दिल्ली में प्रदूषण पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, उत्तरी रेंज में बिना पीयूसी (PUC) दौड़ रहे तीन हजार से ज्यादा वाहनों के कटे चालान
दिल्ली में जिस तरह से हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, ट्रैफिक पुलिस की यह कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है.
Published : November 17, 2026 at 5:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशा-निर्देशों और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी रेंज ट्रैफिक पुलिस (Northern Range Traffic) ने एक विशेष अभियान चलाया. इस सघन जांच अभियान के तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के सड़कों पर दौड़ रहे कुल 3,048 वाहनों के चालान काटे गए हैं.
डीसीपी ट्रैफिक पुलिस (उत्तरी रेंज) डॉ. सचिन कुमार सिंघल ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि कड़े निर्देशों पर यह विशेष अभियान चलाया गया. रविवार से रविवार तक चले इस साप्ताहिक अभियान के दौरान उत्तरी रेंज के अंतर्गत आने वाले सभी ट्रैफिक सर्किलों में पुलिस की विशेष टीमें तैनात रहीं. मुख्य चौराहों और प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों के दस्तावेजों, विशेष रूप से पीयूसी प्रमाण पत्र की गहनता से जांच की गई.
नियम तोड़ने वालों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति: अभियान के दौरान सभी ट्रैफिक कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे ड्यूटी पर कड़ी निगरानी रखें, वाहनों की प्रभावी जांच करें और किसी भी उल्लंघनकर्ता को बिना कार्रवाई के न छोड़ें. पुलिस का मुख्य उद्देश्य ग्रैप के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करना और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना है. ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है और आने वाले दिनों में भी यह सख्ती जारी रहेगी.
चालान के साथ जागरूकता पर भी जोर: कार्रवाई के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को जागरूक करने पर भी विशेष ध्यान दिया. चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को वैध पीयूसी सर्टिफिकेट रखने के महत्व और वायु प्रदूषण को कम करने में इसकी भूमिका के बारे में समझाया गया. पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे केवल जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी अपने वाहनों की समय-समय पर जांच कराएं.
स्वच्छ हवा हम सबकी साझा जिम्मेदारी: डीसीपी
इस अभियान के संदर्भ में उत्तरी रेंज ट्रैफिक पुलिस की ओर से कहा गया, "स्वच्छ हवा एक साझा जिम्मेदारी है – प्रदूषण मानदंडों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उत्तरी रेंज ट्रैफिक एक स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली के लिए नियमों के सख्त प्रवर्तन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
दिल्ली में जिस तरह से हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, उसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की यह कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है. प्रशासन ने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे असुविधा और भारी जुर्माने से बचने के लिए अपने वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट तुरंत अपडेट करा लें.
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