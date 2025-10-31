ETV Bharat / state

'AQI के आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती..' सीएम रेखा ने AAP को दी ये सलाह; जानें सिरसा ने क्या कहा ?

'दिल्ली के सभी पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन ऑटोमैटिक हैं इसमें न छेड़छाड़ होती है न इसको बदला जा सकता है'.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Social Site- X)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 31, 2025 at 6:33 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदूषण के आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. उन्होंने बेरोजगार विपक्ष को गीत गाने तक ही सीमित रहने की सलाह दी. आप ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने दिवाली की रात प्रदूषण निगरानी केंद्र बंद कर दिए और AQI के आंकड़ों में हेर फेर किया.

सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सोच में कुछ गड़बड़ है. आप की समस्या यह कि अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गिरता है तो वो कहते हैं कि आंकड़ों में हेराफेरी की गई है. अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ता है तो यह कैसे बढ़ रहा है? उनके नासमझी का जवाब देना हमारा काम नहीं है. हम दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे है.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम रही सरकार

वहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में बताया कि सरकार लगातार प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम कर रही है. आज एक्यूआई 218 है, जो पहले की तुलना में और पिछले सालों के हिसाब से कम है. 1000 लोग डस्ट कंट्रोल पर काम कर रहे हैं. 1200 लोग खुले में आग जलाने से रोकने को लेकर काम कर रहे हैं. हमने 3000 किलोमीटर मैकेनिकल स्विपिंग से सड़क साफ कर दी है. 91 नई हाई राइज बिल्डिंग की मॉनिटरिंग की जा रही है. इसके अलावा 280 वाटर स्प्रिंकलर से डस्ट कंट्रोल के लिए छिड़काव किया जा रहा है. यह सभी कदम सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए उठा रही है. इसी की वजह से पिछले सालों की तुलना में एक्यूआई कम है.

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बैठक
प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बैठक (ETV Bharat)

पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन ऑटोमैटिक

सिरसा ने बताया कि 500 कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन साइट को भी चेक किया गया कि सभी नॉर्म फॉलो किए जाए रहे हैं या नहीं. उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन ऑटोमैटिक हैं इसमें न छेड़छाड़ होती है न इसको बदला जा सकता है. हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए एक्यूआई को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स छापी जा रही हैं वो गलत हैं. सभी मॉनिटरिंग स्टेशन की निगरानी सीएक्यूएम और सीपीसीबी कर रही हैं.

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार सड़क को बेहतर बनाने का काम कर रही है. एमसीडी भी लगातार पिछले सालों की तुलना में रोज कूड़ा उठाने का काम कर रही है. हर वार्ड में कूड़े को उठाने का नंबर बढ़ रहा है. प्रदूषण बढ़ाने वाले हॉटस्पॉट इंडस्ट्रियल एरिया में हैं ये भी एक कारण है कि उसके पास ज्यादा मेहनत की जा रही है. पिछले ढाई तीन महीनों से करोड़ों रुपए सड़क बनाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं. अगर पिछले साल आज के दिन 2024 में एक्यूआई 357 था, उससे पहले 2023 में ये 328 था. जबकि आज जब हमारी सरकार है तो हमारे काम की वजह से यह एक्यूआई 218 है.

