प्रदूषण पर शोर के बीच LG ने बुलाई बैठक, सीएम रेखा गुप्ता भी हुईं शामिल

प्रदूषण को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अहम बैठक बुलाई, जिसमें रेखा गुप्ता समेत संबंधित विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए.

वीके सक्सेना ने बुलाई अहम बैठक
LG वीके सक्सेना ने बुलाई अहम बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 4, 2025 at 10:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में सर्दी की शुरुआत होते ही प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है, इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक शोर मचा हुआ है. स्वच्छ हवा की मांग करते हुए इंडिया गेट, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. तो अभी संसद सत्र की शुरुआत में विपक्षी दल इस मुद्दे को गंभीर बताते और मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच रेखा सरकार की भूमिका अहम हो जाती है. नई सरकार बनने के बाद प्रदूषण खत्म करने के जो दावे किए गए थे, वह सब फिलहाल फेल होते दिखाई दे रहे हैं. आज गुरुवार शाम को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मुद्दे पर अहम बैठक बुलाई तो उसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत संबंधित विभाग के और अधिकारी भी शामिल हुए.

प्रदूषण को प्रभावी तरीके से नियंत्रण पर जोर

लोकनिवास में उपराज्यपाल ने संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. सभी विभागों को यह भी कहा गया कि वे लगातार समन्वित रूप से प्रयास करें, ताकि प्रदूषण को और प्रभावी तरीके से लगातार नियंत्रण में रखा जा सके. बैठक में यह भी बात उभरी की धूल के साथ-साथ कूड़े-मलबे के कारण भी प्रदूषण फैल रहा है. इसके निदान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए कि वे सड़कों पर सफाई आदि के लिए अधिक मेहनत करें.

दिल्ली में सघन सफाई अभियान

डीडीए अधिकारियों को भी कहा गया कि वे राजधानी के विभिन्न इलाकों में खाली पड़ी अपनी भूमि से कूड़ा और मलबा पूरी तरह से हटाएं और यह भी सुनिश्चित करें कि वहां दोबारा से मलबा या कूड़ा न डाला जाए. एमसीडी अफसरों को भी कहा गया कि वह पूरी दिल्ली में सघन सफाई अभियान चलाएं, साथ ही अन्य साधनों से धूल को खत्म करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पिछली सरकार ने गंभीरता दिखाई होती तो दिल्ली को आज प्रदूषण का संकट न झेलना होता. पूर्व सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में सड़कें बनाईं और न ही मरम्मत करवाई, जिसके चलते सड़कों पर धूल गंभीर समस्या बनी हुई है.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

इस बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किसी भी विभाग या संबंधित अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए. हमने जिलों के डीएम को यह निर्देश दिए हैं कि वह स्वयं अपने क्षेत्र में सफाई व प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किए जा रहे उपायों व कार्यों का निरीक्षण करें. मुख्यमंत्री के अनुसार डीएम को लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मियों की एसीआर भी लिखने के अधिकार दिए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अलग से रिव्यू कमेटी भी बनाई गई है जो हर रोज प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करेगी और उसके बाद आदेश या सलाह देगी. इस आदेश को मानना हर विभाग के लिए बाध्य होगा.

आईटीओ क्षेत्र में लगाए गए मिस्ट स्प्रे सिस्टम

मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि हमारा लक्ष्य प्रदूषण नियंत्रण का स्थायी समाधान करना है ताकि वर्तमान के अलावा भविष्य में भी आम जन को परेशानी का सामना करना पड़े. उन्होंने कहा कि इस प्रतिबद्धता के चलते आईटीओ क्षेत्र में मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाए गए हैं. उन्होंने आज इसका निरीक्षण किया. मिस्ट स्प्रे सिस्टम के पायलट प्रयोगों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली की सभी सड़कों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है. फिलहाल इन्हें हॉट स्पाट पर लगाया जा रहा है, ताकि वहां प्रदूषण को समाप्त किया जा सके.

मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार ने डीपीसीसी अधिकारियों को आदेश दिए कि प्रदूषण में लापरवाही और साफ-सफाई को लेकर कोताही बरतने वाले सरकारी विभागों के खिलाफ चालान काटा जाए. इसके अलावा बिना इजाजत रोड कटिंग करने और उसे न भरने वाले सरकारी संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस कोताही के लिए विभाग के प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी भी एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा, न सरकारी और न ही निजी एजेंसियों को.

