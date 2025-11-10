प्रदूषण के मुद्दे पर CTI ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दिल्ली के व्यापार में कमी का दिया हवाला
दिल्ली में आबोहवा बहुत खराब कैटेगरी में ही बनी हुई है. व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पीएम को पत्र लिखा है.
Published : November 10, 2025 at 12:15 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण का असर दिल्ली के रिटेल बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है. हवा की क्वालिटी 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है. व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कहना है कि अब अधिकतर लोग खरीदारी के लिए बाजारों में आने से परहेज कर रहे हैं. जहां रोजाना एनसीआर से तीन से चार लाख लोग खरीददारी के लिए दिल्ली आते थे , प्रदूषण के कारण इनकी संख्या घटकर एक लाख रह गई है.
प्रदूषण के कारण व्यापार में कमी
व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) चेयरमैन बृजेश गोयल ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है और इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है.
उन्होंने बताया कि अब शादी का सीजन अपने चरम पर है, मार्केट में फुटफॉल अच्छा होता है. दिल्ली में दूसरे शहरों से भी ग्राहक आते हैं. लेकिन अब प्रदूषण की वजह से लोग आना नहीं चाहते हैं. बहुत से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है. श्वास संबंधी खरीददार तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं. बृजेश गोयल ने बताया कि प्रदूषण के कारण दिल्ली के व्यापार को रोजाना लगभग 100 करोड़ रुपये का नुक़सान हो रहा है.
प्रदूषण पर सीटीआई महासचिव की राय
वहीं, सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा और उपाध्यक्ष दीपक गर्ग का कहना है कि प्रदूषण ना केवल दिल्ली की समस्या है बल्कि नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत जैसे एनसीआर के शहरों में भी इसका स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और इसका समाधान केन्द्र सरकार ही निकाल सकती है. दिल्ली सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण से मुक्ति दिलाना केवल दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, जब तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली की सरकारें मिल कर काम नहीं करती तब तक दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण से मुक्ति मिलना असम्भव है.
#WATCH | दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, " 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को निरंतर गंदा किया, उसमें जहर फैलाने का काम किया। अब जब aap की सरकार बाहर हो गई है और पिछले 7 महीनों से रेखा गुप्ता की सरकार काम कर रही है तो वे(aap) 10 सालों की दी हुई गंदी… pic.twitter.com/PNMWSnG6wm— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 9, 2025
दिल्ली के व्यापारी सरकार के साथ
सीटीआई ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है, जिसमें कि दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, यूपी सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री शामिल हों. केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि सभी सरकारों के साथ मिलकर वायु प्रदूषण के खिलाफ सख्ती से ठोस कदम उठाए, वरना कारोबार को नुकसान पहुंचना तय है. साथ ही यह सुझाव भी दिया है कि दिल्ली के 20 लाख व्यापारी पूरी तरह से सरकार के साथ हैं और अगर सरकार बाजारों को खोलने का समय अलग-अलग करती है तो दिल्ली के सभी मार्केट एसोसिएशन्स सरकार को सहयोग करेंगे.
बता दें कि दिल्ली में सोमवार को कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 350 के पार चला गया है और समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी में है. कई प्रदूषण निगरानी स्टेशनों पर AQI 350 से काफी ऊपर दर्ज किया गया है. वायु प्रदूषण के चलते लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है. जहांगीरपुरी में आज सर्वाधिक AQI 493 दर्ज किया गया है. वहीं कुछ प्रमुख इलाकों जैसे अलीपुर में 422, मुंडका में 418, वज़ीरपुर में 416, बवाना में 395, आनंद विहार में 379, ITO में 379 विवेक विहार में 354 और ITI शाहदरा में 354 AQI दर्ज किया गया है.
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार लगातार प्रदूषण कम करने को लेकर काम कर रही है. आम आदमी पार्टी के सरकार ने बीते 10 सालों में इस दिशा में थोड़ा भी गंभीरता से काम किया होता तो परिणाम कुछ और होते. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई सरकार लगातार प्रदूषण कम करने को लेकर काम कर रही है.
