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दिल्ली में प्रदूषण पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, उत्तरी रेंज में बिना पीयूसी (PUC) दौड़ रहे तीन हजार से ज्यादा वाहनों के कटे चालान

दिल्ली में प्रदूषण पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशा-निर्देशों और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी रेंज ट्रैफिक पुलिस (Northern Range Traffic) ने एक विशेष अभियान चलाया. इस सघन जांच अभियान के तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के सड़कों पर दौड़ रहे कुल 3,048 वाहनों के चालान काटे गए हैं.

डीसीपी ट्रैफिक पुलिस (उत्तरी रेंज) डॉ. सचिन कुमार सिंघल ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि कड़े निर्देशों पर यह विशेष अभियान चलाया गया. रविवार से रविवार तक चले इस साप्ताहिक अभियान के दौरान उत्तरी रेंज के अंतर्गत आने वाले सभी ट्रैफिक सर्किलों में पुलिस की विशेष टीमें तैनात रहीं. मुख्य चौराहों और प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों के दस्तावेजों, विशेष रूप से पीयूसी प्रमाण पत्र की गहनता से जांच की गई.