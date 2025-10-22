ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में वायु गुणवत्ता तीन गुना बिगड़ी, कई इलाकों में AQI 300 पार, पटाखों से 1685 लोग घायल

Air pollution in Chandigarh: दिवाली के बाद से चंडीगढ़ में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ.

Air pollution in Chandigarh
Air pollution in Chandigarh (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 22, 2025 at 9:49 AM IST

4 Min Read
चंडीगढ़: दिवाली की रात जहां एक तरफ रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी, वहीं दूसरी तरफ पटाखों के धुएं ने हवा को जहरीला बना दिया. पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट ने चिंताजनक तस्वीर पेश की, जिसमें बताया गया कि दिवाली की रात वायु गुणवत्ता सामान्य से तीन गुना ज्यादा खराब रही. खासकर सेक्टर-22, 25, 39 और 12 जैसे क्षेत्रों में AQI 300 के पार चला गया. सेक्टर-39 में AQI 318 तक पहुंचा, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है. इस स्थिति से सांस लेने में परेशानी की शिकायतें बढ़ीं.

सेक्टर दर सेक्टर-आंकड़ों में प्रदूषण की कहानी: आंकड़ों के मुताबिक, सेक्टर-17 का सामान्य AQI 63 था, जो दिवाली की रात 183 तक पहुंच गया. सेक्टर-25 में यह 79 से बढ़कर 296 हो गया. सेक्टर-22 में 97 से 234 और सेक्टर-12 में 99 से 312 तक AQI दर्ज किया गया. इन सभी क्षेत्रों में रात के समय धुएं की परत नजर आई, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को तकलीफ हुई. लगातार अपीलों के बावजूद ग्रीन पटाखों का पालन नहीं हुआ.

शोरगुल ने बढ़ाई टेंशन, कानों के लिए खतरा: वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण ने भी शहर की शांति को भंग कर दिया. रात 8 बजे से 11 बजे के बीच शोर का स्तर सबसे अधिक दर्ज हुआ. सेक्टर-22 में ध्वनि स्तर 75.8 डेसिबल तक पहुंच गया, जो पिछले साल से अधिक था. सेक्टर-25 में यह आंकड़ा 74.1 dB रहा. सेक्टर-17 और सेक्टर-53 में भी ध्वनि स्तर 68.2 और 65.6 डेसिबल तक रहा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्तर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है.

सख्ती के बावजूद नहीं थमीं लापरवाहियां: प्रशासन ने दिवाली से पहले ग्रीन पटाखों के उपयोग और सीमित समय की घोषणा की थी, लेकिन इन निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन हुआ. लोग देर रात तक पटाखे फोड़ते रहे, जिससे न केवल हवा खराब हुई बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ा. जागरूकता अभियानों के बावजूद लोगों का रवैया नहीं बदला. पर्यावरण विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने चेताया है कि अगर अब भी गंभीर कदम नहीं उठाए गए, तो हर साल दिवाली लोगों की सेहत के लिए खतरा बनती जाएगी.

अस्पतालों में घायल मरीजों की भीड़: चंडीगढ़ में दिवाली की रात 1685 लोग पटाखों से घायल हुए. अस्पतालों में आंखों की चोट और जलने के केस लगातार सामने आते रहे. दिवाली की रात चंडीगढ़ के अस्पतालों में अफरातफरी का माहौल रहा. पटाखों के कारण 1685 लोग घायल हुए. इनमें से 193 को जलने की चोटें आईं, जबकि 53 लोगों की आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा. जीएमएसएच-16 में सबसे अधिक 884 केस दर्ज किए गए, जिनमें 100 जलने और 40 आंखों की चोटों से जुड़े थे. मनीमाजरा, सेक्टर-22, सेक्टर-45 और अन्य अस्पतालों में भी ऐसे ही केस सामने आए. डॉक्टरों ने बताया कि कुछ मरीजों की हालत गंभीर थी, जिन्हें PGI रेफर किया गया.

आंखों की रोशनी पर संकट, बच्चों और महिलाओं की संख्या ज्यादा: नेत्र रोग विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार आंखों की चोटें ज्यादा दर्ज हुईं. जीएमसीएच-32 में 16 आंखों के केस आए, जबकि मनीमाजरा में 7 और सेक्टर-45 में 4 मामले सामने आए. दिवाली की रात बगैर किसी सुरक्षा उपाय के पटाखे जलाना इन चोटों की मुख्य वजह रहा. जलने के मामलों में कई मरीजों को प्लास्टिक सर्जरी यूनिट में भेजा गया. बच्चों और महिलाओं की संख्या अधिक होने से चिंताएं और बढ़ गईं.

मरीजों की आपबीती: सेक्टर-32 अस्पताल में भर्ती शंकर ने बताया कि दिवाली की रात उनकी मां घर से बाहर निकलीं. तभी कुछ युवक फायर बम लेकर गलियों में घूम रहे थे. एक बम सीधे उनकी मां की आंख पर लगा, जिससे आंख बुरी तरह जख्मी हो गई. डॉक्टरों ने चार टांके लगाए हैं और इलाज अभी चल रहा है. ऐसी घटनाएं हर साल दोहराई जाती हैं, लेकिन जागरूकता की कमी और लापरवाही इसका मुख्य कारण है.

हादसों का आंकड़ा भी चिंताजनक: पटाखों के अलावा दिवाली की रात 20 रोड एक्सीडेंट भी दर्ज किए गए. जीएमएसएच-16 में सबसे ज्यादा 18 केस सामने आए. मनीमाजरा अस्पताल में 2 रोड हादसे के केस आए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि धुंध, धुआं और पटाखों के धमाके विजिबिलिटी और ध्यान भटका सकते हैं, जिससे हादसे बढ़ते हैं. इन मामलों में अधिकतर लोगों को हल्की-फुल्की चोटें आईं, लेकिन कुछ को भर्ती भी करना पड़ा.

